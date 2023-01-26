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В Подмосковье сдают избушку на курьих ножках. Показываем, как выглядит необычное жилье внутри за 15 тысяч в сутки

Если вы хотели провести выходные в паре километров от МКАД — мы нашли интересный вариант для вас

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Арендовать такую избушку можно за 15 тысяч рублей в сутки

Арендовать такую избушку можно за 15 тысяч рублей в сутки

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В деревне Мисайлово Московской области (в 7 км по Каширскому шоссе от МКАДа) посуточно сдают необычное жилье — настоящую избушку на курьих ножках. Объявление об аренде такого дома размещено на одном из сервисов объявлений, сообщают наши коллеги из MSK1.RU.

За 15 тысяч рублей в сутки хозяин жилья предлагает гостям погостить в доме площадью 10 квадратных метров. Внутри избушки есть свет, горячая вода, совместный с душевой санузел, индукционная плита, посуда, столовые приборы на 4 персоны и, добавляет арендодатель, две кастрюли и сковорода. А для любителей барбекю хозяин готов предоставить мангальные принадлежности.

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Ранее MSK1.RU публиковал подборку самого убогого арендного жилья в столице.

Недавно НГС рассказывал о нескольких стильных, необычных и странных квартирах в исторических зданиях Новосибирска.

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