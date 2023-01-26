В Подмосковье сдают избушку на курьих ножках. Показываем, как выглядит необычное жилье внутри за 15 тысяч в сутки

В деревне Мисайлово Московской области (в
За 15 тысяч рублей в сутки хозяин жилья предлагает гостям погостить в доме площадью 10 квадратных метров. Внутри избушки есть свет, горячая вода, совместный с душевой санузел, индукционная плита, посуда, столовые приборы на 4 персоны и, добавляет арендодатель, две кастрюли и сковорода. А для любителей барбекю хозяин готов предоставить мангальные принадлежности.
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