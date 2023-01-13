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В скандальном микрорайоне под Новосибирском достроили подъезд дома — один из трех

Оставшиеся два подъезда обещают достроить к концу года

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Разрешение на строительство компания получила в 2019 году. До конца 2023-го она обещает закончить дом целиком

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Фирма «Арго» получила разрешение на ввод секции одного из строящихся домов в «Микрорайоне Олимпийской славы» в Каменке — это единственный на сегодня многоэтажный проект в пригородном селе.

Согласно размещенному на сайте «Наш.дом.рф» разрешению на ввод от 29 декабря 2022 года, в сданной 16-этажной секции 140 квартир и 26 нежилых помещений, общая площадь жилья — 5,9 тысячи кв. м.

Секция — один из трех подъездов жилого дома, разрешение на строительство которого «Арго» получила в 2019 году. Как уточнили в компании, второй и третий подъезды застройщик планирует сдать в 3-м и 4-м кварталах 2023 года соответственно. В справочнике 2ГИС на берегу озера Каменка отмечен и еще один строящийся дом проекта, но строить его планируют только в 2024–2027 годах, сообщили в отделе продаж застройщика.

При этом на компанию «Арго» много раз жаловались дольщики: осенью 2021 года одна из дольщиц потребовала неустойку в размере около полумиллиона рублей. Тремя годами раньше владельцы квартир в первом построенном доме «Микрорайона Олимпийской славы» подали коллективный иск в суд из-за недоделок. А в 2017 году выходили на пикет к Заксобранию, депутатом которого в тот момент был директор застройщика Олег Мирошников, из-за плохого качества воды.

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