Бизнесменам раздали земли в НСО на 9 млрд рублей — те вложили в проекты только 14% от ожидаемых инвестиций

Она также отметила, что из-за бюрократических проволочек потерял признаки инвестиционного проекта строящийся центр экстремальных видов спорта на улице Воинской. Его в 2018 году заявляла компания «Спорт-Инвест», которая принадлежит новосибирским бизнесменам Тимуру Саттарову и Ольге Гребенюк. При плане в 360 миллионов рублей из-за этого удалось привлечь только 122 миллиона инвестиций. По телефону в компании «Спорт-Инвест» не смогли прокомментировать, на каком этапе сейчас находится строительство центра, как и сообщить адрес, по которому редакция НГС могла бы направить письменный запрос.