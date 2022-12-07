Бизнесменам раздали земли в НСО на 9 млрд рублей — те вложили в проекты только 14% от ожидаемых инвестиций

Контрольно-счетная палата Новосибирской области (КСП) представила отчет о реализации масштабных инвестиционных проектов, для которых без торгов предоставляют землю. Оказалось, что ожидания от них не оправдались.
По информации КСП, с 2016 года, когда в области начала действовать соответствующая программа, власти без торгов передали 49 инвесторам около 560 гектаров земли для реализации 76 проектов. Кадастровая стоимость предоставленных участков составила 8,96 миллиарда рублей.
Большая часть проектов (77%) предполагает строительство, не связанное с жильем. Остальные проекты — всего 46 — предполагают передачу части построенного жилья муниципалитетам для решения проблем обманутых дольщиков и для расселения ветхого и аварийного жилья.
В этих целях инвесторам передали порядка 109 гектаров земли стоимостью около 6 миллиардов рублей для строительства жилья. Инвесторы смогли построить
— Кроме того, инвесторы перечислили на завершение строительства 19 объектов, застройщики которых не исполнили свои обязательства перед гражданами, 1 миллиард 520 миллионов рублей. На 30 сентября с помощью поддержки инвесторов, получивших земельные участки без торгов, 9 не достроенных ранее объектов введены в эксплуатацию, — рассказала аудитор КСП Елена Саблина.
На конец первого полугодия в реестре было в общем 54 масштабных инвестиционных проекта. При этом 12 из них, 17% от общего количества, были прекращены досрочно, а плановые показатели по привлечению инвестиций оказались не выполнены.
— Мы раздали 560 гектаров земли, а вместо 30,5 миллиарда инвестиций по плану вложено 4,5 миллиарда, что составляет 14,1%. Налогами должно было быть уплачено 19,3 миллиарда, а заплатили 1,3 миллиарда — 6,9%, — заметил депутат Законодательного собрания Вячеслав Илюхин. — Если мы тщательно готовим программу, почему такие низкие показатели? Она исполняется, если мягко говорить, недостаточно хорошо.
По словам Елены Саблиной, новосибирские власти затягивают сроки принятия решения по передаче земли инвесторам, а муниципалитеты могут рассматривать заявления больше года.
Она также отметила, что из-за бюрократических проволочек потерял признаки инвестиционного проекта строящийся центр экстремальных видов спорта на улице Воинской. Его в 2018 году заявляла компания «Спорт-Инвест», которая принадлежит новосибирским бизнесменам Тимуру Саттарову и Ольге Гребенюк. При плане в 360 миллионов рублей из-за этого удалось привлечь только 122 миллиона инвестиций. По телефону в компании «Спорт-Инвест» не смогли прокомментировать, на каком этапе сейчас находится строительство центра, как и сообщить адрес, по которому редакция НГС могла бы направить письменный запрос.
В мае новосибирские власти отчитались о привлеченных в долгострои 2 миллиардах рублей. При этом программа масштабных инвестиционных проектов привлекает и застройщиков из других регионов.