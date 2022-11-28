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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Дизайн-отель за 39 млн продают в элитной многоэтажке возле частного сектора — 7 фото из кирпичной «свечки»

Отель разместился на втором этаже многоэтажки рядом с метро «Октябрьская»

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Дизайн-отелю, если верить описанию, почти 10 лет

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В Октябрьском районе Новосибирска выставили на продажу 180-метровую квартиру с номерами — ее предлагают купить в качестве дизайн-отеля. Жилье появилось в базе N1.ru 25 ноября, цена вопроса — 39 миллионов рублей.

— Номера были запущены в качестве бизнеса еще в 2013 году. На протяжении 10 лет выстроилась стабильная и бесперебойная работа. <…> 8 номеров, в каждом из них присутствуют душевая, санузел, телевизор и кабельное. [Есть] Ресепшен для администраторов, кухня для приготовления завтраков гостям (используется только сотрудниками), служебный туалет, — перечисляет продавец в объявлении.

Здесь же уточняется, что в номерах был выполнен элитный ремонт.

У отеля, как и полагается, есть свой ресепшен

У отеля, как и полагается, есть свой ресепшен

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Кроме 8 номеров в квартире, которая была переделана под отель, есть и кухня. Но она используется только сотрудниками отеля

Кроме 8 номеров в квартире, которая была переделана под отель, есть и кухня. Но она используется только сотрудниками отеля

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Как подчеркивает владелец, отель окупается за 98 месяцев

Как подчеркивает владелец, отель окупается за 98 месяцев

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Новому владельцу обещают доход в размере 400 тысяч рублей

Новому владельцу обещают доход в размере 400 тысяч рублей

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А так выглядит дом, где расположился отель (многоэтажка слева). Вид на частные дома и стройку прилагается

А так выглядит дом, где расположился отель (многоэтажка слева). Вид на частные дома и стройку прилагается

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В настоящее время дизайн-отель — самый дорогой объект из продающихся в этом доме. 1 квадратный метр обойдется в 215 тысяч рублей. В среднем же один квадрат жилья в этой многоэтажке стоит около 140–170 тысяч рублей.

Недавно НГС рассказывал, как теперь называются отели крупнейших сетей, ушедших с российского рынка.

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