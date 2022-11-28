Дизайн-отель за 39 млн продают в элитной многоэтажке возле частного сектора — 7 фото из кирпичной «свечки»

В Октябрьском районе Новосибирска выставили на продажу 180-метровую квартиру с номерами — ее предлагают купить в качестве дизайн-отеля. Жилье появилось в базе N1.ru 25 ноября, цена вопроса — 39 миллионов рублей.



— Номера были запущены в качестве бизнеса еще в 2013 году. На протяжении 10 лет выстроилась стабильная и бесперебойная работа. <…> 8 номеров, в каждом из них присутствуют душевая, санузел, телевизор и кабельное. [Есть] Ресепшен для администраторов, кухня для приготовления завтраков гостям (используется только сотрудниками), служебный туалет, — перечисляет продавец в объявлении.

