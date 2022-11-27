Врач-эпидемиолог превратила старую хрущевку в скандинавскую сказку. Смотрим фото до и после ремонта

Врач-эпидемиолог Диана Гаюнова увлекается дизайном интерьеров. Из обычной хрущевки она сделала уютную квартиру в скандинавском стиле. Она рассказала нашим коллегам из 45.RU, как ей это удалось и над чем она работает сейчас.
Диана Гаюнова — врач по общей гигиене, врач-эпидемиолог. Создатель благотворительного проекта «Тележка заботы» по поддержке детей, больных туберкулезом, и социального проекта по профилактике деменции «Ясный ум». В свободное время играет в шахматы, имеет первый взрослый разряд. Занимается верховой ездой, выращивает дома микрозелень, грибы и тилландсии, вышивает гладью. Увлекается дизайном интерьеров.
— В 2015 году мы приобрели квартиру хрущевской планировки в
Я бы не сказала, что квартира полностью в скандинавском стиле, скорее всего, смешанные стили. Конечно, много доступного массмаркета ИКЕА, H&M Home, Kuchenland, а декор и текстиль ручной работы — от частных мастеров. Акцент в квартире был сделан на базовых цветах — белые, серые стены. Теплые цвета люблю в дереве: это элементы декора, стеллаж, разделочные доски, подсвечники из дерева. Люблю посуду из керамики. Коллекционирую кружки. В квартире у меня было много растений, включая воздушные растения — тилландсии. Они привезены из теплых стран, даже цветут. Я их купаю один раз в неделю.
Последнее, что мы сделали из ремонта в квартире, — это кухня в белом цвете. Старались сделать максимально бюджетно, затратили всего
В процессе ремонта кухни я стала делиться фотографиями в «Инстаграме»*. Был большой отклик, так начал развиваться мой блог. Конечно, спрашивали, какие материалы, какой фирмы столешница, какой размер кухни, эскиз просили, который я делала сама. Проблема оказалась актуальной, ведь жилье сейчас в основном берут бюджетное, малогабаритное. Я горжусь, что у меня всё есть на моей кухне-малышке.
Ремонт доделали и перебрались в свой дом. Тогда началось ковидное время, нелегкое не только для населения страны, но и большая нагрузка на врачей, а я по образованию санитарный врач.
Захотелось поближе к природе, пожить в лесу, побыть в тишине. В деревне Лукино Кетовского района купили дачку и пристроили к ней каркасный дом. Создаем теперь уют там.
Дом в рустикальном и стиле cottagecore. Это сочетание деревенской эстетики, использование природных материалов и природной цветовой палитры — в общем, идеализируем сельскую жизнь. Сейчас у меня много натурального дерева, джута, лозы, пластиночный проигрывать и пластинки из прошлого века.
Теперь веду блог уже о стройке дома. Кухня там кстати, из ИКЕА, бюджетная — за
Я стремлюсь к тому, чтобы наш быт, повседневная рутина была всё-таки эстетичной, без цветового винегрета. Мой внутренний гедонист всегда ликует при виде красивой губки для посуды или милого кухонного полотенца. На дизайнера я не училась, но помогает насмотренность, поэтому совет: если вы не умеете сочетать цвета, не берите их больше трех. Ведь ошибки в ремонте — это дополнительные траты.
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