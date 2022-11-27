Врач-эпидемиолог превратила старую хрущевку в скандинавскую сказку. Смотрим фото до и после ремонта

Врач-эпидемиолог Диана Гаюнова увлекается дизайном интерьеров. Из обычной хрущевки она сделала уютную квартиру в скандинавском стиле. Она рассказала нашим коллегам из 45.RU, как ей это удалось и над чем она работает сейчас.



Диана Гаюнова — врач по общей гигиене, врач-эпидемиолог. Создатель благотворительного проекта «Тележка заботы» по поддержке детей, больных туберкулезом, и социального проекта по профилактике деменции «Ясный ум». В свободное время играет в шахматы, имеет первый взрослый разряд. Занимается верховой ездой, выращивает дома микрозелень, грибы и тилландсии, вышивает гладью. Увлекается дизайном интерьеров.

