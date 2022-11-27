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Фоторепортаж

Врач-эпидемиолог превратила старую хрущевку в скандинавскую сказку. Смотрим фото до и после ремонта

Диана Гаюнова рассказала, как отремонтировать квартиру, а затем построить дом своей мечты

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Совет девушки тем, кто не умеет сочетать цвета: не берите их больше трех, тогда ошибок в ремонте удастся избежать

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Врач-эпидемиолог Диана Гаюнова увлекается дизайном интерьеров. Из обычной хрущевки она сделала уютную квартиру в скандинавском стиле. Она рассказала нашим коллегам из 45.RU, как ей это удалось и над чем она работает сейчас.

Диана Гаюнова — врач по общей гигиене, врач-эпидемиолог. Создатель благотворительного проекта «Тележка заботы» по поддержке детей, больных туберкулезом, и социального проекта по профилактике деменции «Ясный ум». В свободное время играет в шахматы, имеет первый взрослый разряд. Занимается верховой ездой, выращивает дома микрозелень, грибы и тилландсии, вышивает гладью. Увлекается дизайном интерьеров.

— В 2015 году мы приобрели квартиру хрущевской планировки в 5-этажном доме в «оригинальной» комплектации 1970-х годов. Квартира трехкомнатная, 61 квадрат, кухня — 5,2 квадрата. На протяжении трех лет мы делали ремонт — по комнате в год. Как, наверное, все люди делают — по чуть-чуть.

Из кухни сделали уютное пространство

Из кухни сделали уютное пространство

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Я бы не сказала, что квартира полностью в скандинавском стиле, скорее всего, смешанные стили. Конечно, много доступного массмаркета ИКЕА, H&M Home, Kuchenland, а декор и текстиль ручной работы — от частных мастеров. Акцент в квартире был сделан на базовых цветах — белые, серые стены. Теплые цвета люблю в дереве: это элементы декора, стеллаж, разделочные доски, подсвечники из дерева. Люблю посуду из керамики. Коллекционирую кружки. В квартире у меня было много растений, включая воздушные растения — тилландсии. Они привезены из теплых стран, даже цветут. Я их купаю один раз в неделю.

Туалет преобразился до неузнаваемости

Туалет преобразился до неузнаваемости

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Последнее, что мы сделали из ремонта в квартире, — это кухня в белом цвете. Старались сделать максимально бюджетно, затратили всего 59 тысяч. Кран, фильтр, ручки — с «Алиэкспресса». На пяти квадратах кухни уместили посудомойку на 45 сантиметров, стиральную машину, обеденную зону для семьи из четырех человек, варочную панель — на две комфорки, духовой шкаф на 45 сантиметров, а не на 60 сантиметров, как у всех. Холодильник пришлось вынести в коридор. Вытяжку, я считаю, используют только ради того, чтобы включить свет, поэтому вместо нее поставили микроволновку, а вентиляцию прочистили общедомовую, центральную.

Ванная комната отделана в теплых тонах

Ванная комната отделана в теплых тонах

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В процессе ремонта кухни я стала делиться фотографиями в «Инстаграме»*. Был большой отклик, так начал развиваться мой блог. Конечно, спрашивали, какие материалы, какой фирмы столешница, какой размер кухни, эскиз просили, который я делала сама. Проблема оказалась актуальной, ведь жилье сейчас в основном берут бюджетное, малогабаритное. Я горжусь, что у меня всё есть на моей кухне-малышке.

Ремонт доделали и перебрались в свой дом. Тогда началось ковидное время, нелегкое не только для населения страны, но и большая нагрузка на врачей, а я по образованию санитарный врач.

Захотелось поближе к природе, пожить в лесу, побыть в тишине. В деревне Лукино Кетовского района купили дачку и пристроили к ней каркасный дом. Создаем теперь уют там.

Дом в рустикальном и стиле cottagecore. Это сочетание деревенской эстетики, использование природных материалов и природной цветовой палитры — в общем, идеализируем сельскую жизнь. Сейчас у меня много натурального дерева, джута, лозы, пластиночный проигрывать и пластинки из прошлого века.

Теперь веду блог уже о стройке дома. Кухня там кстати, из ИКЕА, бюджетная — за 18 тысяч. Участок — 17 соток, в этом году я делала высокие грядки опять же из дерева. Дом не обшит, показывать там пока нечего. Ни внутренней отделки, ни наружной. Следующим летом будет всё красиво, стройка и ремонт — дело небыстрое, тем более всё своими руками.

Я стремлюсь к тому, чтобы наш быт, повседневная рутина была всё-таки эстетичной, без цветового винегрета. Мой внутренний гедонист всегда ликует при виде красивой губки для посуды или милого кухонного полотенца. На дизайнера я не училась, но помогает насмотренность, поэтому совет: если вы не умеете сочетать цвета, не берите их больше трех. Ведь ошибки в ремонте — это дополнительные траты.

* Деятельность соцсети запрещена на территории РФ.

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