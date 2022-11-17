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«Понаехи» из Сочи рванули по домам, узнав, что такое жэпэшки. Как лихорадит рынок недвижимости главного курорта

Можно ли заработать на квартирах и земле сейчас

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«Чистых» квартир в Сочи очень мало, сейчас покупатели стараются выбирать вторичное жилье, оно надежнее

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В Сочи покупатели теперь выбирают квартиры на вторичном рынке. Во-первых, это безопасно, дом стоит много лет и, скорее всего, он законный. Во-вторых, как правило, в районах со старой застройкой есть необходимая инфраструктура и нормальные инженерные сети, чего не скажешь о новых ЖК.

По данным компании «ОНИКС-Недвижимость», в начале ноября 2022 года на продажу было выставлено 23,9 тыс. квартир и апартаментов в многоквартирных домах старой застройки. Особенно много продается 2-комнатных квартир — 32% от общего числа. Часто в таком жилье бывает совмещенный санузел: на продажу выставлено 63,8% квартир с такой планировкой. 16,7% квартир — с двумя и более санузлами.

В 42,9% квартир продавцы указывают на дизайнерский ремонт, а 17% объектов продаются вообще без ремонта. 77% квартир продается в монолитных домах, а в кирпичных — только 6,4%.

Только в 55,5% предложений присутствует упоминание о наземной парковке, а в 34,8% предложений имеется подземный паркинг. Как правило, старая застройка довольно плотная, поэтому припарковать машину в сочинских дворах крайне сложно, а существующие парковки не рассчитаны на такое количество машин.

В сочинских дворах растут бананы, виноград, алыча

В сочинских дворах растут бананы, виноград, алыча

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Кстати, сочинские старые дворы очень уютные, там на веревках сушится белье, а в палисадниках цветут цветы. У подъездов тусуются бабушки, которые по традиции знают всё и обо всех. «Понаехов» здесь, как правило, мало. Все свои. Выросли и постарели на глазах. А главное, такие дворы очень зеленые, обычные панельные пятиэтажки обвиты виноградом, в палисадниках зреют мушмула и алыча.

Белье никто не ворует, баба Маша с первого этажа начеку, в ее окно просматривается весь двор

Белье никто не ворует, баба Маша с первого этажа начеку, в ее окно просматривается весь двор

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«Так хочется опять в Сочи, в тепло»

Иркутянка Марина Левицкая год назад приехала в Сочи, мыкалась по съемным квартирам, но решила уже окончательно осесть на курорте. Она влюбилась в эти милые сочинские дворики. Подыскала себе небольшую квартиру в Адлерском районе и поехала в Сибирь продавать свою шикарную четырехкомнатную, с хорошим ремонтом и с видом на залив Ангары. Думала, ее жилье очень быстро с руками оторвут, но не тут то было.

— В нашем городе продажи почти остановились. Я свою квартиру продаю с лета, за это время ее посмотрели всего четыре раза. Риелторы говорят, что дешевые и небольшие квартиры еще хоть как-то покупают, а дорогими даже не интересуются. Цену сбивать я не могу, тогда я не куплю ничего в Сочи. Вот и зависла здесь и уже не знаю, получится ли мой переезд, — говорит Марина. Сочинская квартира с лета выросла в цене на 2 миллиона, и ее уже продали. Риелторы предлагают другие, меньшие по площади и в других районах. Хорошие варианты буквально утекают сквозь пальцы, в Сочи нормальные квартиры очень трудно найти, сплошные жилые помещения, или жэпэшки, как их называют в Сочи, да апартаменты без регистрации и с дорогущей коммуналкой.

— Поскольку за год я уже поняла, что такое эти жэпэшки, то такое жилье я покупать точно не буду, хотя они дешевле. Думала, может, ипотеку взять и купить в Сочи, но мне ее не одобрили. Видимо, будем ждать, когда политическая ситуация в стране как-то наладится, а потом уже займемся продажей и покупкой. Но так хочется уже опять в Сочи, в тепло. Мне там очень понравилось зимой, — говорит Марина.

Предложений мало, бывает, одну квартиру продают несколько агентств

Предложений мало, бывает, одну квартиру продают несколько агентств

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«Люди были обескуражены, у нас много сделок отменилось»

Специалист по продажам сочинского застройщика Анна Неустроева продает квартиры площадью 17 квадратных метров не в самом туристическом районе Адлера. Она говорит, что люди покупают такое жилье для того, чтобы вложить и сохранить свои деньги. Кто-то — в качестве инвестиций, поскольку цены на недвижимость в Сочи растут, на разнице можно неплохо заработать. Стоимость такой миниатюрной квартиры — 3 миллиона 367 тысяч рублей в черновом варианте. И ипотеки проходят, утверждает Анна. Можно купить вообще за 2 миллиона 300 тысяч рублей, но на этапе котлована.

— У них статус «нежилое помещение», это почти как апартаменты. Много где на таких объектах ипотека не проходит, у нас она проходит. Это просто исключение, — говорит Анна. В первый месяц после объявления частичной мобилизации спрос на эти объекты упал совсем, люди хотели остаться при своих деньгах, мало ли что будет дальше.

— Они были обескуражены, они не знали, что делать, у нас в первый месяц очень много отменилось сделок. Сейчас всё вернулось в прежний режим, — говорит Анна. Опять же, покупатели в основном приезжие — из Сибири, Урала, с Севера.

При всех непонятках рынок в Сочи живой по сравнению с другими российскими городами

При всех непонятках рынок в Сочи живой по сравнению с другими российскими городами

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Рынок недвижимости Сочи живее всех живых

Попросили президента Гильдии риелторов Сочи Михаила Титова сделать анализ рынка недвижимости курорта для читателей SOCHI1.RU. Если коротко, его лихорадит, причем не только из-за геополитической ситуации, но и из-за арестов 11 тысяч участков по делу нацпарка, по отъему земельных участков у фермеров и предпринимателей, а также из-за возможного расширения федеральной территории Сириус. Но тем не менее рынок вполне живой. Да, продажи идут не так активно, как все привыкли, но они не остановились, как в других регионах страны. У людей нет уверенности в завтрашнем дне, кто-то ушел на СВО, кто-то подался в другие страны. Но Сочи был бы не Сочи, если в нём бы остановились продажи. Раньше здесь было много ипотечников, теперь банки отказывают многим, а вот те счастливчики, у кого есть одобрение, пытаются этим срочно воспользоваться, пока не отобрали. О повышении ставок уже говорят. Многие россияне просто опасаются брать кредиты. По словам Михаила Титова, Сочи в любом случае остается лучшим городом для инвестирования.

— Я сам отказался от хороших условий по покупке недвижимости в Крыму, хотя там очень хорошее предложение и застройщики знакомые. Аэропорт в Симферополе закрыли, и я туда не полетел. Стал смотреть в Краснодаре, там очень много невостребованного жилья. У нас большой плюс, что море рядом, это все-таки Сочи. И квартиры в аренду всегда в цене. У нас девушка ищет по 15 тысяч в месяц, ничего не можем найти. То есть средняя цена где-то в районе 20 тысяч держится на аренду. Даже если ты что-то возьмешь в ипотеку, то есть смысл, что будешь за арендную плату погашать кредит. В Краснодаре конкуренция именно в аренде очень большая, там можно за 10–12 тысяч квартиру снять, поэтому покупать там нецелесообразно, — говорит Михаил.

Еще одна проблема с ипотекой в Сочи — банки ее дают, только если у объекта есть статус квартиры. На курорте таких всего 20–30 процентов, остальные в основном жилые помещения. Под них ипотеку не получишь. Также банки не одобряют ипотеку тем, кто владеет квартирой меньше 5 лет, а если и одобряют, то придется заплатить 13 процентов от стоимости. Если учесть, что цены в Сочи огромные, то 13 процентов — деньги немаленькие. Поднимать цену с учетом уплаты процентов нецелесообразно, можно выпасть из рынка, сейчас большой дисконт и минимальный спрос. И даже на «Авито» и «Циане» можно найти реальных продавцов, а не одни фейковые объявления — «фонари», как это было совсем недавно.

— И все пишут, что торг уместен. То есть они продают и так ниже рынка, еще и торг уместен. Дисконт есть. Мой клиент говорит: «Хочу квартиру, но никуда не тороплюсь, давай смотреть». Я ему говорю: «Предложение такое классное, ты же хотел. Вот есть квартиры с арендаторами, вся цена в договоре». — «Да, мне всё нравится, но пока не горит». У одного не горит, у другого не горит, и в итоге зашел в МФЦ, там народу никого нет, а раньше всё было забито, — говорит Михаил.

Цены на недвижимость в Сочи улетели в заоблачную даль в начале этого года

Цены на недвижимость в Сочи улетели в заоблачную даль в начале этого года

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Так подешевело или нет?

Но при этом, по словам Михаила Титова, глобально жилье в Сочи дешевле не стало. А всё потому, что цены улетели в космос в начале года, еще до начала спецоперации. Тогда они выросли на 50 процентов и стали просто конскими. До реальной стоимости им падать и падать.

— Вот самый яркий пример: за 5 миллионов рублей я продаю однокомнатную квартиру на 3-м этаже 5-этажного дома, много лет в собственности, абсолютно чистая, никто не прописан никогда. Квартиру сдавали в аренду. Я ее беру на реализацию за 5,5 миллиона. Люди купили, но потом захотели новый, современный дом с консьержем, и продали мы ее уже за 7,5 миллиона. Новые люди берут, живут, радуются, цены продолжают расти. В начале февраля она стоила уже 9 миллионов, — говорит Михаил.

Чувствуете масштабы улета, который произошел всего за пару месяцев? Но сейчас эту квартиру, конечно, за 9 миллионов не продашь, но за 7 миллионов — вполне реально. Новостройки держатся за цены руками и зубами! Ни шагу назад! Импортных материалов нет, своих в Сочи не производят, везти надо, вот из-за всех этих проблем цены на квартиры в новостройках продолжают расти. Купишь за 4 миллиона, продашь за 6, и так далее. Сейчас квадрат в новостройках стоит 350–430 тысяч рублей. И цена будет держаться, потому что таких комплексов мало, строить-то негде.

— Многие умные инвесторы вкладываются еще на уровне котлована и за два-три месяца до сдачи дома начинают эти квартиры продавать, а уже потом, когда это всё введут в эксплуатацию, будет гораздо сложнее — либо нужно искать покупателей, которые согласятся полностью всю сумму в договоре указать. У нас и сейчас объектов много, которые до сих пор строят по договорам инвестирования в нарушение 214-го федерального закона, так они еще и неполную стоимость в договоре указывают. Объект стоимостью 20 миллионов — в договоре указано, что 2 миллиона. Сегодня у застройщика всё хорошо, завтра всё плохо — пострадают, опять же, люди, — говорит Михаил. О том, как покупать жилье по договору инвестирования и строить многоквартирный дом на участке ИЖС, не говорил даже самый ленивый. Но наивные люди всё равно находятся и сейчас.

Продажа участков вообще остановилась в Сочи: вдруг прокуратура заберет или «Сириус»

Продажа участков вообще остановилась в Сочи: вдруг прокуратура заберет или «Сириус»

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А что с землей?

А с ней всё плохо. Индивидуальные дома не строят, цена на участки падает. Люди в шоке, читают в интернете, что землю в Сочи отнимают даже у больших предприятий, таких как ферма «Экзархо», «Краснополянская косметика», «Мацеста чай», а уж у простых людей и подавно. Вон по 11 тысячам арестованных участков по делу нацпарка уже активно идут суды по отъему собственности.

— Люди пережили Олимпиаду, когда всё изымали, и сейчас идет передел собственности. Люди ходят, смотрят, сотка сейчас миллион стоит. Кому-то не к спеху, у кого подъезд хороший, коммуникации, они сейчас держат свои объекты. Теоретически можно инвестора найти, построить дом — и тогда в три раза обогатишься, потому что тогда сотка будет стоить не миллион, а 2–3 миллиона. У меня сейчас постоянно идут предложения по коттеджным поселкам, в которых дома стоят 20–30 миллионов. Они тоже не востребованы, потому что люди помнят коттеджи в Сергей-Поле, которые сползли вниз — и им никто ничего не компенсировал, — говорит Михаил. — Остановились продажи земли, которая должна войти в состав федеральной территории «Сириус», а это, на секундочку, 14 населенных пунктов Сочи, в которых проживает 25 тысяч человек. Люди опасаются.

Кстати, те самые «понаехи», которых так не любят местные, сваливают обратно. Здесь они пытались найти какую-то культурную насыщенную жизнь, хорошее медицинское обслуживание, отличное образование для своих детей. У всех разные были запросы, но все они одинаково этого ничего не получили. Розовые очки разбились о сочинский асфальт, по которому часто течет канализация.

— Очень многие из Сочи обратно вернулись в Питер. «Да, здесь можно жить, но я поеду туда, там бизнес сделаю и, возможно, вернусь обратно», — говорят. Кто-то в Москву уезжает, то есть туда, где есть какие-то деньги. Кто-то в Краснодар уехал, кто-то оттуда вернулся, говорят, кубанская станица. Миграция есть, но и сюда люди продолжают приезжать за теплом, за климатом, — говорит Михаил.

50% недавно приезжих прилетели на те самые «фонари» на сайтах объявлений, где им предлагали шикарную квартиру в Сочи всего-то за 5–10 миллионов рублей. В реальности ее цена оказалась 30 миллионов. И эта цена их устроила. Говорят: «Да, нас такие квартиры устраивают, это наш уровень!» На таком подъеме отправляются в свой город продавать хоромы, бизнес, кошку. А уезжают с концами, потому что в их городах сейчас и кошкин дом не продашь — рынок стоит. А в Сочи, кстати, и продавать-то особо нечего, если сейчас начнется всплеск спроса, объектов надолго не хватит. Строить ничего нельзя, вето же. Но тому, кому надо, можно, если осторожно. Но это по секрету. В горы не пойдешь, там нацпарк лютует, границы свои, растерянные за много лет, в кучу собирает. О строительстве современных жилых комплексов с супермаркетами и подземными стоянками речи вообще не идет. Разве что таунхаусы какие да коттеджные поселки, где продают дома по спекулятивной цене, а они иногда превращаются в средства передвижения и уезжают вместе с оползнем с горы вниз. Поэтому советская вторичка рулит и будет рулить. Тогда-то строили на совесть. Не то что сейчас.

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