«Понаехи» из Сочи рванули по домам, узнав, что такое жэпэшки. Как лихорадит рынок недвижимости главного курорта

— Я сам отказался от хороших условий по покупке недвижимости в Крыму, хотя там очень хорошее предложение и застройщики знакомые. Аэропорт в Симферополе закрыли, и я туда не полетел. Стал смотреть в Краснодаре, там очень много невостребованного жилья. У нас большой плюс, что море рядом, это все-таки Сочи. И квартиры в аренду всегда в цене. У нас девушка ищет по 15 тысяч в месяц, ничего не можем найти. То есть средняя цена где-то в районе 20 тысяч держится на аренду. Даже если ты что-то возьмешь в ипотеку, то есть смысл, что будешь за арендную плату погашать кредит. В Краснодаре конкуренция именно в аренде очень большая, там можно за 10–12 тысяч квартиру снять, поэтому покупать там нецелесообразно, — говорит Михаил.

Еще одна проблема с ипотекой в Сочи — банки ее дают, только если у объекта есть статус квартиры. На курорте таких всего 20–30 процентов, остальные в основном жилые помещения. Под них ипотеку не получишь. Также банки не одобряют ипотеку тем, кто владеет квартирой меньше 5 лет, а если и одобряют, то придется заплатить 13 процентов от стоимости. Если учесть, что цены в Сочи огромные, то 13 процентов — деньги немаленькие. Поднимать цену с учетом уплаты процентов нецелесообразно, можно выпасть из рынка, сейчас большой дисконт и минимальный спрос. И даже на «Авито» и «Циане» можно найти реальных продавцов, а не одни фейковые объявления — «фонари», как это было совсем недавно.