«Сейчас рынок покупателя, а не продавца». Рассказываем, пора ли бежать покупать квартиру или пока подождать

Россияне стали менее активно покупать и продавать жилье. По данным ЦИАН, число сделок на первичном рынке жилья, например, в московском регионе, где обычно больше всего желающих купить квадратные метры, упало в октябре на 36%. Аналитики полагают, что это произошло на фоне проводившейся в России частичной мобилизации. Рассказываем, насколько существен обвал и надо ли сейчас приобретать недвижимость.
Что происходит с рынком
— Спрос на новостройки упал — как на первичном, так и на вторичном рынках. Застройщики пытаются удержать покупателей, предоставляя льготные программы кредитования, потому что чаще всего покупатель сегодня — это человек с ипотекой, тот, кто будет использовать заемные средства, — рассказал MSK1.RU риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков. — Большинство моих клиентов берут ипотеку под
Многие приостановили свои действия с покупкой квартир, потому что ожидают, что рынок может просесть. Покупатель диктует свои условия и просит скидку
Вполне возможно, что в ближайшие пару месяцев рынок просядет процентов на 10. Всё потихоньку падает. Те, кому нужно продать сейчас, идут на дисконт. Часто бывает, что человек продает свою квартиру со скидкой, а потом покупает со скидкой, и дельта эта сохраняется.
Упадут ли еще цены
— Сейчас уже много посчитано и написано про низкую себестоимость строительства относительно цен на квартиры. Мол, застройщик строит условно за 100, а продает за 400 тысяч, гад, — говорит Александр Харыбин, риелтор с 15-летним стажем и автор телеграм-канала «Как жить — не тужить». — Я тоже об этом писал и говорил, правда, цены называл несколько выше. На мой взгляд, тот же ПИК со всеми согласованиями, налогами и школами вполне легко укладывается в 150–160 тысяч за квадрат (в ЖК на востоке Москвы. — Прим. ред.).
Студии сейчас там стоят по 280 тысяч рублей за квадрат, то есть от
В июле цены выросли очень прилично. Сейчас — сильнейшая коррекция. Нет никакого основания полагать, что цены продолжат падение и коррекцию не выкупят. Если вы инвестор, пытаетесь заработать на росте цены, сейчас заходить опасно. А вот покупку для себя или под аренду считаю уже оправданной.
По словам Олега Бендрикова, студию в Москве, которая стоила год назад 7 млн рублей, сейчас можно купить за 6,2 млн.
— Если скидка больше, значит человек, скорее всего, срочно уезжает из страны. Но случаи бывают разные. У застройщика продавался объект за 28 млн, моя клиентка точно такой же продала за 19,5. Ей срочно надо было. Но это единичный случай. Объявлений с пометкой «Срочно» на рынке сейчас много. На некоторых людей это влияет, на некоторых — нет. Это такой психологический ход. В любом случае любое предложение подразумевает торг.
Я согласен с тем, что у застройщиков высокая маржа. Пандемия и отложенный спрос сыграли свою роль, подорожали стройматериалы, цены на квадратные метры сильно выросли. У крупных застройщиков есть свои предприятия по производству материалов, но они экономят на всём.
По словам Бендрикова, особенно сильно в последнее время просела загородная недвижимость.
— В частности, бизнес-класс — предложений там очень много. Например, в Москве на новорижском направлении дома, которые стоили по 40 млн, сейчас продают за 22, — сообщил MSK1.RU риелтор.
Ранее мы писали о том, почему не надо на панике покупать квартиру в Грузии и Армении, а также объясняли, как мобилизация отразится на рынке недвижимости. MSK1.RU также рассказывал, что сейчас происходит на рынке жилья Турции и как там относятся к россиянам. Читайте, как люди 8 лет ждали свои квадратные метры и не дождались.