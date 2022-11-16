«Сейчас рынок покупателя, а не продавца». Рассказываем, пора ли бежать покупать квартиру или пока подождать

Что происходит с рынком

— Спрос на новостройки упал — как на первичном, так и на вторичном рынках. Застройщики пытаются удержать покупателей, предоставляя льготные программы кредитования, потому что чаще всего покупатель сегодня — это человек с ипотекой, тот, кто будет использовать заемные средства, — рассказал MSK1.RU риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков. — Большинство моих клиентов берут ипотеку под 0,1–0,15 процентов, потому что в перспективе квартира всё равно выходит дороже обозначенной суммы, которая есть в предложении, — в пределах 15–25 процентов, в зависимости от подорожания стоимости квартиры. И при подписании ипотечного кредита на 20–25 лет жилье получается всё равно дешевле даже 6-процентной семейной ипотеки.