Трещины в стенах, вибрация и пыль. Как живут люди в старом общежитии, с которого ветром сорвало крышу

— А вы что, комнату хотите снять? — подозрительно спрашивает нас женщина, которая пришла в гости к вахтеру. Когда она узнала, что мы корреспонденты, охарактеризовала дом как «очень красивый» и прямо в халате и сланцах вышла с нами на улицу, чтобы показать трещины, где маячки «полопались по самое не хочу».



— От пыли задыхаемся. Чтобы вот так выйти погулять — у нас негде, — возмущается она. — Тишина? Да никогда, и ночью все слышим. Не знаю, что будет, когда этот мост построят.