В Новосибирске начали судить застройщика ЖК «Южная звезда» — он снес каркас дома без ведома дольщиков
Ущерб составил более 200 миллионов рублей
В Ленинском суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о недостроенном жилом комплексе «Южная звезда» в Краснообске. 43-летнего директора компании-застройщика обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
Речь идет о компании «Монтаж СПВ». По версии следствия, директор без ведома дольщиков принял решение построить 25-этажный дом вместо 19-этажного и снес уже возведенный каркас здания. По данным прокуратуры Новосибирской области, руководитель хотел выручить больше денег от продажи большего количества квартир. Но позже его компанию признали банкротом. Ущерб, нанесенный дольщикам, составил более 200 миллионов рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2019 году ООО «Монтаж СПВ» было признано банкротом, с тех пор компания находится на стадии конкурсного производства. По итогам 2021 года чистый убыток организации составил 866 тысяч рублей. Учредитель и директор компании — Дмитрий Владимирович Барсук.
В отношении директора компании было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). 26 сентября в здании Ленинского суда состоялось первое заседание.
— Участвующий в судебном заседании прокурор изложил предъявленное подсудимому обвинение, предложил суду порядок исследования доказательств. Подсудимый в судебном заседании вину не признал, — сообщили в прокуратуре.
Телефон учредителя и директора «Монтаж СПВ» Дмитрия Барсука на момент публикации оказался недоступен.
В 2019 году Дмитрий Барсук отмечал, что реализовать проект строительства 24-этажного здания вместо 17-этажного «мешают проблемы с администрацией» и протесты местных жителей: люди опасались, что уже построенный фундамент не выдержит более массивного каркаса. Директор компании-застройщика отмечал, что из-за проволочек с началом строительства за два года он понес убытки в размере 59 миллионов рублей.
При этом Барсук на тот момент отказывался от намерений обанкротить «Монтаж СПВ», но отправлял дольщиков предъявлять требования в компанию «Респект», страховавшую проект.
Инвесторы, в свою очередь, подозревали, что вложенные ими в строительство средства были выведены из проекта переводом на другое юрлицо.