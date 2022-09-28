В Новосибирске начали судить застройщика ЖК «Южная звезда» — он снес каркас дома без ведома дольщиков

В Ленинском суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о недостроенном жилом комплексе «Южная звезда» в Краснообске. 43-летнего директора компании-застройщика обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.



Речь идет о компании «Монтаж СПВ». По версии следствия, директор без ведома дольщиков принял решение построить 25-этажный дом вместо 19-этажного и снес уже возведенный каркас здания. По данным прокуратуры Новосибирской области, руководитель хотел выручить больше денег от продажи большего количества квартир. Но позже его компанию признали банкротом. Ущерб, нанесенный дольщикам, составил более 200 миллионов рублей.

