Грибок на стенах, канализация в квартире: почему бегут из Сочи те, кто мечтал купить жилье у моря
Расскажем, как строят дома на главном курорте страны
Мечта жить у моря не оставляет россиян, и они стремятся в Сочи. Продают свои уютные просторные квартиры и покупают на курорте клетушки без ремонта, не зная, с какими трудностями они могут столкнуться. Расскажем, какие проблемы поджидают тех, кто купил квартиры или дома в Сочи.
«Квартира была как конфетка, пока не наступила зима»
Ирина Семина из Омска несколько раз ездила в Сочи, и ей всё сложнее было покидать этот райский уголок. Так и хотелось остаться, тем более земляков-омичей в городе предостаточно. Зимними вечерами она мечтала о квартире у моря, смотря на окружающую ее серость. И наконец решилась: дети выросли, окончили вузы, больше ничего в Омске Ирину не держало. Продала свою пятикомнатную квартиру с хорошим ремонтом. Этих денег хватило на 30 квадратов в Адлерском районе. Ей нужно было жилье, в которое можно заехать сразу. Повезло, нашла подходящее и всего за
— Квартира была как конфетка, чистая, уютная, пока не наступила зима. Оказалось, что в доме не предусмотрено нормальной вентиляции. Если готовишь на кухне (а у нас же студия), то с потолка по всей квартире от пара капает вода, потеют окна. Купили вытяжку, открывали окна, пока готовили. Думали, ничего страшного. Но потом по стенам пошел грибок. В шкафах, куда я давно не заглядывала, стали портиться вещи от плесени, — говорит Ирина. — Отодвинули шкафы, а стены за ними черные от грибка. Отодвинули диван (он стоял у стены, смежной с санузлом), а там уже и обои сгнили от плесени. И это на втором этаже. В квартирах на первом стены не только черные, но и зеленые.
Пришлось разносить ванную комнату, демонтировать новую душевую кабину, перекладывать плитку на полу и стенах. Вложили нехилые деньги, но стена продолжает сыреть. Диван пришлось выбросить: грибок пошел внутрь, спать на нем небезопасно.
— В квартире запах плесени постоянный, у соседей те же проблемы. Мы о таком вообще никогда не слышали. Централизованного отопления в доме нет, отапливаемся теплыми полами и сплит-системой, но квартира не просыхает. Даже перестали готовить дома. В душ сходишь — вода капает с потолка потом еще долго. Мы выяснили, что у дома нет нормальной гидроизоляции. И так теперь будет всегда, — рассказала Ирина.
После сильных дождей неожиданно на стене под потолком появилась течь. Грешили на соседей сверху, что у них в квартире что-то подтекает, но сходили к ним, оказалось, что у них вся стена такая, мокнет. До сих пор непонятна природа этого странного пятна. Только закрасят — при первых же дождях оно снова проявляется. Сейчас Ирина думает продать квартиру и уехать в Краснодар, у моря уже нажилась. А в Омск не хочется.
«Септик не справляется, переполняется, вонь идет в квартиру»
Еще одна проблема сочинских домов — отсутствие канализации. На это вообще не обращают внимания жители других городов России, которые привыкли, что централизованная канализация есть везде. Поэтому при покупке квартиры даже не спрашивают об этом, а зря. Приезжий из Иркутска Александр Незлобин тоже об этом не знал, теперь нюхает сливы всего дома. Он очень переживал, когда искал в Сочи жилье, для него главное, чтобы все документы были в порядке: начитался страшилок про сочинские самострои. Квартира недешевая —
— Мне сказали, что канализация есть, свет есть и даже газ — всё, что нужно для комфортного проживания. Оказалось, что дом не подключен к городской канализации. Какие-то терки были у застройщика с «Водоканалом». Нам сказали, что временно установят септик, а когда решится проблема, подключат к сетям. Но этого так и не произошло. Септик не справляется, переполняется, вонь идет в квартиру, общая труба проходит где-то рядом. Застройщик уже вообще неизвестно где, — говорит Александр. Соседей всё устраивает.
Другая проблема у Миланы Винарской из Санкт-Петербурга. Она купила квартиру в центре Сочи стоимостью
— Это произошло прошлой зимой. Хорошо, что дома никого не было, только кошка. Она потом три дня из-под кровати не вылезала. Мы вернулись вечером и просто онемели. Кухня была в таком виде, как будто ее громили. Вся штукатурка рухнула. Видимо, слой сделали слишком толстым и нарушили технологию. Еще и вода под нее просачивалась с улицы, потому что стена вся мокрая была под штукатуркой, — говорит Милана. У соседей эта же стена устояла, но пошла трещинами. Пришлось полностью делать ремонт.
Строят из палок, лишь бы продать
Прораб Руслан, который со своей бригадой делает ремонты в квартирах и коттеджах в Адлерском районе, поделился с корреспондентом SOCHI1.RU профессиональными нюансами, о которых даже не подозревают счастливые обладатели новой недвижимости в Сочи. Сейчас он как раз завершает ремонт квартиры в селе Нижняя Шиловка. Застройщики добрались уже и туда, на край географии. Строят многоквартирники на ИЖС и продают за
— Дом просто поставлен на землю, без всяких фундаментов, этаж цокольный и сверху еще три этажа. В квартире, которую мы ремонтировали, всё время вода: через стены, через бетон проходит вода. Как бы мы ни делали гидроизоляцию, всё время влага в квартире. Дом построен без учета всяких норм и требований, строят из палок, лишь бы продать, — говорит Руслан.
Он уже мечтает быстрее сдать объект, потому что работать там можно до бесконечности. Положили свежую штукатурку, выровняли стены, на выходные ушли — в понедельник на стене уже грибок. Даже летом в самую жару оставляли включенными теплые полы. Только их выключишь — стены зеленые.
— В квартире, которую мы последнюю делали, потолок получился всего 168 сантиметров высотой. У клиента рост — 178 сантиметров, ему придется пригибаться из-за того, что у него прямо в спальню выходит канализационная труба с верхних этажей. Мы ее отвели, чтобы она ушла на кухню, а уже оттуда — на улицу. Им будет слышно в спальне и на кухне, как канализация будет сливаться со всего дома. При этом в доме еще нет септика, и будет ли он — неизвестно, — рассказывает Руслан.
— У нас еще не было беспроблемного объекта. Застройщики не выдерживают установленные параметры, не соблюдают СанПиНы, расходные материалы покупают самые дешевые. Даже если это законные дома, — заключил Руслан. Ремонтным бригадам приходится всё время искать какие-то инженерные решения, чтобы хоть часть недоделок исправить.
«Это субтропики, здесь сложный климат»
Риелтор Михаил Игнатьев работал в крупном сочинском агентстве недвижимости, теперь перебрался в Москву. Говорит, что надоело втюхивать людям самострои. Сейчас наслаждается честными и открытыми сделками. Он рассказал, что действительно большинство новых домов в Сочи построено с нарушениями. Без учета сочинской влажности.
— Это субтропики, здесь сложный климат. И это касается не только самостроев, я вас уверяю. Качество жилья в Сочи вообще никто не контролирует. Там всё на отношениях построено, сами понимаете каких. Денежных, естественно. Строят абы как, делают конфетку и продают за сумасшедшие деньги. А потом покупатели жалуются нам, что плесень, грибок, что стены, окна и двери деформируются. Даже дорогущие коттеджи за 35 миллионов рублей начинают разрушаться через год. Отходят стены, падает штукатурка. Там все находятся в погоне за деньгами. И спрос колоссальный, — говорит Михаил.
Он советует покупать вторичное жилье, которое было построено еще в советское время и даже в