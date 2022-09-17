Грибок на стенах, канализация в квартире: почему бегут из Сочи те, кто мечтал купить жилье у моря

Мечта жить у моря не оставляет россиян, и они стремятся в Сочи. Продают свои уютные просторные квартиры и покупают на курорте клетушки без ремонта, не зная, с какими трудностями они могут столкнуться. Расскажем, какие проблемы поджидают тех, кто купил квартиры или дома в Сочи.

«Квартира была как конфетка, пока не наступила зима»