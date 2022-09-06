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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В центре Новосибирска выставили на продажу дорогую квартиру-кабинет — в ней нет спальни, зато есть неоновая сауна

Рассматриваем фотографии жилья за 35 миллионов

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В квартире есть круглый кабинет

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В Новосибирске выставили на продажу двухкомнатную квартиру-кабинет за 35 миллионов рублей. Жилье находится в клубном доме на 22 квартиры по улице Октябрьской. Объявление о продаже квартиры на сайте N1.ru появилось в начале августа, но регулярно обновляется, последний раз — 5 сентября.

— Квартира-кабинет подходит как для проживания и уединенного отдыха, так и для скрытого от посторонних глаз офиса. В квартире выполнен высококачественный ремонт из натуральных материалов премиум-класса. Квартира укомплектована мебелью, бытовой техникой фирмы SMEG, — говорится в объявлении.

Дом, где продается квартира, располагается в тихом центре, недалеко от сквера «Водник»

Дом, где продается квартира, располагается в тихом центре, недалеко от сквера «Водник»

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Дом клубный — здесь всего 22 квартиры

Дом клубный — здесь всего 22 квартиры

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А вот так выглядит продающееся жилье

А вот так выглядит продающееся жилье

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В описании к квартире подчеркивается, что на кухне имеется техника фирмы SMEG

В описании к квартире подчеркивается, что на кухне имеется техника фирмы SMEG

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Центральное место гостиной — бильярдный стол

Центральное место гостиной — бильярдный стол

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Среди фотографий не нашлось снимков из спальни. Судя по всему, в двушке ее и нет

Среди фотографий не нашлось снимков из спальни. Судя по всему, в двушке ее и нет

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Зато есть вот такой круглый кабинет...

Зато есть вот такой круглый кабинет...

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....несколько санузлов (в одном из них прозрачные двери)

....несколько санузлов (в одном из них прозрачные двери)

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...и сауна с неоновой подсветкой

...и сауна с неоновой подсветкой

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О доме на Октябрьской мы писали в 2015 году. Тогда планировалось, что семиэтажка, к строительству которой имела отношение компания скандального бизнесмена Вольдемара Басалаева, будет эксплуатироваться как гостиница. Позже областные власти обнаружили, что гостиница (позже ставшая клубным домом), а также фонтан и другие пристройки были построены на чужих участках земли, а потом должны быть снесены, хотя бы частично.

Впрочем, этого так и не случилось. Семиэтажка на сегодняшний день окружена забором — попасть на территорию комплекса не представляется возможным. Как рассказывала владелица компании «БК Недвижимость» Олеся Бугрова, в начале лета в продаже находились пять квартир.

Семиэтажка расположена рядом с особняком в рыцарском стиле, владельцем которого называют бизнесмена Вольдемара Басалаева

Семиэтажка расположена рядом с особняком в рыцарском стиле, владельцем которого называют бизнесмена Вольдемара Басалаева

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Местные жители называют клубный дом «загадочным», как и особняк с башенками и шпилями, построенный по соседству — владельцем примечательной недвижимости называют всё того же Вольдемара Басалаева. О нем и замке, появившемся в тихом центре, НГС рассказывал в этой статье.

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