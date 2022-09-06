В центре Новосибирска выставили на продажу дорогую квартиру-кабинет — в ней нет спальни, зато есть неоновая сауна
Рассматриваем фотографии жилья за 35 миллионов
В Новосибирске выставили на продажу двухкомнатную квартиру-кабинет за 35 миллионов рублей. Жилье находится в клубном доме на 22 квартиры по улице Октябрьской. Объявление о продаже квартиры на сайте N1.ru появилось в начале августа, но регулярно обновляется, последний раз — 5 сентября.
— Квартира-кабинет подходит как для проживания и уединенного отдыха, так и для скрытого от посторонних глаз офиса. В квартире выполнен высококачественный ремонт из натуральных материалов премиум-класса. Квартира укомплектована мебелью, бытовой техникой фирмы SMEG, — говорится в объявлении.
О доме на Октябрьской мы писали в 2015 году. Тогда планировалось, что семиэтажка, к строительству которой имела отношение компания скандального бизнесмена Вольдемара Басалаева, будет эксплуатироваться как гостиница. Позже областные власти обнаружили, что гостиница (позже ставшая клубным домом), а также фонтан и другие пристройки были построены на чужих участках земли, а потом должны быть снесены, хотя бы частично.
Впрочем, этого так и не случилось. Семиэтажка на сегодняшний день окружена забором — попасть на территорию комплекса не представляется возможным. Как рассказывала владелица компании «БК Недвижимость» Олеся Бугрова, в начале лета в продаже находились пять квартир.
Местные жители называют клубный дом «загадочным», как и особняк с башенками и шпилями, построенный по соседству — владельцем примечательной недвижимости называют всё того же Вольдемара Басалаева. О нем и замке, появившемся в тихом центре, НГС рассказывал в этой статье.