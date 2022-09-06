В центре Новосибирска выставили на продажу дорогую квартиру-кабинет — в ней нет спальни, зато есть неоновая сауна

В Новосибирске выставили на продажу двухкомнатную квартиру-кабинет за 35 миллионов рублей. Жилье находится в клубном доме на 22 квартиры по улице Октябрьской. Объявление о продаже квартиры на сайте N1.ru появилось в начале августа, но регулярно обновляется, последний раз — 5 сентября.



— Квартира-кабинет подходит как для проживания и уединенного отдыха, так и для скрытого от посторонних глаз офиса. В квартире выполнен высококачественный ремонт из натуральных материалов премиум-класса. Квартира укомплектована мебелью, бытовой техникой фирмы SMEG, — говорится в объявлении.