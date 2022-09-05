Банк «Открытие» снова решил продать здание у речного Вокзала — его стоимость за пару лет упала почти на треть

На сайте торговой площадки «Росэлторг» появилась информация об открытом аукционе по продаже административного здания по адресу Инская, 54 в Новосибирске, которое принадлежит ПАО Банк «ФК Открытие».



В приложенной презентации говорится, что 6-этажное здание расположено в центре Октябрьского района и отлично подходит для «арендного бизнеса, банка, представительства компании или медклиники». Год постройки — 2005, общая площадь помещений — почти 6 тысяч квадратных метров.

