Банк «Открытие» снова решил продать здание у речного Вокзала — его стоимость за пару лет упала почти на треть
Сегодня стартовая цена аукциона — 230 миллионов рублей
На сайте торговой площадки «Росэлторг» появилась информация об открытом аукционе по продаже административного здания по адресу
В приложенной презентации говорится, что 6-этажное здание расположено в центре Октябрьского района и отлично подходит для «арендного бизнеса, банка, представительства компании или медклиники». Год постройки — 2005, общая площадь помещений — почти 6 тысяч квадратных метров.
Аукцион заявлен на повышение. Стартовая цена — 230 миллионов рублей.
— Это избыточные площади, в которых в настоящее время банк не нуждается в связи со стремительным развитием каналов дистанционного банковского обслуживания (большинство операций клиенты, как физические лица, так и бизнес, совершают сейчас без посещения офисов банка), — прокомментировала НГС продажу здания пресс-секретарь банка «Открытие» в СФО Лариса Кузнецова.
В настоящее время идет приём заявок на аукцион.
Предыдущий аукцион состоялся осенью 2020 года. Тогда стартовая цена объекта была заявлена на уровне 300 миллионов рублей. Желающих приобрести здание не нашлось. Параллельно объект выставлялся на продажу на сайте Avito.
В тот же период банк «Открытие» пытался продать здание штабного офиса, расположенное на улице Кирова. За объект просили 470 миллионов рублей. Головной офис должен был «переехать в более новое помещение, которое будет удобным для клиентов и соответствует современным требованиям к банковскому офису», сообщали в банке. Сегодня центральный офис продолжает размещаться по указанному адресу.