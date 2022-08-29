В Новосибирске продают шикарный коттедж за 95 миллионов — смотрим на дом с зимним садом и отдельным входом в лес

В Новосибирске выставили на продажу особняк площадью почти 1000 квадратных метров. Четырехэтажный дом продают с февраля, однако объявление на сайте N1.ru регулярно обновляется — последний раз 8 августа. За дом и участок в 5 тысяч квадратных метров просят 95 миллионов рублей.



— Дом 4 этажа (включая подвал). Зимний сад, пруд с лебедями и утками, зимняя постройка для птиц. Каменная горка и ручей. Бассейн при бане. Баня на 2 этажа, с верандой и балконом. Обогреваемая теплица из стеклопакетов. Отдельный выход в лес. Кедры плодоносящие, сад и другое на территории, охрана на въезде, — кратко говорится в объявлении.

