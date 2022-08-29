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Тема дняШикарный коттедж за 95 миллионов
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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают шикарный коттедж за 95 миллионов — смотрим на дом с зимним садом и отдельным входом в лес

В придачу к особняку идет участок площадью полгектара с садом и прудом для лебедей

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Четырехэтажный дом занимает более 800 квадратов, баня — почти 250 квадратов

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В Новосибирске выставили на продажу особняк площадью почти 1000 квадратных метров. Четырехэтажный дом продают с февраля, однако объявление на сайте N1.ru регулярно обновляется — последний раз 8 августа. За дом и участок в 5 тысяч квадратных метров просят 95 миллионов рублей.

— Дом 4 этажа (включая подвал). Зимний сад, пруд с лебедями и утками, зимняя постройка для птиц. Каменная горка и ручей. Бассейн при бане. Баня на 2 этажа, с верандой и балконом. Обогреваемая теплица из стеклопакетов. Отдельный выход в лес. Кедры плодоносящие, сад и другое на территории, охрана на въезде, — кратко говорится в объявлении.

В нем нет точного адреса или других указаний местоположения объекта, кроме того, что дорогая недвижимость располагается в Заельцовском районе.

Так выглядят двухэтажная баня и пруд перед ней. Видимо, где-то здесь расположен отдельный вход в лес

Так выглядят двухэтажная баня и пруд перед ней. Видимо, где-то здесь расположен отдельный вход в лес

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В гостиной есть огромные панорамные окна

В гостиной есть огромные панорамные окна

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Для тех, кому зелени на участке маловато, предусмотрен зимний сад в доме

Для тех, кому зелени на участке маловато, предусмотрен зимний сад в доме

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Одна из спален особняка

Одна из спален особняка

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В описании не уточняется, однако на фотографиях мы обнаружили кабинет...

В описании не уточняется, однако на фотографиях мы обнаружили кабинет...

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... и большой бассейн

... и большой бассейн

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Детская для девочки

Детская для девочки

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Недавно мы показывали необычный особняк в Солнечном микрорайоне (поселок Озерный), где есть винтажная кухня и своя мастерская. Цена вопроса — 51,5 миллиона рублей.

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