Чего вы ждете? Риелтор — о том, почему кризисный 2022 год идеален для строительства своего дома
Екатерина Торопова рассказала, насколько выгодно сейчас возводить загородное жилье
Больше 80% россиян мечтают жить в своем доме, говорится в июльском исследовании «Почта Банка». Но действительно ли кризисный 2022 год подходит для строительства загородного жилья? Реально ли взять ипотеку под коттедж или всё же подождать? А главное, если подождать, что будет с ценами?
В своей колонке на эти вопросы отвечает Екатерина Торопова, основатель строительной компании «Метражи».
Я считаю, что сейчас для строительства своего дома самое лучшее время. Что называется, звезды сошлись. Давайте подробнее.
Дешевая ипотека на строительство
Правительство наконец-то развернулось в сторону индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Сейчас такое количество программ под строительство домов и с такими условиями, которых на рынке вообще никогда не было. Смотрите сами:
- льготная ипотека: от 6,35% годовых, лимит — 6 миллионов рублей. Ее дают всем, независимо от семейного положения и наличия детей.
- Семейная ипотека: от 5,7% годовых, лимит — 6 миллионов рублей. Она доступна, если в семье есть ребенок, родившийся после 1 января 2018 года, или ребенок-инвалид.
- Ипотека для IT-специалистов: от 4,7% годовых, лимит — 18 миллионов рублей. Заемщиками тут могут выступать работники аккредитованных IT-компаний, не старше 45 лет.
- Сельская ипотека: 3% годовых, лимит — 3 миллиона рублей. Этот кредит дают семьям. Если супруги состоят в официальном браке, то взять по 3 миллиона может каждый из них.
Понятно, что в каждой из программ есть свои особые условия и подводные камни, я об этом напишу еще отдельно. Тем не менее выбрать есть из чего — а главное, в сторону ИЖС развернулись банки: в этом году мы получили для нескольких наших клиентов семейную ипотеку именно на строительство домов и уже успешно возводим эти дома. Работает и ипотека с господдержкой, и даже сельская, с которой в прошлом году было так много проблем.
Будут ли такие условия в следующем году, неизвестно. Вполне вероятно, что будут, но гарантировать это никто не возьмется. Поэтому, кто планировал брать ипотеку, берите. Вряд ли условия будут еще лояльнее.
Цены на «загородку» будут расти
Пока квадратный метр частного дома стоит примерно в два раза меньше, чем квадратный метр квартиры той же площади. При этом жить за городом намного комфортнее.
Но такое соотношение цен сохраняется до поры до времени. Помните, что было с ценами на новостройки, когда ввели льготную ипотеку на первичное жилье? Его стоимость начала расти дикими темпами. То же самое сейчас произойдет с загородным сегментом и, прежде всего, — с землей.
Дорожает и само строительство. Да, материалы на рынке пока есть, и их стоимость устаканилась, но эта стабильность, скорее всего, временная. Пока старых запасов хватает, однако быстро наладить полное импортозамещение в этой отрасли точно не получится: замещать надо не только сами материалы, но и оборудование, на котором они производятся, и технику, и много чего еще. Вполне вероятно, что некоторые стройматериалы в ближайшие годы будут в числе дефицитных, а значит, дорогих.
Да, и еще один фактор: если сейчас на рынке ИЖС введут эскроу-счета, о чем говорят уже давно, то стоимость частного домостроительства подскочит существенно.
Дорогие «инкубаторы»: новые ГОСТы на дома
В 2023 году в России планируют ввести ГОСТ для строительства частных домов и коттеджных поселков. Что там будет? Правила и стандарты для ИЖС: для проектирования, строительства, материалов, инженерных систем и многое другое. Предполагается, что такой типовой «домокомплект» будут охотнее кредитовать банки, а значит, людям легче будет получить на него ипотеку.
Сама инициатива упорядочить рынок ИЖС прекрасна, потому что рынок этот дикий, и сейчас работать на нем неудобно ни заказчикам, ни подрядчикам. Но вот этот конкретный ГОСТ — он не для людей. Вероятнее всего, чиновники и крупные девелоперы-монополисты хотят перераспределить рынок загородного жилья в свою пользу, убрав с него мелких конкурентов.
Цены от избыточных требований точно вырастут, но и за эти деньги покупатель получит не индивидуальное жилье, а «инкубатор» — и не факт, что хорошего качества.
Поэтому, если хотите строиться — стройтесь сейчас. Есть все подозрения, что качество частных домов от застройщиков не будет таким же, как и в многоквартирных домах. А его вы знаете.
Если вы решили строиться
1. Внимательно выбирайте участок. Лучше не дальше 50 километров от города. Конечно, ситуации бывают разные, но иногда разница в 10–15 километров оказывается ощутимой. Особенно когда приходится по каким-то обстоятельствам ездить из города до дома несколько раз в день.
2. Важно выбрать «свое» направление. То, на которое вам удобнее будет выезжать после работы. Мои знакомые по молодости купили участок далеко от места, где работали. В результате они в конце дня только по 40 минут добирались по городу до трассы.
3. Если вам одобрили ипотеку зимой, не выходите на сделку сразу. Немного подождите. Подрядчик всё равно не будет заливать фундамент в январе или феврале, какой смысл вам платить ипотеку просто так? Тем более если вы в это время вынуждены, например, платить аренду за съем квартиры. Ипотечное решение действует три месяца. Можно выйти на сделку в последний месяц, когда строительство реально начнется или, во всяком случае, уже будет близко.
4. Если хотите строиться в этом году и опасаетесь не успеть — не бойтесь. Если всё сделать грамотно, вы можете заселиться в свой дом уже в декабре.
2022 год не самый простой год во всех отношениях. Но для стройки он подходит как никакой другой — во всяком случае, на этот момент. Так что стройтесь, и пусть у вас всё получится!
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