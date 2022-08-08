Чего вы ждете? Риелтор — о том, почему кризисный 2022 год идеален для строительства своего дома

Цены на «загородку» будут расти

Пока квадратный метр частного дома стоит примерно в два раза меньше, чем квадратный метр квартиры той же площади. При этом жить за городом намного комфортнее.



Но такое соотношение цен сохраняется до поры до времени. Помните, что было с ценами на новостройки, когда ввели льготную ипотеку на первичное жилье? Его стоимость начала расти дикими темпами. То же самое сейчас произойдет с загородным сегментом и, прежде всего, — с землей.

Дорожает и само строительство. Да, материалы на рынке пока есть, и их стоимость устаканилась, но эта стабильность, скорее всего, временная. Пока старых запасов хватает, однако быстро наладить полное импортозамещение в этой отрасли точно не получится: замещать надо не только сами материалы, но и оборудование, на котором они производятся, и технику, и много чего еще. Вполне вероятно, что некоторые стройматериалы в ближайшие годы будут в числе дефицитных, а значит, дорогих.

