«По сути это еще один кредит»: риелтор — о том, каким злом могут обернуться ипотечные каникулы

Это еще один кредит

Давайте на конкретном примере. Допустим: у вас остаток ипотеки в один миллион рублей, ежемесячный платеж 20 тысяч рублей и вы хотите взять ипотечные каникулы на шесть месяцев, с июля по декабрь включительно, с мыслью, чтобы до конца года вообще ничего не платить. Хотите взять передышку, чтобы найти новую работу, например.

