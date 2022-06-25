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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Возле площади Лыщинского выставили на продажу пентхаус с космолюстрой — за что еще просят 23 миллиона

Владельцам также предлагают сдавать квартиру в аренду — за 125 тысяч рублей в месяц

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Пентхаус продается в ЖК «Расцветай на Маркса», построенном в 2020 году

Пентхаус продается в ЖК «Расцветай на Маркса», построенном в 2020 году

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В Новосибирске возле площади Лыщинского выставили на продажу трехкомнатный пентхаус в стиле эколофт. За квартиру площадью чуть более 100 квадратов просят 23 миллиона рублей. Объявление о продаже жилья появилось на сайте N1.ru 21 июня.

В нем говорится, что в пентхаусе выполнен свежий ремонт, есть подсветка плинтуса, двери скрытого монтажа и три кондиционера.

— В квартире никто не жил. Идеальный вариант для небольшой семьи или для сдачи в аренду с годовым cash flow 1 500 000 рублей, — пишет продавец в описании к квартире, имея в виду возможность получения дохода от сдачи пентхауса. Таким образом, арендная плата за него составляет 125 тысяч рублей ежемесячно.

В квартире немного пустовато. Как подчеркивает продавец, здесь еще никто не жил

В квартире немного пустовато. Как подчеркивает продавец, здесь еще никто не жил

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Жилье оформлено в единой цветовой гамме

Жилье оформлено в единой цветовой гамме

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Светлая кухня...

Светлая кухня...

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... и такой же светлый санузел

... и такой же светлый санузел

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Жилье занимает 105 квадратов и располагается на <nobr class="_">25-м</nobr> этаже

Жилье занимает 105 квадратов и располагается на 25-м этаже

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Здесь три кондиционера

Здесь три кондиционера

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Есть второй этаж со спальней

Есть второй этаж со спальней

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Обстановка довольно минималистичная. Вероятно, новым хозяевам придется думать о том, какими предметами интерьера наполнить квартиру

Обстановка довольно минималистичная. Вероятно, новым хозяевам придется думать о том, какими предметами интерьера наполнить квартиру

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Пока это самое дорогое предложение о продаже квартиры в этом ЖК. Основная масса выставленных на продажу вариантов в ЖК «Расцветай на Маркса» — это квартиры без ремонта с голыми стенами.

Недавно в Заельцовском районе выставили на продажу огромный коттедж за 103 миллиона рублей — внутри есть бассейн, спортзал и домашний кинозал.

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