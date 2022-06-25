Возле площади Лыщинского выставили на продажу пентхаус с космолюстрой — за что еще просят 23 миллиона

В Новосибирске возле площади Лыщинского выставили на продажу трехкомнатный пентхаус в стиле эколофт. За квартиру площадью чуть более 100 квадратов просят 23 миллиона рублей. Объявление о продаже жилья появилось на сайте N1.ru 21 июня.



В нем говорится, что в пентхаусе выполнен свежий ремонт, есть подсветка плинтуса, двери скрытого монтажа и три кондиционера.

