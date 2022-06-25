Возле площади Лыщинского выставили на продажу пентхаус с космолюстрой — за что еще просят 23 миллиона
Владельцам также предлагают сдавать квартиру в аренду — за 125 тысяч рублей в месяц
В Новосибирске возле площади Лыщинского выставили на продажу трехкомнатный пентхаус в стиле эколофт. За квартиру площадью чуть более 100 квадратов просят 23 миллиона рублей. Объявление о продаже жилья появилось на сайте N1.ru 21 июня.
В нем говорится, что в пентхаусе выполнен свежий ремонт, есть подсветка плинтуса, двери скрытого монтажа и три кондиционера.
— В квартире никто не жил. Идеальный вариант для небольшой семьи или для сдачи в аренду с годовым cash flow
Пока это самое дорогое предложение о продаже квартиры в этом ЖК. Основная масса выставленных на продажу вариантов в ЖК «Расцветай на Маркса» — это квартиры без ремонта с голыми стенами.
Недавно в Заельцовском районе выставили на продажу огромный коттедж за 103 миллиона рублей — внутри есть бассейн, спортзал и домашний кинозал.