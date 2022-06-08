«Отдаю воспитанного котенка в хорошие руки»: застройщик выставил на продажу особняк в центре Новосибирска

Одними из первых заведений в здании стали стриптиз-бар Python и коктейльный бар Black Milk — они работают здесь с 2013 года. Примерно тогда же открылся ресторан-кондитерская Éclair café. Остальные игроки менялись. Например, в том же году на втором этаже открыли семейный итальянский ресторан «Остерия Бергамо», а в 2018 году его сменил ресторан «Жить хорошо», в интерьере которого использовали отсылки к соцреализму, но он проработал всего несколько месяцев. Третий этаж занимало Leto-Cafe.