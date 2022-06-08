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«Отдаю воспитанного котенка в хорошие руки»: застройщик выставил на продажу особняк в центре Новосибирска

За ресторанный комплекс за улице Ядринцевской просят 400 миллионов рублей

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Ресторанный особняк с необычной трехэтажной верандой решили продать за 400 миллионов

Ресторанный особняк с необычной трехэтажной верандой решили продать за 400 миллионов

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В Новосибирске ГК «Стрижи» решила продать принадлежащее ей здание на ул. Ядринцевская, 21 — объявление появилось на официальном сайте компании.

ГК «Стрижи» — новосибирская строительная группа, основной ее владелец и руководитель — предприниматель Игорь Белокобыльский. Под брендом группы построены микрорайон «Стрижи», жилые комплексы «Онега», «Пифагор», «Булгаков» и ряд других. Сегодня группа возводит комплексы «Нормандия — Неман», «Дежнев» и «Я — Маяковский». Игорь Белокобыльский также совладеет рестораном Éclair café, который занимает первый этаж здания на Ядринцевской, 21.

Как указано в объявлении, кирпичное 4-этажное здание с подвалом общей площадью 2 тысячи кв. м построено в 2012 году, к нему подведены городские коммуникации, есть два лифта, установлены система видеонаблюдения и охранная сигнализация. Вместе со зданием продают участок площадью 1,3 тысячи кв. м. Комплекс выставили на продажу за 400 миллионов рублей.

По информации «Контур.Фокус», в здании зарегистрированы 7 действующих организаций, в 2ГИС по этому адресу сегодня работают 4 заведения: коктейльные бары Black Milk и Kventin, Éclair café и стриптиз-бар Python. Как рассказал гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский, арендаторы остаются работать на первом, третьем и четвертом этажах здания, а также в подвальном этаже, второй этаж находится «в стадии смены игрока».

Игорь Белокобыльский вспомнил, что строительство ресторанного комплекса стало первым опытом компании с аварийным жильем: для нового здания расселили 12-квартирный барак. Первоначально комплекс планировали торговым для магазинов с премиальными товарами, но к завершению строительства решили сменить концепцию.

— То, что мы заложили, свои 10 лет отработало с лихвой. Современный рынок очень требовательный. Я не хочу быть дилетантом — уверен, что найдутся профессионалы, которые сделают этому проекту реконцепцию. Отдаю воспитанного котенка в хорошие руки, скажем так, — объяснил гендиректор «Стрижей» продажу актива.

В 2019 году к основному зданию пристроили трехэтажную летнюю веранду: застройщика на необычное решение уговорили сами рестораторы.

Одними из первых заведений в здании стали стриптиз-бар Python и коктейльный бар Black Milk — они работают здесь с 2013 года. Примерно тогда же открылся ресторан-кондитерская Éclair café. Остальные игроки менялись. Например, в том же году на втором этаже открыли семейный итальянский ресторан «Остерия Бергамо», а в 2018 году его сменил ресторан «Жить хорошо», в интерьере которого использовали отсылки к соцреализму, но он проработал всего несколько месяцев. Третий этаж занимало Leto-Cafe.

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