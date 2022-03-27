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Жилье дешевле миллиона нашлось в центре Новосибирска. Показываем, как оно выглядит и еще 5 самых дешевых вариантов

Сравнительно недорогое жилье есть даже через дорогу от театра оперы и балета

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Купить дешевую квартиру в центре Новосибирска сложно, но можно наскрести на комнату

Купить дешевую квартиру в центре Новосибирска сложно, но можно наскрести на комнату

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Комната в общежитии — удачная покупка для тех, кто хочет жить в центре города, но полноценную квартиру позволить себе не может. По данным сайта N1.ru, самая дешевая однокомнатная квартира недалеко от оперного театра стоит 4,5 миллиона рублей, а наиболее низкая цена за комнату в этом же районе в 3 раза меньше — 1,3 миллиона. Мы изучили предложения продавцов комнат в центре Новосибирска недалеко от метро и рассказываем, где и за сколько их можно купить.

3 комнаты через дорогу от театра оперы и балета

Сразу три комнаты продают в доме по адресу: Каменская, 26 — в 5 минутах ходьбы от оперного театра. Самая дешевая обойдется покупателю в 1,3 миллиона, самая дорогая стоит 3 миллиона.

Комната за 1,3 миллиона находится на 6-м этаже, ее общая площадь — 11,2 квадратных метра. В ней новый ремонт, светлые стены и дверь, но нет мебели. Как сообщает продавец в объявлении, в секции находятся 4 комнаты. Фотографии туалета, кухни и коридора автор не разместил.

«В шаговой доступности вся инфраструктура города!» — говорится в объявлении

«В шаговой доступности вся инфраструктура города!» — говорится в объявлении

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Другая комната по этому адресу расположена на 3-м этаже, ее стоимость 1,4 миллиона. Общая площадь — 16,1 квадратных метра, здесь есть холодильник, стиральная машина, телевизор и диван.

В объявлении указано, что недавно в комнате сделали косметический ремонт, а сейчас устанавливают мебель

В объявлении указано, что недавно в комнате сделали косметический ремонт, а сейчас устанавливают мебель

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Объект находится в 4-комнатной секции

Объект находится в 4-комнатной секции

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Третья квартира, которую продают в этом доме, стоит 3 миллиона и находится она на 4-м этаже. Она больше по площади, чем другие — 30 квадратных метров, потому что соединена с другой комнатой из секции. В одной комнате располагается кухня, в другой — 2 дивана, телевизор и шкаф. Душ и туалет общие с соседями.

В комнате много мебели

В комнате много мебели

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Комната расположена в секционном общежитии

Комната расположена в секционном общежитии

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Как рассказывают в объявлении, в комнате площадью 11,5 квадратных метра оборудована кухня, что по сути делает помещение однокомнатной квартирой

Как рассказывают в объявлении, в комнате площадью 11,5 квадратных метра оборудована кухня, что по сути делает помещение однокомнатной квартирой

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Самая дешевая комната в центре


Комната по наиболее низкой цене, которую нам удалось найти в центре, стоит 900 тысяч. Она находится напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск», по адресу: Каменская, 84в. Продавец разместил только фотографии кухни и туалета, саму комнату увидеть не удалось. На общей кухне плита, раковина, мультиварка, микроволновка. Однако отсутствует холодильник, который, вероятно, установлен в комнате каждого жильца.

Как пишет продавец, все соседи хорошие и аккуратные

Как пишет продавец, все соседи хорошие и аккуратные

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Коридор делит квартиру на несколько комнат

Коридор делит квартиру на несколько комнат

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2 комнаты на Советской, 49а по 2,1 миллиона


На Советской за 2,1 миллиона продают 2 квартиры разной площади: 17 квадратных метров и 13,2 квадратных метра. Как написано в объявлении, в одной из комнат имеется слив и вода, поэтому в ней установлена стиральная машина.

В жилом помещении есть диван, стол и несколько стульев

В жилом помещении есть диван, стол и несколько стульев

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Окна и балкон в комнате выходят во двор

Окна и балкон в комнате выходят во двор

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«Места общего пользования содержатся в чистом состоянии! Приличные соседи!» — сообщает продавец в объявлении

«Места общего пользования содержатся в чистом состоянии! Приличные соседи!» — сообщает продавец в объявлении

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Общая кухня для жильцов квартиры

Общая кухня для жильцов квартиры

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Другая комната в этом доме площадью 13,2 квадратных метра. Как написано в объявлении, она расположена в секционном общежитии, туалет, душ и кухня находятся на этаже. В комнате установлены стиральная машина, раковина, но личного холодильника нет.

Продавец после покупки всю мебель отдаст новому владельцу

Продавец после покупки всю мебель отдаст новому владельцу

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Так выглядит коридор в секционном общежитии

Так выглядит коридор в секционном общежитии

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