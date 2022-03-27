Жилье дешевле миллиона нашлось в центре Новосибирска. Показываем, как оно выглядит и еще 5 самых дешевых вариантов

Комната в общежитии — удачная покупка для тех, кто хочет жить в центре города, но полноценную квартиру позволить себе не может. По данным сайта N1.ru, самая дешевая однокомнатная квартира недалеко от оперного театра стоит 4,5 миллиона рублей, а наиболее низкая цена за комнату в этом же районе в 3 раза меньше — 1,3 миллиона. Мы изучили предложения продавцов комнат в центре Новосибирска недалеко от метро и рассказываем, где и за сколько их можно купить.
3 комнаты через дорогу от театра оперы и балета
Сразу три комнаты продают в доме по адресу: Каменская, 26 — в 5 минутах ходьбы от оперного театра. Самая дешевая обойдется покупателю в 1,3 миллиона, самая дорогая стоит 3 миллиона.
Комната за 1,3 миллиона находится на
Другая комната по этому адресу расположена на
Третья квартира, которую продают в этом доме, стоит 3 миллиона и находится она на
Самая дешевая комната в центре
Комната по наиболее низкой цене, которую нам удалось найти в центре, стоит 900 тысяч. Она находится напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск», по адресу: Каменская, 84в. Продавец разместил только фотографии кухни и туалета, саму комнату увидеть не удалось. На общей кухне плита, раковина, мультиварка, микроволновка. Однако отсутствует холодильник, который, вероятно, установлен в комнате каждого жильца.
2 комнаты на Советской, 49а по 2,1 миллиона
На Советской за 2,1 миллиона продают 2 квартиры разной площади: 17 квадратных метров и 13,2 квадратных метра. Как написано в объявлении, в одной из комнат имеется слив и вода, поэтому в ней установлена стиральная машина.
Другая комната в этом доме площадью 13,2 квадратных метра. Как написано в объявлении, она расположена в секционном общежитии, туалет, душ и кухня находятся на этаже. В комнате установлены стиральная машина, раковина, но личного холодильника нет.
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