Жилье дешевле миллиона нашлось в центре Новосибирска. Показываем, как оно выглядит и еще 5 самых дешевых вариантов

Сразу три комнаты продают в доме по адресу: Каменская, 26 — в 5 минутах ходьбы от оперного театра. Самая дешевая обойдется покупателю в 1,3 миллиона, самая дорогая стоит 3 миллиона.

Комната за 1,3 миллиона находится на 6-м этаже, ее общая площадь — 11,2 квадратных метра. В ней новый ремонт, светлые стены и дверь, но нет мебели. Как сообщает продавец в объявлении, в секции находятся 4 комнаты. Фотографии туалета, кухни и коридора автор не разместил.