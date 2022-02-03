На Петухова решили построить школу на 1100 мест — рядом с ней могут появиться 30-этажные дома

В Новосибирске построят школу на 1100 мест в районе остановки «Сибэлектротерм» в
— Перечнем мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017–2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска, предусмотрено мероприятие по строительству школы в микрорайоне
Решение о строительстве школы такой вместимости приняли исходя из нормативов проектирования, размера земельного участка и радиуса обслуживания.
Кроме этого, в микрорайоне собираются построить детский сад на 250 мест.
— Проектом планировки для строительства детского сада предусмотрена территория площадью порядка 0,87 га, ориентировочным местоположением —
Власти подтвердили, что на участке, на которых в
— На земельных участках генеральным планом города Новосибирска установлена жилая функциональная зона (100), предполагающая размещение в том числе объектов малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной высотной жилой застройки с предельной максимальной этажностью до 30 этажей, — сообщили в мэрии.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас на указанных участках находятся частные дома и сооружения.
Ранее в Новосибирске достроили школу на улице Михаила Немыткина в жилмассиве «Родники». Сейчас в здании устанавливают мебель. Ученики смогут заниматься там с этого года.