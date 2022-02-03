На Петухова решили построить школу на 1100 мест — рядом с ней могут появиться 30-этажные дома

В Новосибирске построят школу на 1100 мест в районе остановки «Сибэлектротерм» в 1-м Памирском микрорайоне. Работы должны завершить к 2028 году. В будущем рядом могут построить 30-этажные высотки.



— Перечнем мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017–2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска, предусмотрено мероприятие по строительству школы в микрорайоне 1-м Памирском в Кировском районе на 1100 мест со сроком реализации указанного мероприятия в 2028 году, — сообщили НГС в департаменте строительства и архитектуры мэрии.

