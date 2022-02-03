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На Петухова решили построить школу на 1100 мест — рядом с ней могут появиться 30-этажные дома

Учебное заведение должно быть готово к 2028 году

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В новую школу смогут ходить более 1000 учеников

В новую школу смогут ходить более 1000 учеников

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В Новосибирске построят школу на 1100 мест в районе остановки «Сибэлектротерм» в 1-м Памирском микрорайоне. Работы должны завершить к 2028 году. В будущем рядом могут построить 30-этажные высотки.

— Перечнем мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017–2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска, предусмотрено мероприятие по строительству школы в микрорайоне 1-м Памирском в Кировском районе на 1100 мест со сроком реализации указанного мероприятия в 2028 году, — сообщили НГС в департаменте строительства и архитектуры мэрии.

Решение о строительстве школы такой вместимости приняли исходя из нормативов проектирования, размера земельного участка и радиуса обслуживания.

Большинство домов в микрорайоне — частные

Большинство домов в микрорайоне — частные

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Кроме этого, в микрорайоне собираются построить детский сад на 250 мест.

— Проектом планировки для строительства детского сада предусмотрена территория площадью порядка 0,87 га, ориентировочным местоположением — 1-й Памирский микрорайон, 42, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Власти подтвердили, что на участке, на которых в 1-м Памирском микрорайоне расположены частные дома, не предусмотрена высотная застройка. При этом на пяти участках могут построить высотки.

— На земельных участках генеральным планом города Новосибирска установлена жилая функциональная зона (100), предполагающая размещение в том числе объектов малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной высотной жилой застройки с предельной максимальной этажностью до 30 этажей, — сообщили в мэрии.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас на указанных участках находятся частные дома и сооружения.

Ранее в Новосибирске достроили школу на улице Михаила Немыткина в жилмассиве «Родники». Сейчас в здании устанавливают мебель. Ученики смогут заниматься там с этого года.

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