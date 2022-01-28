Эти новосибирцы успели купить квартиры до пандемии — за два года их жилье прибавило по 1,5–2 миллиона

Цены на рынке недвижимости растут не по дням, а по часам (новосибирские эксперты рассказали, как долго будет продолжаться эта ситуация). Кажется, нет разницы, где именно находится ваша квартира, она уже сильно подорожала. Мы собрали несколько историй от читателей НГС о том, как поменялась стоимость квартиры, которые они купили в 2019–2021 году, до взрывного пандемийного роста. Почитайте их короткие рассказы.
Читательница НГС выиграла 2 миллиона в цене
— В 2018 году у нас родился второй ребенок, соответственно, возникло право на маткапитал. Ранее мы брали ипотеку на
Стоимость квартиры была около 3 миллионов рублей. В качестве первоначального взноса были маткапитал и 100 тысяч собственных средств. Когда выбирали жилье, основополагающим критерием было местоположение в центре, так как земли там почти не остается, а значит недвижимость будет только дорожать. По итогу эту квартиру мы купили в 2019 году, и на сегодня она стоит 4,9 миллиона рублей. Сейчас дом сдан, делаем ремонт. Считаем, что очень вовремя купили это жилье.
Татьяна, стоимость квартиры выросла в 1,5 раза
— Для нас покупка квартиры была необходимостью. За всё время, что мы живем в Новосибирске, у нас были только съемные квартиры. Нам с мужем хотелось купить именно свое жилье. В итоге купили квартиру в ипотеку на 20 лет. Так как у нас не было своего жилья, а делать ремонт в квартире с черновой отделкой было очень долго и дорого, то мы больше склонялись к вариантам «под ключ». Наша
Активный поиск вариантов квартир или танхаусов (мы искали и такие варианты в то время) начали в мае 2020 года. Сначала искали через интернет, заходили на сайты застройщиков и смотрели планы и планировки. Нам было важно, чтобы у жилья были «правильные» планировки: чтобы не было бесполезных коридоров, комнат в центре и чтобы пространство можно было использовать по максимуму. Если устраивала планировка, то мы созванивались с агентами отдела продаж/застройщиком и договаривались на экскурсию. На удивление, во всех офисах, куда мы обращались, были экскурсии по объектам, чтобы можно было вживую всё посмотреть. Параллельно, когда мы ехали на объекты, пытались понять с мужем, насколько удобно будет выезжать из дома на работу или в какие-то другие места.
В том месте, где мы сейчас живем, тогда на экскурсию можно было попасть уже в готовую квартиру, агенты позаботились о том, чтобы можно было зайти и вживую увидеть квартиру под ключ с демонстрационной мебелью. К осени 2020 года мы решились на покупку квартиры. Пока брали ипотеку в банке и собирали документы, цена на нашу квартиру подскочила на 300 тысяч рублей. До этого у нее была привлекательная цена для
В итоге нам все-таки удалось купить квартиру в октябре 2020 года, но заехали мы в нее только в 2021 году. Недавно оформляли различные страховки и документы в банке и выяснили, что стоимость квартиры выросла примерно в 1,5 раза. Сейчас она стоит намного дороже, чем когда мы ее покупали. Я считаю, что мы купили жилье и в нужный период нашей жизни, и в период хорошей ценовой политики. Так совпало, что и финансовые возможности это позволили, и семейные. Сейчас, оценивая всё чисто материально, конечно, можно сказать, что это была, безусловно, выгодная покупка, ведь теперь ее можно выставить за более высокую цену. На самом деле многие владельцы квартир в нашем доме так и сделали.
Екатерина, выиграла в цене около 700 тысяч рублей
— В мае 2021 года мы купили 2-комнатную квартиру площадью 45 квадратных метров возле ЦУМа за 3,3 миллиона рублей. Нам долго не давали ипотеку, поэтому вовремя эту квартиру мы не успели купить. Летом 2020 года такая квартира стоила всего 2,5 миллиона рублей. Квартиры, которые мы смотрели параллельно с нашей, сейчас подорожали примерно на 700 тысяч рублей. Думаю, что мы успели купить квартиру за более или менее адекватную стоимость. Я, когда выбирала жилье, боялась, что купим квартиру и цены сразу упадут. Риелтор уверяла, что не упадут. Недавно созванивались с ней, и она сказала, что квартиры поднялись в цене в среднем на миллион рублей.
Читательница НГС, выиграла в цене 1,3 миллиона рублей
— Купили квартиру в ЖК «Аквамарин». Нам срочно нужно было купить жилье, поэтому мы взяли здесь квартиру площадью 68 квадратных метров за 3,7 миллиона рублей в ипотеку. Конкретно в этом месте привлекла необычная планировка и большая нестандартная гостиная с 7 углами. Ремонт, конечно, дешевый от застройщика, но нам надо было сразу заехать в жилье. Я искала подходящий вариант полгода, объездила все новостройки города. Здесь понравилось, что мост рядом — можно быстро и на левый, и на правый берег попасть, в микрорайоне тихо, потому что он стоит в отдалении от шумной дороги. Сейчас такая квартира стоит около 5 миллионов рублей, если не больше. Хорошо, что успели купить прямо до повышения цен в октябре 2020 года.
Вячеслав, выиграл в цене 1,6 миллиона рублей
— В ноябре 2020 года я купил квартиру в строящемся жилом комплексе «Венеция-3». На тот момент у меня была в собственности небольшая студия на окраине левого берега. Так как я работаю в центре города, было очень тяжело ездить до работы — с пересадками в метро выходило до 3 часов пути в день. Еще хотелось квартиру побольше. Так как в это время действовала программа льготной ипотеки и ценники на недвижимость каждый месяц прибавляли по 50–60 тысяч, я решил подать заявку на ипотеку под 6,1%. На удивление мне очень быстро пришло положительное решение, и пришлось очень постараться, чтобы быстро продать студию для обеспечения первого взноса.
В итоге у меня получилось купить квартиру в строящемся на тот момент доме. Это просторная