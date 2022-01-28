Эти новосибирцы успели купить квартиры до пандемии — за два года их жилье прибавило по 1,5–2 миллиона

Активный поиск вариантов квартир или танхаусов (мы искали и такие варианты в то время) начали в мае 2020 года. Сначала искали через интернет, заходили на сайты застройщиков и смотрели планы и планировки. Нам было важно, чтобы у жилья были «правильные» планировки: чтобы не было бесполезных коридоров, комнат в центре и чтобы пространство можно было использовать по максимуму. Если устраивала планировка, то мы созванивались с агентами отдела продаж/застройщиком и договаривались на экскурсию. На удивление, во всех офисах, куда мы обращались, были экскурсии по объектам, чтобы можно было вживую всё посмотреть. Параллельно, когда мы ехали на объекты, пытались понять с мужем, насколько удобно будет выезжать из дома на работу или в какие-то другие места.

В том месте, где мы сейчас живем, тогда на экскурсию можно было попасть уже в готовую квартиру, агенты позаботились о том, чтобы можно было зайти и вживую увидеть квартиру под ключ с демонстрационной мебелью. К осени 2020 года мы решились на покупку квартиры. Пока брали ипотеку в банке и собирали документы, цена на нашу квартиру подскочила на 300 тысяч рублей. До этого у нее была привлекательная цена для 2-комнатной квартиры под ключ. Сначала мы немного расстроились, но подумали и решили, что останавливаться не будем. Агент торопила нас, говорила, что в ноябре должна закончиться госпрограмма по ипотеке, и она не знала, продлят ее еще. Я думаю, что именно поэтому в то время (октябрь-ноябрь) начали происходить скачки цен и увеличение спроса.