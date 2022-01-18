В центре Академгородка продают элитное жилье с четырьмя санузлами — смотрим, за что просят 50 млн

В Академгородке выставили на продажу роскошную пятикомнатную квартиру площадью почти 200 квадратов. За жилье в центре Академгородка с видом на НГУ просят 48,8 миллиона рублей. Объявление о продаже квартиры появилось 14 января на сайте N1.ru.
— Уникальное предложение — сочетание статуса дома и его расположения! Комфортабельная квартира с качественным ремонтом, — пишет продавец квартиры в объявлении.
В объявлении указывается, что владельцы готовы рассмотреть вариант продажи жилья вместе с мебелью. Сколько в таком случае будет стоить недвижимость, не уточняется.
Квартира продается не первый год, в конце 2020 года за нее просили 60,5 миллиона рублей.
Пока это самая дорогая и большая квартира, продающаяся в этом доме. На продаже также выставлена четырехкомнатная квартира площадью 126 квадратов, ее стоимость — 29 миллионов рублей.
Иногда в продаже встречается и более причудливое жилье. В декабре прошлого года в Новосибирске продавали замок за 24 миллиона рублей — у здания есть шпиль, каменный забор и колючая проволока.