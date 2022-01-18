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В центре Академгородка продают элитное жилье с четырьмя санузлами — смотрим, за что просят 50 млн

В квартире также есть три спальни и личный кабинет

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Пятикомнатная квартира в доме на Ильича — самая дорогая из продающихся в этом здании

Пятикомнатная квартира в доме на Ильича — самая дорогая из продающихся в этом здании

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В Академгородке выставили на продажу роскошную пятикомнатную квартиру площадью почти 200 квадратов. За жилье в центре Академгородка с видом на НГУ просят 48,8 миллиона рублей. Объявление о продаже квартиры появилось 14 января на сайте N1.ru.

— Уникальное предложение — сочетание статуса дома и его расположения! Комфортабельная квартира с качественным ремонтом, — пишет продавец квартиры в объявлении.

В интерьере владельцы квартиры решили придерживаться подчеркнуто сдержанного классического стиля

В интерьере владельцы квартиры решили придерживаться подчеркнуто сдержанного классического стиля

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Всего в квартире три спальни, личный кабинет и гостиная

Всего в квартире три спальни, личный кабинет и гостиная

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А вот кухню продавец решил не показывать на фото

А вот кухню продавец решил не показывать на фото

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Две из трех имеющихся спален в доме — детские

Две из трех имеющихся спален в доме — детские

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А вот санузлов в квартире аж четыре

А вот санузлов в квартире аж четыре

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Есть и сауна

Есть и сауна

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В объявлении указывается, что владельцы готовы рассмотреть вариант продажи жилья вместе с мебелью. Сколько в таком случае будет стоить недвижимость, не уточняется.

Квартира продается не первый год, в конце 2020 года за нее просили 60,5 миллиона рублей.

Пока это самая дорогая и большая квартира, продающаяся в этом доме. На продаже также выставлена четырехкомнатная квартира площадью 126 квадратов, ее стоимость — 29 миллионов рублей.

Иногда в продаже встречается и более причудливое жилье. В декабре прошлого года в Новосибирске продавали замок за 24 миллиона рублей — у здания есть шпиль, каменный забор и колючая проволока.

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