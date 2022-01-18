В центре Академгородка продают элитное жилье с четырьмя санузлами — смотрим, за что просят 50 млн

В Академгородке выставили на продажу роскошную пятикомнатную квартиру площадью почти 200 квадратов. За жилье в центре Академгородка с видом на НГУ просят 48,8 миллиона рублей. Объявление о продаже квартиры появилось 14 января на сайте N1.ru.



— Уникальное предложение — сочетание статуса дома и его расположения! Комфортабельная квартира с качественным ремонтом, — пишет продавец квартиры в объявлении.