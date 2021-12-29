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Общежитие с людьми на ОбьГЭС продали барнаульскому поставщику автотехники

За общежитие он предложил в 4 раза больше стартовой стоимости

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Старое трехэтажное общежитие досталось крупному алтайскому бизнесмену с миллиардными оборотами

Старое трехэтажное общежитие досталось крупному алтайскому бизнесмену с миллиардными оборотами

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В Новосибирске подвели итоги торгов, на которых с молотка ушло здание общежития «Опытного завода» на улице Ветлужской, 3 — в нем зарегистрировано больше 40 людей.

Протокол аукциона опубликовали на «Федресурсе» 27 декабря. Согласно документу, здание площадью 1756,7 кв. метра без земли, которое на старте торгов стоило 9,38 миллиона рублей, продали барнаульской компании «Алт Авто» за 37 миллионов.

В «Алт Авто» в ответ на звонок журналиста НГС попросили прислать письменный запрос, но ответ к моменту публикации не поступил. По данным «Контур.Фокуса», компанией владеет барнаульский предприниматель Игорь Переверзев, она довольно успешно занимается грузовыми перевозками и поставками, в том числе стройматериалов и нефтепродуктов, а также предоставляет услуги по аренде и лизингу строительной техники и участвует в госзакупках. Общая выручка «Алт Авто» за 2020 год составила 3,5 миллиарда рублей.

При этом в собственности Игоря Переверзева находится еще ряд компаний, в том числе строительная компания «Автострой», а вместе с Ниной Переверзевой он совладеет гостиницей «Алтайская прелесть»: на hh.ru эта компания размещала вакансию от парк-отеля «Лесные дали».

Депутат горсовета от округа, в который входит общежитие, Светлана Каверзина отметила, что сейчас в этом квартале можно строить здания высотой до 25 этажей, но районная администрация намерена изменить предельную этажность.

— Подали перезонирование от района, чтобы сделать малоэтажную застройку в том квартале, не выше 4 этажей — там очень узкие дороги. Но сами общественные обсуждения начнутся в феврале-марте, потом надо, чтобы на сессии депутатов их приняли, это тоже какое-то время. Новые владельцы здания всё равно успевают в этот временной лаг попасть, — считает депутат.

Судьба проживающих в здании людей пока непонятна — по информации Светланы Каверзиной, документы после торгов еще не оформлены. В здании зарегистрированы 44 человека, это было указано в документах торгов в качестве обременения. Как люди живут в старом общежитии, мы рассказывали в ноябре. О банкротстве «Опытного завода», которому принадлежало общежитие, НГС подробно писал в марте 2020 года.

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