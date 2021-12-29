Общежитие с людьми на ОбьГЭС продали барнаульскому поставщику автотехники

В Новосибирске подвели итоги торгов, на которых с молотка ушло здание общежития «Опытного завода» на улице Ветлужской, 3 — в нем зарегистрировано больше 40 людей.



Протокол аукциона опубликовали на «Федресурсе» 27 декабря . Согласно документу, здание площадью 1756,7 кв. метра без земли, которое на старте торгов стоило 9,38 миллиона рублей, продали барнаульской компании «Алт Авто» за 37 миллионов.

