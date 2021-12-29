Общежитие с людьми на ОбьГЭС продали барнаульскому поставщику автотехники

В Новосибирске подвели итоги торгов, на которых с молотка ушло здание общежития «Опытного завода» на улице Ветлужской, 3 — в нем зарегистрировано больше 40 людей.
Протокол аукциона опубликовали на «Федресурсе»
В «Алт Авто» в ответ на звонок журналиста НГС попросили прислать письменный запрос, но ответ к моменту публикации не поступил. По данным «Контур.Фокуса», компанией владеет барнаульский предприниматель Игорь Переверзев, она довольно успешно занимается грузовыми перевозками и поставками, в том числе стройматериалов и нефтепродуктов, а также предоставляет услуги по аренде и лизингу строительной техники и участвует в госзакупках. Общая выручка «Алт Авто» за 2020 год составила
При этом в собственности Игоря Переверзева находится еще ряд компаний, в том числе строительная компания «Автострой», а вместе с Ниной Переверзевой он совладеет гостиницей «Алтайская прелесть»: на hh.ru эта компания размещала вакансию от парк-отеля «Лесные дали».
Депутат горсовета от округа, в который входит общежитие, Светлана Каверзина отметила, что сейчас в этом квартале можно строить здания высотой до 25 этажей, но районная администрация намерена изменить предельную этажность.
— Подали перезонирование от района, чтобы сделать малоэтажную застройку в том квартале, не выше
Судьба проживающих в здании людей пока непонятна — по информации Светланы Каверзиной, документы после торгов еще не оформлены. В здании зарегистрированы