В новостройках Новосибирска за год средняя цена за квадрат выросла почти на 40%. А как в других городах?

В Новосибирске за год средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на 37,3% (с 84,1 тысячи рублей в декабре 2020 года до 115,5 тысячи рублей в декабре 20 21-го ). Такие данные приводит сервис «Циан.Аналитика». При этом только в двух российских городах средняя цена за кв. ме тр в новостройках превышает 300 тысяч рублей. Это Москва и Сочи.

За прошедший год наибольший рост цен зафиксирован в Сочи (с 186,2 тысячи рублей до 378,3 тысячи рублей, рост за год составил 103,2%), Оренбурге (с 41,5 тысячи до 78 тысяч рублей, 88%), Краснодаре (с 71,6 тысячи рублей до 124,4 тысячи, рост 73,7%), Ярославле (с 55,9 тысячи до 94,9 тысячи рублей, рост 69,8%) и Астрахани (с 55 тысяч рублей за квадратный метр до 87,8 тысячи рублей, рост за год 59,6%).