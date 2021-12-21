В новостройках Новосибирска за год средняя цена за квадрат выросла почти на 40%. А как в других городах?

В Новосибирске за год средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на 37,3% (с 84,1 тысячи рублей в декабре 2020 года до 115,5 тысячи рублей в декабре 20
За прошедший год наибольший рост цен зафиксирован в Сочи (с 186,2 тысячи рублей до 378,3 тысячи рублей, рост за год составил 103,2%), Оренбурге (с 41,5 тысячи до 78 тысяч рублей, 88%), Краснодаре (с 71,6 тысячи рублей до 124,4 тысячи, рост 73,7%), Ярославле (с 55,9 тысячи до 94,9 тысячи рублей, рост 69,8%) и Астрахани (с 55 тысяч рублей за квадратный метр до 87,8 тысячи рублей, рост за год 59,6%).
При этом руководитель сервиса «Циан.Аналитика» Алексей Попов уточняет: не во всех городах цены на первичном рынке недвижимости выросли за счет спроса. В некоторых это обусловлено небольшим количеством предложений. Среди них — Тольятти, Кемерово, Томск, Астрахань, Оренбург.
— Наибольший рост цен за год показывают города Краснодарского края — востребованного у россиян как инвестиций в условиях закрытых границ, так и собственного проживания, когда удаленная работа это позволяет. В Сочи стоимость к
Другие города вы можете посмотреть в таблице.
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