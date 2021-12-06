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В центре Новосибирска продают квартиру со стразами на стенах — за нее просят 24 миллиона. Смотрим фото изнутри

Владельцы статусного жилья продают его вместе с мебелью

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В квартире, если верить описанию продавца, европейская мебель, которую специально привезли в Россию

В квартире, если верить описанию продавца, европейская мебель, которую специально привезли в Россию

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В Новосибирске на улице Советской выставили на продажу элитную трехкомнатную квартиру стоимостью 24,3 миллиона рублей. Будущим владельцам обещают охраняемую территорию дома, а также всю мебель и предметы интерьера, которые уже включены в стоимость.

Объявление о продаже появилось 30 ноября на сайте N1 и, судя по постоянным обновлениям, актуально до сих пор.

— В квартире 2 лоджии и 1 балкон с панорамным остеклением и прекрасными видами. Квартира продается со всей мебелью и предметами интерьера, шторами и осветительными приборами, всё это было заказано и привезено из Европы, — говорится в описании к объекту.

Площадь «трешки» — 135 квадратов. Она располагается в девятиэтажке на Советской

Площадь «трешки» — 135 квадратов. Она располагается в девятиэтажке на Советской

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Запоминающаяся деталь — обои со стразами в прихожей

Запоминающаяся деталь — обои со стразами в прихожей

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А в обеденной зоне разместили фотообои с венецианскими гондолами

А в обеденной зоне разместили фотообои с венецианскими гондолами

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Кухня, кстати, изолированная

Кухня, кстати, изолированная

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«Эксклюзивный, дизайнерский ремонт выполнен дорогостоящими, высококачественными европейскими материалами. Всё красиво, стильно, функционально», — пишет продавец

«Эксклюзивный, дизайнерский ремонт выполнен дорогостоящими, высококачественными европейскими материалами. Всё красиво, стильно, функционально», — пишет продавец

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Санузлов в квартире несколько

Санузлов в квартире несколько

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А вот спальня в квартире одна...

А вот спальня в квартире одна...

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...но есть детская комната (обратите внимание на необычную люстру)

...но есть детская комната (обратите внимание на необычную люстру)

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И снова интересная лежанка, вероятно, ее тоже привезли из Европы

И снова интересная лежанка, вероятно, ее тоже привезли из Европы

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Как и подобает статусному жилью, в квартире есть отдельная гардеробная

Как и подобает статусному жилью, в квартире есть отдельная гардеробная

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В настоящее время это самая дорогая продающаяся в этом доме квартира. Две другие (кстати, тоже «трешки») стоят примерно в два раза дешевле этой.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в НовосибирскеЭлитные дома и квартиры в Новосибирске

Недавно мы поговорили с экспертами в области элитной недвижимости и узнали, что дорогие квартиры и загородные дома, как правило, покупают представители строительной отрасли и медицины. А иногда они даже используют ипотеку.

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недвижимостьэлитная квартира
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