В центре Новосибирска продают квартиру со стразами на стенах — за нее просят 24 миллиона. Смотрим фото изнутри

В Новосибирске на улице Советской выставили на продажу элитную трехкомнатную квартиру стоимостью 24,3 миллиона рублей. Будущим владельцам обещают охраняемую территорию дома, а также всю мебель и предметы интерьера, которые уже включены в стоимость.

Объявление о продаже появилось 30 ноября на сайте N1 и, судя по постоянным обновлениям, актуально до сих пор.

— В квартире 2 лоджии и 1 балкон с панорамным остеклением и прекрасными видами. Квартира продается со всей мебелью и предметами интерьера, шторами и осветительными приборами, всё это было заказано и привезено из Европы, — говорится в описании к объекту.

