Городские власти решили забрать землю у кирпичного дома на Телецентре

Мэрия Новосибирска постановила изъять для муниципальных нужд участок под многоквартирным домом в 4-м переулке Римского-Корсакова, 12 — постановление опубликовано в бюллетене мэрии.



В документе указано, что дом признан аварийным и подлежащим сносу, поэтому участок, на котором он расположен, подлежит изъятию путем выкупа. Сроки выкупа не указаны, но постановление будет действовать три года с момента публикации.

