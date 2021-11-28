Городские власти решили забрать землю у кирпичного дома на Телецентре

Мэрия Новосибирска постановила изъять для муниципальных нужд участок под многоквартирным домом в
В документе указано, что дом признан аварийным и подлежащим сносу, поэтому участок, на котором он расположен, подлежит изъятию путем выкупа. Сроки выкупа не указаны, но постановление будет действовать три года с момента публикации.
В доме, согласно приложению к постановлению, 12 квартир, их площадь варьируется от 35,1 до
Помимо участка под домом на Телецентре, городские власти по тем же причинам изымут участок под домом на улице Инвентарная, 19 (здесь мэрии предстоит выкупить одну квартиру), а также на улице Качалова, 25а (в собственности здесь две квартиры).
Ранее мэрия Новосибирска объявила о строительстве 10-этажного дома: в нем предоставят жилье нанимателям, чьи дома признали аварийными до 2017 года.