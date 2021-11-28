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Городские власти решили забрать землю у кирпичного дома на Телецентре

Дом признали аварийным и должны снести

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В трехэтажном кирпичном доме 12 квартир

В трехэтажном кирпичном доме 12 квартир

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Мэрия Новосибирска постановила изъять для муниципальных нужд участок под многоквартирным домом в 4-м переулке Римского-Корсакова, 12 — постановление опубликовано в бюллетене мэрии.

В документе указано, что дом признан аварийным и подлежащим сносу, поэтому участок, на котором он расположен, подлежит изъятию путем выкупа. Сроки выкупа не указаны, но постановление будет действовать три года с момента публикации.

В доме, согласно приложению к постановлению, 12 квартир, их площадь варьируется от 35,1 до 42,8 кв. м. Земля под домом находится в общедолевой собственности.

Помимо участка под домом на Телецентре, городские власти по тем же причинам изымут участок под домом на улице Инвентарная, 19 (здесь мэрии предстоит выкупить одну квартиру), а также на улице Качалова, 25а (в собственности здесь две квартиры).

Ранее мэрия Новосибирска объявила о строительстве 10-этажного дома: в нем предоставят жилье нанимателям, чьи дома признали аварийными до 2017 года.

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аварийное жильеизъятие землимэрия НовосибирскаТелецентр
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