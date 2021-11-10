Прокуратура собирается купить в Новосибирске квартиру площадью более 100 квадратов

Прокуратура в Новосибирске собирается купить «трешку» для своих нужд
Управление Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу объявило аукцион на покупку квартиры. За нее готовы заплатить 7,7 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, жилье покупают для нужд ведомства. Для этого ищут квартиру площадью не меньше 104
— Жилое помещение не должно находиться в цокольных, подвальных и полуподвальных, технических этажах жилых домов и не должно относиться к категориям ветхого и аварийного жилого фонда, подлежащего сносу, реконструкции и капитальному ремонту, — говорится в документации.
На расстоянии менее 1 километра от дома должны находиться школа, детский сад и остановки общественного транспорта.
Электронный аукцион проведут 18 ноября.
Ранее в Новосибирске проводили торги на покупку служебного жилья для транспортной прокуратуры. На нее выделили 6,5 миллиона рублей.