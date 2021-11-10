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Прокуратура собирается купить в Новосибирске квартиру площадью более 100 квадратов

В ней должно быть не меньше трех комнат

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Квартира может находиться в Октябрьском районе

Квартира может находиться в Октябрьском районе

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Прокуратура в Новосибирске собирается купить «трешку» для своих нужд

Управление Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу объявило аукцион на покупку квартиры. За нее готовы заплатить 7,7 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, жилье покупают для нужд ведомства. Для этого ищут квартиру площадью не меньше 104 кв. м, из которых жилая — 53 кв. м. В ней должно быть не меньше трех комнат, балкон или лоджия. Время постройки дома — не ранее 2009 года, место нахождения — Центральный, Октябрьский, Железнодорожный или Дзержинский район.

— Жилое помещение не должно находиться в цокольных, подвальных и полуподвальных, технических этажах жилых домов и не должно относиться к категориям ветхого и аварийного жилого фонда, подлежащего сносу, реконструкции и капитальному ремонту, — говорится в документации.

На расстоянии менее 1 километра от дома должны находиться школа, детский сад и остановки общественного транспорта.

Электронный аукцион проведут 18 ноября.

Ранее в Новосибирске проводили торги на покупку служебного жилья для транспортной прокуратуры. На нее выделили 6,5 миллиона рублей.

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