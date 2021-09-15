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Транспортная прокуратура хочет купить в Новосибирске квартиру за 6,5 миллиона

В ведомстве пояснили, что она нужна для служебного жилья

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Подходящий дом есть на улице Владимировской, 6

Подходящий дом есть на улице Владимировской, 6

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура объявила аукцион на покупку трехкомнатной квартиры в Железнодорожном районе для нужд ведомства. За нее готовы заплатить 6,5 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, заказчик ищет квартиру, в радиусе двух километров от которой находятся школа, детский сад и остановка общественного транспорта. Дом должен быть не старше 1956 года. Площадь квартиры — не менее 95 кв. м, жилая — не меньше 53 кв. м. Также в ней должен быть балкон или лоджия. Заказчик планирует приобрести квартиру на любом этаже, кроме первого и последнего.

Другие требования к жилью. Среди них: наличие входной металлической двери, раздельный санузел, отделка пола, потолка и стен.

— Жилое помещение должно быть отремонтировано и не требовать текущего ремонта, санитарно-техническое оборудование должно находиться в исправном рабочем состоянии (ванная и раковина не должны иметь нарушений эмалевого покрытия, сколов и трещин; унитаз и мойка не должны иметь сколов и трещин), — говорится в документации об аукционе.

По данным документации, максимальную стоимость контракта определили, изучив три объявления на сайте N1.RU о продаже квартир — на Владимировской, 6 за 6,5 миллиона рублей, Владимировской, 21 за 6,8 миллиона рублей и на улице 1905 года, 2 за 9 миллионов рублей.

Антон Кошляк, исполняющий обязанности старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации, пояснил журналисту НГС, что квартиру будут использовать как служебное жилье.

Электронный аукцион проведут 28 сентября. Квартиру должны передать в течение десяти дней после подписания договора.

Ранее аукцион на покупку квартиры в Новосибирске объявляла региональная прокуратура. В 2019 году за «трешку» были готовы заплатить 8 миллионов рублей.

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госзакупкиквартиратранспортная прокуратура
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