Транспортная прокуратура хочет купить в Новосибирске квартиру за 6,5 миллиона

Западно-Сибирская транспортная прокуратура объявила аукцион на покупку трехкомнатной квартиры в Железнодорожном районе для нужд ведомства. За нее готовы заплатить 6,5 миллиона рублей.



По данным сайта госзакупок, заказчик ищет квартиру, в радиусе двух километров от которой находятся школа, детский сад и остановка общественного транспорта. Дом должен быть не старше 1956 года. Площадь квартиры — не менее 95 кв. м, жилая — не меньше 53 кв. м. Также в ней должен быть балкон или лоджия. Заказчик планирует приобрести квартиру на любом этаже, кроме первого и последнего.

