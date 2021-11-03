«Дали 10 тысяч». Власти Сочи решили, что уже помогли людям, чьи дома с оползнем ушли в пропасть

Дом ее мечты

Анна Капитонова в своем блоге в «Инстаграме» каждый день рассказывала о том, как строится ее дом мечты с огромными панорамными окнами и видом на горы. Представляла, как в тихом, зеленом поселке будет хорошо и уютно жить с семьей. В Сочи они приехали в 2012 году из Санкт-Петербурга, понравилось и решили остаться. Семья росла, появились дети, стало понятно, что нужен дом, чтобы всем хватило места. В прошлом году стали выбирать, где им хочется жить.



— Смотрели дома и квартиры, ничего не нравилось. И тут риелтор нам дал информацию о том, что строится новый поселок. Это была моя мечта всей моей жизни, муж приехал, посмотрел, проверили все документы, всё было хорошо, — рассказывает Анна. В прошлом году в Сочи квартира в 70 квадратных метров в строящемся доме уже стоила 8 миллионов рублей, и в ней можно было расположить только две комнаты, кухню и санузел, поэтому когда им предложили недорогой, при этом новый дом в Сергей-Поле, долго не думали.



— За 8 миллионов 600 тысяч мы купили дом — 120 квадратов, 5 соток земли. То есть у нас даже вопроса не стояло, что брать квартиру или дом. У нас нет миллионеров, это обычные люди. Чтобы купить этот дом, мы продали трехкомнатную родительскую квартиру в Санкт-Петербурге и дачу в Рощино, маму перевезли в Сочи, мы хотели жить все вместе, она помогает с детьми, — рассказала Анна. В доме почти закончили ремонт, в конце октября планировали заселиться. Закупили всё: мебель, технику, оставшиеся стройматериалы, теперь это всё пылится на складе, который предоставила администрация города. Пригодится ли когда-либо — неизвестно, может, так и сгниет.

