«Они в своей Сибири продали последнее». Как у владельцев жилых помещений в Сочи отжимают дома и деньги

— Поскольку Марина Первушина под следствием, если я хоть один квадратный метр передам, то меня отправят валить лес, а весь дом надолго арестуют. Там уже третьи продажи этих квартир, я вообще там никого не знаю, я несколько раз замки менял. Смотрю, там люди появились, потом дети, потом велосипеды, ремонты начали делать. Я говорю: «Вы куда зашли — это индивидуальный жилой дом», — говорит владелец земельного участка.

При этом сама Марина Первушина утверждает, что уголовного дела в ее отношении не возбуждено, под уголовное преследование попал их компаньон, но совсем по другому делу, к которому они отношения не имеют. Андрей Голиков утверждает, что не знал о строительстве многоквартирного жилого дома на своем участке, при этом планировал получить в нем 188 квадратных метров, куда она делись и собираются ли выполнять условия договора, застройщики отмалчиваются.



— Застройщики мне объявили, что это будет клубный дом, в котором будет жить несколько семей. Что такое клубный дом, я понятия не имел. А потом началась эта возня: «Давай его поделим, покромсаем». Мои восемь квартир я не могу найти, не могу понять, где они, какие из них мои, — заключил Андрей. И этот спор бывших «друзей» может никогда не закончиться. И владелец земельного участка может распоряжаться своей землей как ему хочется. Остается только договариваться в интересах приобретателей, если на это действительно есть воля двух сторон.



Русская рулетка

Юристы говорят, что покупка жилых помещений, да еще и на этапе строительства, — самая настоящая русская рулетка. И изначально покупая недвижимость намного дешевле, нужно осознавать все риски. Никогда такая квартира не станет полноценной квартирой, соинвестор покупает часть общего имущества. И в случае продажи своего угла должен получить разрешения всех собственников, при этом многие из них часто раскиданы не только по стране, но и по миру. Но это всё ерунда по сравнению с возможностью сноса дома по решению суда. Для этого достаточно только того, кто подаст исковое заявление, и оно, несомненно, будет удовлетворено, поскольку строительство многоквартирников на землях ИЖС запрещено. Для Сочи это — типичная история.

