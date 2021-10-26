«Они в своей Сибири продали последнее». Как у владельцев жилых помещений в Сочи отжимают дома и деньги

Ноу-хау по-сочински — это не только жилые гаражи, но и жилые помещения. Специалисты говорят, что ЖП-шки прижились только в Москве и в Сочи. Об опасности приобретения жилых помещений на главном курорте страны писали много и подробно, но это были в основном теоретические размышления. Теперь мы можем изучить вопрос на практике. К сожалению для приобретателей такой недвижимости. В Адлерском районе Сочи начали снос жилого комплекса, который был построен на землях ИЖС, строительство еще нескольких остановлено, участки под ними перепродают другим людям. Но начнем с предыстории на примере конкретных покупателей. Сознательно указываем адреса, поскольку людям из разных уголков страны они могут показаться знакомыми. В Сочи приобретают недвижимость многие россияне.
Кормят обещаниями третий год
Жительница Сочи на условиях анонимности рассказала корреспонденту Sochi1.RU, что, решив приобрести квартиру, обратилась к знакомым частным риелторам. Они порекомендовали компанию «Гостстрой», которая якобы строит недорогое жилье в селах Веселое и Нижняя Шиловка Адлерского района. Никого из покупателей не смущало то обстоятельство, что многоквартирные дома строились на землях для индивидуального жилищного строительства. Они выступали соинвесторами, получали договор об этом на руки и переводили деньги застройщикам: чете Первушиных, приезжим из Уфы. Взамен получали расписку о получении денег, других документов у приобретателей нет. Предполагалось, что после того как дом будет построен, его и земельный участок под ним разделят на жилые помещения между собственниками и через суд оформят право собственности.
— Окончание строительства было намечено на октябрь 2019 года, но и по сей день мы не можем получить документы. Потом обещали, что в 2020 году документы будут готовы в конце сентября, потом в апреле. И до сих пор никаких документов нет, — рассказала женщина.
Сказали перечислить деньги в десятидневный срок
Еще один «соинвестор» — Ольга — тоже продала жилье в своем городе и в конце 2018 года вложила 2 миллиона 900 тысяч рублей в строительство квартиры в том же переулке Коломенском.
— Мне сказали застройщики, что все суды прошли, что после Нового года будут документы и чтобы я в 10-дневный срок перечислила деньги. Я быстро перечислила застройщику Марине Первушиной деньги на счет, заключила договор соинвестирования, но до сих пор у меня ничего нет. Они обещали, что документы будут готовы в конце мая, что будет канализация, администрация согласилась, дали добро. Но ни канализации, ни территории, ни документов не видели до сих пор, — рассказала Ольга. По словам жителей дома, участок, на котором предполагалось разместить парковку, владелец земли уже продал. Сейчас они боятся, что он продаст и участок под их домом вместе с его обитателями, некоторые уже заехали в свои квартиры, делают ремонты.
— Целый год мы ходили к Первушину, составили список работ, какого числа что он должен был сделать. Нас вообще бросили, зимой 10 дней сидели без света, в холоде, постоянно сейчас свет отключается. Без воды сидим, застройщики нас бросили, на звонки не отвечают. При этом владелец земли Андрей Голиков странно себя ведет, нам деньги дает, мы складывались вместе, насос покупали, он рассказывает, что думает, как теперь ЛОС купить, — рассказывает Ольга.
В доме 23 квартиры, и как сейчас люди в них живут без канализации, подумать страшно. Такой дом рассчитан на проживание одной семьи, и электрические мощности для него соответствующие. Никаких прав на свои квартиры у «соинвесторов» нет, поскольку договоров с владельцем участка Андреем Голиковым они не заключали. В любое время он вправе выселить неизвестных ему людей из своего «индивидуального жилого дома».
Майя Стадлер вложила деньги в строительство двух квартир в объектах «Гостстроя». По информации девушки, которая взяла на себя координацию инициативной группы обманутых соинвесторов «Гостстроя», остановлено строительство нескольких домов, идет раздел долей в суде. Неожиданно хозяин одного участка закрыл вход на территорию и остановил строительство, утверждает Майя.
— Один дом уже забрали, второй кусок земли тоже уже забирают. Еще девять домов в Нижней Шиловке. Ворота этих объектов на замках, туда не пускают ни соинвесторов, ни застройщиков. Стоит охрана, говорят, что участок показывают новым покупателям. Дома разбираются, — рассказала Майя.
— Жителей дома 1 в переулке Коломенский до такой степени запугали, что они боятся даже с адвокатом поговорить. Они попытались сказать свое слово — хозяин земли, дом которого находится на соседнем участке, отрезал им свет. Они вызывали Росгвардию, только тогда им включили свет, — рассказала Майя. Она уверена, что это сговор собственников земель, чтобы выдавить застройщика с рынка и оставить себе построенные дома. При этом все квартиры в этих ЖК проданы.
— «Спасибо, что построили нам дома. До свидания!», «Хотите жить, платите мне пожизненную аренду». Так и говорят. У застройщиков есть договоры с владельцами земли, есть участки, которые принадлежат застройщику законно, их внаглую отжимают всеми возможными способами через суды, — рассказала Майя. Пострадавших около 500 человек, считает она, есть иностранные инвесторы из Германии, Китая, Казахстана, Украины. Много покупателей из других регионов.
Что говорит совладелец
Совладелец строительной фирмы «Гостстрой» Марина Первушина себя виноватой ни в чем не считает, она рассказала корреспонденту Sochi1.RU, что договор с владельцем участка в переулке Коломенском был заключен на «доверительных отношениях». Они строят дом, а ему в этом доме передают несколько квартир. После того как строительство началось, «доверительные отношения» перешли в противостояние.
— Изначально земля была на сестре Голикова. Мы строим, соинвесторов привлекаем. У нас была миссия — доступное жилье, чтобы все могли себе позволить в Сочи жить. Ценники недорогие, смета впритык. Дальше за нашей спиной его сестра переоформила землю на него, мы несколько месяцев об этом не знали, просто заказали новую выписку и увидели, — рассказала Марина, как оказалось, сейчас у компании «Гостстрой» все объекты проблемные.
— Везде схема одна и та же. Напротив дом, мы там за деньги купили землю, есть расписки, договор. Бывший хозяин говорит: «всё, спасибо, ребята, что построили нам дом». Они все в доверие к моему мужу втерлись. И мой муж подписывал договор по доверенности здесь. Настолько была иллюзия дружбы, всё на словах, всё на доверии, — рассказала Марина, она утверждает, что все владельцы участков знали о том, что на их участках будут построены многоквартирники, и считает, что схема «отжима» их объектов очень похожа на рейдерский захват. Марина утверждает, что застройщики обратились в правоохранительные органы и в отношении хозяев земли возбуждено уголовное дело. Она планирует привлечь соинвесторов в качестве потерпевших по этому уголовному делу.
— Мы с мужем крайние в этой ситуации, потому что у нас еще и партнер сбежал до этого, может быть, он тоже с ними был. У меня цель, чтобы люди здесь жили, я готова любое наказание понести, если где-то ошиблась, не тем людям поверила. У нас есть три дома. По одному из них ипотеки прошли, дом признан многоквартирным, решение суда есть. Сейчас, в этом замесе, такое чувство, что кто-то пошел и искусственно создал ажиотаж даже там. Уже собственники — люди по договору купли-продажи через Росреестр, и администрация пишет: под снос, — говорит Марина. Она готова нести любое наказание, но считает, что даже если ее посадят, проблема соинвесторов не решится, пока владелец участка не пойдет им навстречу.
— Мы встречались с владельцем земли в кабинете его юриста. Голиков там говорил, что готов передавать людям все напрямую, но мы должны придумать схему. Я предложила договор цессии: он передает квартиры мне, а я сразу покупателям. Сначала согласился, а потом отказался, — утверждает Марина.
И сам владелец
Владелец участка Андрей Голиков в беседе с корреспондентом Sochi1.RU заявил, что договорные отношения у него только с застройщиком, с соинвесторами никакого договора нет и не было. Андрей утверждает, что застройщик не выполнил условия договора и не передал ему 188 квадратных метров в этом доме. Именно на таких условиях он позволил строить жилой дом.
— Если есть какой-то легальный способ, чтобы передать это людям, я согласен. Он не переведен в многоквартирный дом, никаким образом не соответствует требованиям. Ни канализацию, ни свет они не сделали. Они раздали людям ключи, собрали с них бабки и теперь хотят, чтобы я за это всё отвечал. Продавать участок и дом я не собираюсь, я не враг этим людям. Я вижу, они там последнее продали в своей Сибири, приехали сюда, этим застройщикам отдали деньги, — говорит Андрей. До сих пор дом считается индивидуальным жилым строением, и участок под ним разделен на две доли, одна принадлежит Андрею, другая его сестре. Андрей говорит, что он не сможет разделить его на такое количество собственников.
— Поскольку Марина Первушина под следствием, если я хоть один квадратный метр передам, то меня отправят валить лес, а весь дом надолго арестуют. Там уже третьи продажи этих квартир, я вообще там никого не знаю, я несколько раз замки менял. Смотрю, там люди появились, потом дети, потом велосипеды, ремонты начали делать. Я говорю: «Вы куда зашли — это индивидуальный жилой дом», — говорит владелец земельного участка.
При этом сама Марина Первушина утверждает, что уголовного дела в ее отношении не возбуждено, под уголовное преследование попал их компаньон, но совсем по другому делу, к которому они отношения не имеют. Андрей Голиков утверждает, что не знал о строительстве многоквартирного жилого дома на своем участке, при этом планировал получить в нем 188 квадратных метров, куда она делись и собираются ли выполнять условия договора, застройщики отмалчиваются.
— Застройщики мне объявили, что это будет клубный дом, в котором будет жить несколько семей. Что такое клубный дом, я понятия не имел. А потом началась эта возня: «Давай его поделим, покромсаем». Мои восемь квартир я не могу найти, не могу понять, где они, какие из них мои, — заключил Андрей. И этот спор бывших «друзей» может никогда не закончиться. И владелец земельного участка может распоряжаться своей землей как ему хочется. Остается только договариваться в интересах приобретателей, если на это действительно есть воля двух сторон.
Русская рулетка
Юристы говорят, что покупка жилых помещений, да еще и на этапе строительства, — самая настоящая русская рулетка. И изначально покупая недвижимость намного дешевле, нужно осознавать все риски. Никогда такая квартира не станет полноценной квартирой, соинвестор покупает часть общего имущества. И в случае продажи своего угла должен получить разрешения всех собственников, при этом многие из них часто раскиданы не только по стране, но и по миру. Но это всё ерунда по сравнению с возможностью сноса дома по решению суда. Для этого достаточно только того, кто подаст исковое заявление, и оно, несомненно, будет удовлетворено, поскольку строительство многоквартирников на землях ИЖС запрещено. Для Сочи это — типичная история.