«Чтобы делать темные дела». Арест 11 000 участков в Сочи. Кто может потерять землю и дом и кому выгоден скандал

Сочи продолжает лихорадить, всё больше собственников находят кадастровые номера в списке арестованных в рамках уголовного дела о мошенничестве с землями Сочинского нацпарка участков. Поскольку некоторые собственники не проживают в Сочи, то они остаются в неведении. Власти молчат, делая вид, что эта ситуация к ним не относится, следствие по уголовному делу тоже, людям остается только догадываться, какая судьба ждет их земельные участки в дальнейшем. В ситуации разбирается журналист Sochi1.RU Анна Грицевич.
«Мы боимся, что участки будут изымать»
Под каток уголовного дела попали практически все СНТ Большого Сочи, которые хоть как-то граничат или граничили с землями нацпарка. На положительный для них итог владельцы земли не рассчитывают и готовятся к худшему. Пишут жалобы, обращения, собирают подписи. Строитель Игорь Гельвер два года назад купил земельный участок в селе Черешня Адлерского района, две недели назад он узнал случайно, что его участок в аресте.
— Перед покупкой мы все документы проверяли с 1993 года, включая меня, всего было три собственника. Исходные постановления есть. Мы боимся, что участки будут изымать, нас настораживает формулировка: неустановленная группа лиц. Может, какого-то крайнего установят и посадят, а в рамках уголовного дела затребуют землю в пользу потерпевшей стороны — РФ. И потом ходите и вспоминайте, как это было хорошо, когда у вас был свой участок в Сочи, — рассказал Игорь. Под аресты попали участки его заказчиков, на одном дом уже был построен, и люди заехали, на другом — из-за ареста строительство пришлось остановить. Собственники фактически не могут распоряжаться своими участками, не могут продать, а также начать строительство, и когда это закончится, снимут ли аресты, не объясняется.
Куда пропали земли нацпарка
Член Сочинского градостроительного Совета и Сочинского отделения Русского географического общества (РГО) Юлия Набережная опровергла утверждение некоторых СМИ, которые писали о том, что именно сочинское РГО обратилось в прокуратуру и после этого было возбуждено уголовное дело. Задача членов сочинского отделения РГО — мониторинг сохранения краснокнижных видов и биоразнообразия в целом. Этим организация занимается с 1957 года и много пишет об уничтожении редких видов растений. Юлия отметила, что пять долгих лет общественность Сочи добивалась того, чтобы остановить воровство земель нацпарка.
— Летом приезжал министр природных ресурсов РФ Козлов и тогда он озвучил, что в сочинском нацпарке недостача около 4 тысяч гектар. Это плановая работа сочинского нацпарка, есть госконтракт, люди провели работы, выявили несоответствие, доложили министру, и министр обратился в генпрокуратуру, будучи лицом, наделенным полномочиями от имени государства, эти вопросы инициировать. Мы — РГО озвучивали то, что вся сосна пицундская за пределами нацпарка оказалась, вся клекачка, весь хмелеграб, которого всего около тысячи экземпляров, — рассказала Юлия. Она же считает людей, которые «баламутят» народ и раздувают проблему из ареста участков, провокаторами, которые хотят нажиться на подготовке документов, на юридическом сопровождении владельцев арестованных участков, ведь это золотое дно. Только представить, что таких 11 тысяч человек. И Юлия как эколог приветствует инвентаризацию земель нацпарка, которую сочинская общественность так добивалась.
— Наши члены РГО наряду с учеными Кавказского заповедника стояли у истоков создания нацпарка, рекомендовали какие территории должны в него войти, мы знаем территорию и мы пишем: Мамайский лесопарк уничтожают, Бытху уничтожают, есть обращение граждан, к нам люди приходят и говорят, что вырубают лес, мы делаем что можем. Мы — одна из старейших общественных организаций — не можем стоять в стороне, но это не в нашей компетенции. Остановить это только в компетенции Минприроды, — говорит Юлия.
При этом она уверена, что если человек законно купил землю, построил дом и живет в нем со своей семьей, то никто этот дом сносить не будет, поскольку эта территория утратила для нацпарка ценность, на ней не осталось краснокнижной растительности и деревьев. Задача федеральной власти навести порядок на своих землях и остановить грабительское расхищение. Юлия также уверена, что никто не собирается забирать землю у людей, которые приехали со всей страны и купили в ипотеку землю в Сочи.
— Это недобросовестные приобретатели, которые думали, что сейчас генплан города примут и они открыто, легально станут миллиардерами, продав эту землю. Пару месяцев назад на «Авито» выскочила продажа огромного участка, у кого-то из них сдали нервы. И таких участков там штук 200, от 10 гектар и больше. Я уверена, что никто не будет выселять людей, — заявила Юлия. При этом она уверена, что городские власти не должны оставаться в стороне, работа с гражданами их прямая обязанность. Возможно в мэрии необходимо создать приемную для тех, у кого участки находятся в аресте, где у них будут принимать правоустанавливающие документы и проверять их подлинность и законность.
Председатель общественно-гражданского движения «За Сочи!» Елена Негоруца рассказала корреспонденту «soсhi1.ру», что общественники 5 лет добивались того, чтобы земли нацпарка перестали нагло растаскивать. Мониторили публичную кадастровую карту и видели, как от нацпарка отделили сначала три тысячи участков, потом их оказалось 7 тысяч, позже 9 тысяч участков. Активисты звонили во все колокола, писали жалобы во все инстанции, но долгое время слышать их не хотели, а земли нацпарка продолжали разворовывать.
Во всем виноваты подложные документы?
— Мало того, что они захватывали всё больше и больше участков, они же еще их дробили. Они хапнули несколько гектаров, а потом начинают внутри делить и продавать, — рассказала Елена. Садовые товарищества в Сочи продолжают незаконно расти, участки приобретают приезжие, поскольку зачастую не интересуются законностью приобретения. Общественники, как могут, отбивают эти территории от застройки и хотят, чтобы там появилась особо охраняемая природная территория. Елена уверена, СНТ разрастаются на основании подложных документов, поскольку в 2001 году был принят Земельный кодекс, с этого момента раздача земли прекратилась, участок можно взять в аренду либо выкупить в результате тендера. Но садовые товарищества организовывались в 60-х, 80-х, 90-х годах и до 2020 года продолжали ставить на учет новые территории.
— Меня удивляют люди, которые кричат, что вырубаются леса, всё ползет, надо прекратить. Когда начинают прекращать, кричат, что у них забирают участки. Я лично хочу, чтобы наступил порядок. Тем людям, у которых всё в порядке с документами, даже если их участки попали под арест, опасаться нечего. Я сама живу в доме, который соседствует с бывшими территориями нацпарка. И не проверяла свой участок в этом перечне, потому что он не полный, он еще будет расширятся. Я спокойна, потому что у меня все правоустанавливающие документы есть, — рассказала Елена. Она уверена, что после тщательной проверки всех правоустанавливающих документов, аресты с участков будут сняты, тем более если собственник построил дом и является добросовестными приобретателями, тем более эти территории уже застроены и их ценность для нацпарка утрачена.
— Арест наложили, чтобы не перепродавали в первую очередь. Неприятная ситуация, но по-другому не остановить беззаконие. Прежде чем принять новый генплан, нужно сначала разобраться с землей, мы в 2018 году не дали принять генплан, в том числе из-за земли тоже, — считает Елена.
«Неустановленные лица» известны всем
Председатель сочинского представительства Союза садоводов России Иван Павлович Волокитин является еще и председателем СНТ «Дорожник» в Лазаревском районе, он говорит, что ситуация с наложением на садовые участки кадастров нацпарка тянется давно, при этом садоводы писали во все инстанции, объединились с коллегами, но никто внимания на них не обращал. При этом примерно половина жителей Сочи живут на территориях садовых товариществ. И наложения земель нацпарка задевали очень много народу.
— Нацпарк решил отмежевать свои границы в 2007–2009 годах, работы выполнял ВИСХАГИ, делали они это по результатам лесоустройства. Материалы лесоустройства мелкомасштабные, там большая погрешность, для садоводства это катастрофически. Вокруг нашего садоводства нацпарк, и они поставили наше СНТ пятном, но оно сползло, вроде бы по площади земля больше, чем нам номинально положено, но из 59 участков где-то 13 участков оказались в накладке, какие-то полностью, какие-то наполовину. Мы еще в 13 году обращались в нацпарк, нам отказали, — рассказал Иван Павлович. При этом в 2014 году в местах накладок были образованы федеральные участки с сохраненным статусом особоохраняемых природных территорий.
— Мы заказали новый межевой план, откорректировать внешние границы садоводства. Они наши грядки особо охраняют, а наша якобы земля находится где-то в овраге. Мы сделали с корректировкой этот план. Я знаю, что нацпарку земли были компенсированы из состава Туапсинского района. Вся эта канитель продолжается. Местным властям абсолютно всё равно на СНТ, — отметил Иван Павлович. Его также удивляет формулировка следствия: «группа не установленных лиц». Все эти лица известны, они до сих пор мелькают, при этом «не установленные лица» каким-то образом смогли обмануть чиновников, Росреестр, нацпарк. А садоводы со своими совершенно законными документами не могут вернуть себе земли, которые по ошибке попали в состав нацпарка.
— Люди правильно боятся, потому что нарушений действительно много. Если участок отмежеван в наглую от нацпарка, вдали от населенных пунктов, там надо разбираться, а если у садоводства нормальные архивные документы, тогда, наверное, можно не переживать. С документами тоже сложно: взять Хосту — то они сгорели, то утонули. Выясняется, что за определенную мзду можно достать архивные документы. Почему архив списали? Чтобы делать темные дела, — говорит Иван Павлович.
Юристы советуют владельцам, чьи участки попали под арест, обращаться в суд с коллективными исками, собирать исторические документы о выделении земли. В российском законодательстве есть такое понятие как «приобретательная давность» — собственник приобрел недвижимость или участок законно много лет назад и открыто ими владеет, платит добросовестно налоги. Юристы также считают, что все собственники арестованных участков должны быть допрошены и им должны быть даны разъяснения о причине арестов их участков.
Мы продолжаем следить за ситуацией.