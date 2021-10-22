«Чтобы делать темные дела». Арест 11 000 участков в Сочи. Кто может потерять землю и дом и кому выгоден скандал

«Мы боимся, что участки будут изымать»

Под каток уголовного дела попали практически все СНТ Большого Сочи, которые хоть как-то граничат или граничили с землями нацпарка. На положительный для них итог владельцы земли не рассчитывают и готовятся к худшему. Пишут жалобы, обращения, собирают подписи. Строитель Игорь Гельвер два года назад купил земельный участок в селе Черешня Адлерского района, две недели назад он узнал случайно, что его участок в аресте.



— Перед покупкой мы все документы проверяли с 1993 года, включая меня, всего было три собственника. Исходные постановления есть. Мы боимся, что участки будут изымать, нас настораживает формулировка: неустановленная группа лиц. Может, какого-то крайнего установят и посадят, а в рамках уголовного дела затребуют землю в пользу потерпевшей стороны — РФ. И потом ходите и вспоминайте, как это было хорошо, когда у вас был свой участок в Сочи, — рассказал Игорь. Под аресты попали участки его заказчиков, на одном дом уже был построен, и люди заехали, на другом — из-за ареста строительство пришлось остановить. Собственники фактически не могут распоряжаться своими участками, не могут продать, а также начать строительство, и когда это закончится, снимут ли аресты, не объясняется.

