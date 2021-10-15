«Этим буржуям так и надо». Почему в Сочи поселки «съезжают» прямо в море и какой на очереди

— Как бы я ни относилась к самому факту застройки северного склона Бытхи, но там хотя бы есть контроль и если что, то полетят головы конкретных людей. Там есть необходимые документы: экспертиза, пусть и не государственная, но если что, эксперт голову свою положит. Есть ответственные люди, — говорит Елена.

По ее информации, сейчас в Сочи под видом индивидуально-жилищного строительства ведется возведение 87 клубных поселков. Строится поселок «Изумрудный город» на 218 таунхаусов на Голубых Далях в Адлере, 68 коттеджей на Барановке. Поскольку их возводят на землях ИЖС, то никакого контроля за строительством не ведется. Общественники обратились к прокурору города с требованием дать правовую оценку действий или бездействий главы города, который, по их мнению, не видит, как на оползневом склоне на Голубых Далях строится новый жилой массив без возведения инженерной защиты, опорных стен и без водоотведения, а также провести прокурорскую проверку законности всех строящихся клубных поселков в Сочи.



— Никто не проверяет, как они строятся, из каких материалов, на каких землях они строятся. И никто ответственности никакой не будет нести. Я сомневаюсь, что застройщик этих 20 коттеджей в Сергей-Поле еще в городе. Эти коттеджные поселки — бомба замедленного действия, такая же, как самовольные многоквартирники на огородах. Только она рванула намного быстрее, чем мы ожидали, — говорит Елена.

Многоквартирные дома, построенные на огородах и землях ИЖС, пока «ползут» медленно. Например, на Макаренко первые этажи девятиэтажного дома погрузились в грунт, на Пластунке «ползут» два многоквартирника. Елена уверена, их намного больше, просто люди молчат до тех пор, пока не уедут вместе с домом.

— Счастье, что в Сергей-Поле обошлось без жертв, счастье, что там не успели всё застроить. Там был оползень в 1978 году, школа ушла и дома уходили. Тогда людям дали квартиры в Дагомысе, а эти участки как садоводства оставили, там строить нельзя. В 90-х годах, видимо, оформили и продали. Если это так, то там нет уголовной составляющей. И людям нужно восполнять потери. Опять же за чей счет это компенсировать? Нам никакого бюджета не хватит, — говорит Елена.

Она считает, что администрации нужно брать под жесткий контроль выдачу разрешений на строительство, вникать в каждый случай, проверять назначение земли, на первом этапе отсекать поддельные документы. Требовать предоставления геологии, восстанавливать противооползневое управление, которое будет заниматься контролем за строительством на оползневых участках. И тогда стройки прекратятся, потому что строить будет негде, все пригодные для этого участки в Сочи давно уже застроены.