Росимущество решило сдать в аренду под жилье участок в центре Октябрьского района

Росимущество отдает в аренду под строительство жилья участок на Гаранина
Новосибирское управление Росимущества объявило торги на право аренды участка на улице Гаранина — информация опубликована на муниципальном портале Новосибирска.
Участок граничит с жилым домом по улице Бориса Богаткова, 192/5, его площадь 2,3 тысячи кв.м. По документам, землю можно использовать для строительства домов средней этажности, при этом он расположен в зоне жилой застройки смешанной этажности.
Начальная стоимость права аренды — всего 2 миллиона рублей, торги назначены на 17 ноября.
Соседняя территория принадлежит ГК «Химметалл»: в этом году здесь начали строить жилой комплекс из семи высоток с детским садом. В этом районе строительство также ведёт компания «Краснообск.Монтажспецстрой». Через дорогу от новостроек должен появиться новый сквер.