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Росимущество решило сдать в аренду под жилье участок в центре Октябрьского района

На нем можно строить дома средней этажности, а по соседству уже начали возводить высотки

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Большой соседний участок принадлежит группе «Химметалл», на нем уже началась стройка

Большой соседний участок принадлежит группе «Химметалл», на нем уже началась стройка

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Росимущество отдает в аренду под строительство жилья участок на Гаранина

Новосибирское управление Росимущества объявило торги на право аренды участка на улице Гаранина — информация опубликована на муниципальном портале Новосибирска.

Участок граничит с жилым домом по улице Бориса Богаткова, 192/5, его площадь 2,3 тысячи кв.м. По документам, землю можно использовать для строительства домов средней этажности, при этом он расположен в зоне жилой застройки смешанной этажности.

Участок примыкает к существующему жилому дому

Участок примыкает к существующему жилому дому

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Начальная стоимость права аренды — всего 2 миллиона рублей, торги назначены на 17 ноября.

Соседняя территория принадлежит ГК «Химметалл»: в этом году здесь начали строить жилой комплекс из семи высоток с детским садом. В этом районе строительство также ведёт компания «Краснообск.Монтажспецстрой». Через дорогу от новостроек должен появиться новый сквер.

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Октябрьский районРосимуществоаукционы по продаже имущества
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