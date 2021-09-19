Крым не излечит Сочи от жадности: российские курорты соревнуются, кто больше взвинтит цены на жилье

Спрос на жилую недвижимость в Сочи заметно сократился. В августе 2021 года на курорте было продано 17,3 тысячи квадратных метров жилья, что на 36% меньше, чем в июле. Потенциальные покупатели, складывая легенды о жадности сочинских владельцев жилья, начали искать альтернативу необоснованно завышенным ценам в Сочи, при этом уровень жизни на курорте в отличие от цен продолжает оставаться низким. Вот почему покупательский интерес перетек в Крым. За лето спрос на новостройки в Крыму вырос на 18 процентов. Вместе со спросом выросли цены. 93. RU разбирается, надолго ли упали цены в Сочи, и насколько выгоднее покупать квартиру в Крыму.
Проблемы с ипотекой
В конце августа средняя стоимость жилья на полуострове составляла 116 тысяч рублей за квадратный метр, это на 12,5 процента выше, чем в начале июня. Средняя стоимость квартиры в новостройке Ялты — 12,5 миллиона рублей, в Алуште — 9,6 миллиона рублей, в Севастополе — 7 миллионов рублей. При этом уровень жизни в Крыму еще ниже чем в Сочи, кроме того в зимний период жизнь на крымских курортах полностью замирает в отличие от Сочи, который стал круглогодичным курортом.
Краснодарский риелтор Игорь Ивлев рассказал корреспонденту 93.RU, что он помогает жителям российских регионов приобретать недвижимость в Крыму, специализируется на квартирах. Он отметил, что определенную сложность покупки недвижимости на полуострове испытывают те, кто хочет взять ипотеку.
— Российские банки, как известно, в Крым не зашли, отделений у них там нет. И они неохотно дают ипотеку жителям Крыма в краснодарских отделениях. И это понятно, все они работают и за рубежом, и вероятно, опасаются санкций западных стран, — говорит Игорь, тем не менее купить квартиру в ипотеку на полуострове все же можно. Банк РНКБ долгое время был единственным, кто выдавал ипотечные кредиты в Крыму, поэтому работа с надежными застройщиками у него налажена, при этом он выдает кредиты не только жителям Крыма, но и заемщикам из других регионов России. По словам Игоря, выдачей ипотечных кредитов в Крыму занимается и банк «Россия», Севастопольский морской банк, Генбанк и другие.
— Проблема в том, что банки работают только с новостройками, а домов возводится мало. Как правило, и сам покупатель не хочет покупать квартиру на уровне котлована, тем более если этот покупатель из Краснодарского края, где сотни обманутых дольщиков, поэтому он хочет вторичный рынок. А владельцы квартир не хотят связываться с ипотекой, поскольку чтобы оформить необходимые документы, им нужно ехать в Россию в представительство российского банка. Поэтому они хотят наличные и без всяких кредитов, — говорит риелтор. Он в таких ситуациях помогает оформить нотариальную сделку, и тогда продавцу не обязательно присутствовать при заключении сделки, если она проходит вне Крыма. Нотариусы могут дистанционного заверять сделки, покупатель и продавец могут обратиться в нотариальную контору по месту своего пребывания.
— Я согласен, что спрос на новостройки в Крыму очень вырос, если застройщик объявляет о начале продаж в еще не построенном доме, то большую часть квартир скупают моментально. Поэтом цены постоянно растут, если вначале августа средняя цена квадратного метра составляла 116 тысяч рублей, то сейчас — 120 тысяч, — рассказал риелтор, тем не менее спрос остановился, как это бывает с наступлением осени. По словам Игоря, основной пик продаж недвижимости в Крыму приходится на весну и лето. По его словам, в Крыму еще большое количество объектов недвижимости, которые были построены без разрешений и с нарушением правил использования земли, и множеством других проблем. Там застройщики даже не заморачиваются вводом в эксплуатацию таких объектов через суды. Поэтому желающим купить недвижимость в Крыму необходимо учесть все эти подводные камни, а лучше обратиться к проверенным застройщикам. Кроме того, по словам Игоря, нужно понимать, что покупка квартиры в Крыму в качестве инвестиций сомнительна, поскольку в зимний период там мало туристов, и сдавать ее можно только в летние месяцы.
Цены продолжат расти
Сочинский риелтор Николай Юхин рассказал корреспонденту 93.RU, что цены на недвижимость в Сочи не снизились, но устаканились, продавцы делают скидку покупателям ровно на ту сумму, на которую они ее завысили весной. При этом Николай прогнозирует рост цены на недвижимость в Сочи до конца года еще на 20 процентов.
— В Сочи строятся новые жилые комплексы. Я уверен, что цена здесь никогда не упадет, потому что у нас город для богатых. Сейчас только «прошерстят» все незаконные постройки. Дешевеют только доли в домах, квартиры в неузаконенных домах, гостинцы, которые сейчас пилят на апартаменты, даже они от 300 тысяч рублей за квадрат. Где-то в горах просят сумасшедшие деньги, потому что у них есть во дворе бассейн и мангал, — рассказал Николай, он отметил, что если сравнивать с апрелем этого года, когда за месяц стоимость недвижимости на курорте выросла на 40 процентов, такого головокружительного взлета цен уже не будет. Вернется традиционный среднегодовой рост, и он составит как в предыдущие годы 20-30 процентов. Рост неизбежен, поскольку земли для строительства жилых и частных домов катастрофически не хватает.
— Интерес к городу не утихает. Он развивается, в него много вкладывают. Планируют строительство новых дорог, перенос железной дороги. А покупать в Крыму сейчас — такая себе инвестиция, я со многими инвесторами разговаривал, они не считают Крым инвестиционно привлекательным, да и Геленджик, Новороссийск, Анапа тоже, у них нет горнолыжного курорта, и они живут только летом. Сочи круглогодичный курорт, межсезонье у нас месяц-два, но и в межсезонье квартиры сдаются, — заключил Николай. Сочи, несомненно, привлекателен для инвесторов, поскольку это единственный субтропический курорт на всю Россию, и как бы его не ругали, отдыхать все равно приедут. А вот жить здесь действительно тяжело, если ты не олигарх или хотя бы не удаленщик. Высокооплачиваемую работу найти невозможно, все сложнее устроить ребенка в детский сад и школу.
В Крыму, судя по всему, проблем еще больше. А цены на жилье догоняют Сочи.