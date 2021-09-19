Крым не излечит Сочи от жадности: российские курорты соревнуются, кто больше взвинтит цены на жилье

Цены продолжат расти

Сочинский риелтор Николай Юхин рассказал корреспонденту 93.RU, что цены на недвижимость в Сочи не снизились, но устаканились, продавцы делают скидку покупателям ровно на ту сумму, на которую они ее завысили весной. При этом Николай прогнозирует рост цены на недвижимость в Сочи до конца года еще на 20 процентов.

— В Сочи строятся новые жилые комплексы. Я уверен, что цена здесь никогда не упадет, потому что у нас город для богатых. Сейчас только «прошерстят» все незаконные постройки. Дешевеют только доли в домах, квартиры в неузаконенных домах, гостинцы, которые сейчас пилят на апартаменты, даже они от 300 тысяч рублей за квадрат. Где-то в горах просят сумасшедшие деньги, потому что у них есть во дворе бассейн и мангал, — рассказал Николай, он отметил, что если сравнивать с апрелем этого года, когда за месяц стоимость недвижимости на курорте выросла на 40 процентов, такого головокружительного взлета цен уже не будет. Вернется традиционный среднегодовой рост, и он составит как в предыдущие годы 20-30 процентов. Рост неизбежен, поскольку земли для строительства жилых и частных домов катастрофически не хватает.

