В Новосибирске продают коттедж с черной мебелью и витражным потолком. Что еще есть в доме за 40 млн?

В Новосибирске выставили на продажу двухэтажный коттедж стоимостью 39,9 млн рублей, расположенный в Заельцовском районе. Объявление о продаже элитного дома появилось 3 сентября.



— Коттедж полностью из кирпича! Теплый пол по первому этажу и в санузлах, теплые подоконники, на стенах декоративная штукатурка, дорогие межкомнатные двери, открытые террасы с прекрасным панорамным видом. Коттедж продается со всей мебелью, бытовой техникой и предметами интерьера, — сообщает автор объявления.



Дом расположился в поселке Кедровый на 18 сотках. Сам двухэтажный коттедж занял около 400 м2. На первом этаже есть гараж на два автомобиля, холл, кухня-гостиная с камином, прачечная, санузел, спа-зона с сауной, на втором — кабинет, две спальни, два санузла, комната свободного назначения, две детских и гардеробная.