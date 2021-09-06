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В Новосибирске продают коттедж с черной мебелью и витражным потолком. Что еще есть в доме за 40 млн?

Коттедж расположен в поселке Кедровом в Заельцовском районе

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Дом продается вместе с мебелью и предметами интерьера

Дом продается вместе с мебелью и предметами интерьера

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В Новосибирске за 40 млн продают коттедж с черной мебелью и витражом

В Новосибирске выставили на продажу двухэтажный коттедж стоимостью 39,9 млн рублей, расположенный в Заельцовском районе. Объявление о продаже элитного дома появилось 3 сентября.

— Коттедж полностью из кирпича! Теплый пол по первому этажу и в санузлах, теплые подоконники, на стенах декоративная штукатурка, дорогие межкомнатные двери, открытые террасы с прекрасным панорамным видом. Коттедж продается со всей мебелью, бытовой техникой и предметами интерьера, — сообщает автор объявления.

Дом расположился в поселке Кедровый на 18 сотках. Сам двухэтажный коттедж занял около 400 м2. На первом этаже есть гараж на два автомобиля, холл, кухня-гостиная с камином, прачечная, санузел, спа-зона с сауной, на втором — кабинет, две спальни, два санузла, комната свободного назначения, две детских и гардеробная.

Загородный дом располагается на участке в <nobr class="_">1 800</nobr> квадратных метров

Загородный дом располагается на участке в 1 800 квадратных метров

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На участке, если верить объявлению, выполнен ландшафтный дизайн, а также обустроена терраса

На участке, если верить объявлению, выполнен ландшафтный дизайн, а также обустроена терраса

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В потолке установлен витраж

В потолке установлен витраж

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Привлекает внимание, конечно, черная обеденная мебель. Она достанется владельцам вместе с домом

Привлекает внимание, конечно, черная обеденная мебель. Она достанется владельцам вместе с домом

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Кроме радикально черного есть и вкрапления фиолетового

Кроме радикально черного есть и вкрапления фиолетового

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Оцените огромную люстру в холле

Оцените огромную люстру в холле

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В ванной комнате тоже не обошлось без черного

В ванной комнате тоже не обошлось без черного

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На втором этаже всё немного сдержаннее

На втором этаже всё немного сдержаннее

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В доме есть две спальни

В доме есть две спальни

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А также две детских

А также две детских

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Нашлось место и для спа-зоны с сауной

Нашлось место и для спа-зоны с сауной

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На прошлой неделе мы рассказывали о продаже усадьбы за 71 млн рублей. Сейчас в ней располагается гостиничный комплекс, когда-то принимавший звездных гостей, например, Григория Лепса и Диму Билана.

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коттеджэлитное жилье
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