Как будет работать гаражная амнистия и кому ее не видать

Наконец-то можно получить в собственность земельный участок, на котором стоит ваш гараж. С 1 сентября 2021 года и следующие пять лет это можно сделать бесплатно, уверяют в правительстве. А всё благодаря закону, который вступил в силу с началом осени. Но не все смогут воспользоваться гаражной амнистией.
Зачем легализовывать гаражи?
По данным Росреестра, сейчас в России на государственном кадастровом учете стоит более 5,6 миллиона гаражей. И только на 3,5 миллиона из них зарегистрированы права.
— Большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут быть проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили, — отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. — Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи.
Вообще, гараж — довольно специфический объект недвижимости. Например, у его владельца нет автоматического права собственности на землю только из-за того, что на ней стоит гараж. Да и стоимость гаража серьезно отличается в зависимости от того, есть у владельца права на землю под ним или нет. Так что гаражная амнистия, по сути, должна решить как минимум два вопроса одновременно: и собственникам помочь, и государственную казну обогатить.
— Для граждан это в первую очередь возможность узаконить свое право собственности на земельный участок под гаражом и сам гараж, — говорит юрист компании «Бенефактум» Семен Кузнецов. — Учтенная недвижимость без юридических рисков может быть введена в оборот: продана, сдана в аренду, предоставлена в залог и т.д. При отсутствии зарегистрированного права собственности велик риск остаться без защиты своих прав в случае их нарушения. Для государства гаражная амнистия — это возможность упорядочить отношения с владельцами гаражей, тем самым снизив возможные споры по поводу прав собственности на данные объекты. Кроме того, реализация гаражной амнистии должна повысить налоговые поступления за счет имущественных налогов, в частности земельного налога и налога на имущество.
Какие гаражи попадают под амнистию?
Амнистия распространяется на гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года). Речь идет как об объектах капитального строительства, так и о гаражах некапитального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной.
Не распространяется гаражная амнистия на легкосъемные постройки, гаражи-«ракушки» и парковочные места. Кроме того, по словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству (а также одного из соавторов закона о гаражной амнистии) Павла Крашенинникова, действие документа не будет распространяться на машиноместа в многоярусных паркингах и на гаражи, которые используются не по своему прямому назначению.
— Если будет установлено, что гараж используется не для временного хранения транспортного средства, а в качестве автосервиса или сдается в аренду под склад, то в его легализации владельцу может быть отказано, — отметил Крашенинников.
Кто может воспользоваться гаражной амнистией?
Чтобы воспользоваться гаражной амнистией, нужно подать в администрацию города или района (на территории которого находится гараж) заявление о предоставлении участка под существующим гаражом. И приложить к заявлению любой документ, который подтверждает факт владения гаражом.
— В законе специально не указан закрытый, исчерпывающий перечень документов, доказывающих легитимность того или иного гаража. Это даст возможность владельцам узаконить такое строение, предоставив абсолютно любые имеющиеся на него справки, чеки или выписки, — заявил Павел Крашенинников.
В качестве примера документов, которые органы местного самоуправления будут обязаны принять для оформления гаража, могут быть документы, подтверждающие длительное добросовестное использование, ранее полученное решение о распределении гаража или ранее полученные документы технической инвентаризации. Кроме того, регионы вправе утверждать дополнительные перечни документов, которые позволят приобрести право на землю под гаражом.
Подать документы можно через МФЦ. В Росреестр их направят уже сами чиновники. Если, конечно, примут положительное решение.
— Безусловно, в регистрации права собственности на землю могут отказать, например, если она относится к природоохранной зоне или если выяснится, что ее владелец — не государство, а условный бизнесмен Иванов, — говорит юрист, эксперт по недвижимости Денис Созинов. — В этом случае можно попытаться решить вопрос в досудебном порядке, например, договорившись об аренде земли, либо уже обращаться в суд.
— В любом случае гражданин будет уведомлен о принятом решении, — говорит Семен Кузнецов. — В случае отрицательного решения в регистрации права собственности будет отказано. Необходимо смотреть основания отказа. Стоит помнить, что отказ от регистрации права собственности в рамках гаражной амнистии не является основанием для установления этого права в общем порядке или через суд. В любом случае при принятии решения возможны ошибки, неправильные толкования закона и, как следствие, незаконные отказы, защита своих прав в этом случае также возможна в суде.
Если гараж соответствует критериям амнистии. При этом одновременно регистрируются права гражданина как на гараж, так и на земельный участок, на котором он расположен.
Поскольку большая часть обязанностей по оформлению документов ложится на органы местного самоуправления, в Росреестре говорят, что гражданам не придется оплачивать госпошлину и кадастровые работы. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также говорит, что процедура амнистирования будет бесплатной для собственников, и что она «носит заявительный характер».