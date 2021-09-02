Как будет работать гаражная амнистия и кому ее не видать

— Большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут быть проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили, — отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. — Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи.



Вообще, гараж — довольно специфический объект недвижимости. Например, у его владельца нет автоматического права собственности на землю только из-за того, что на ней стоит гараж. Да и стоимость гаража серьезно отличается в зависимости от того, есть у владельца права на землю под ним или нет. Так что гаражная амнистия, по сути, должна решить как минимум два вопроса одновременно: и собственникам помочь, и государственную казну обогатить.



— Для граждан это в первую очередь возможность узаконить свое право собственности на земельный участок под гаражом и сам гараж, — говорит юрист компании «Бенефактум» Семен Кузнецов. — Учтенная недвижимость без юридических рисков может быть введена в оборот: продана, сдана в аренду, предоставлена в залог и т.д. При отсутствии зарегистрированного права собственности велик риск остаться без защиты своих прав в случае их нарушения. Для государства гаражная амнистия — это возможность упорядочить отношения с владельцами гаражей, тем самым снизив возможные споры по поводу прав собственности на данные объекты. Кроме того, реализация гаражной амнистии должна повысить налоговые поступления за счет имущественных налогов, в частности земельного налога и налога на имущество.