Домик у моря с «фигой в кармане» — жить страшно, а цены космические: чем рискуют россияне, покупая жилье в Сочи

— У меня есть заключение геодезиста, и он подымал архивы, что оползневой участок, что по нему идет сток вод и логически там нельзя было выдавать разрешение на строительство. Это вершина горы: либо строить там нужно было опорные стены, а потом ставить дом, — говорит Татьяна.

Теперь ее семья осталась один на один со стихией и сейчас собирает документы для того, чтобы перенести дом на безопасный участок в лесу, который граничит с ее землей, но это вряд ли получится, весь лес в Сочи входит в состав нацпарка, кто же отдаст такую землю? Выход у нее один: продать участок таким же приезжим бедолагам, как она, и сделать это желательно до того, как пойдут дожди.



Не очень удачное вложение денег

История Ирины похожа, но отличается тем, что дом она купила за 15 миллионов рублей, чтобы вложить деньги, ведь цены на недвижимость в Сочи постоянно растут. Теперь продать его она не может, поскольку ее участок тоже оказался подвижным, дом повело и он начал разрушаться.



— У нас есть опорная стена, но оказалось, что ее строили вообще без свай; когда грунт пошел, ее сломало, как плитку шоколада. Дом построен на сваях, но из некачественного материала, подвижки грунта привели к трещинам в стенах. Оказывается, что только отделочные фасадные материалы были неплохого качества, а внутри дешевый шлакоблок, — рассказала Ирина; при этом застройщик не считает себя виновным, говорит, что не заставлял ее покупать дом, а она должна была сама всё проверить. Теперь ей необходимо около 10 миллионов рублей, чтобы построить инженерную защиту на участке и остановить оползневые процессы, необходимо заказать геологическое обследование, а еще восстановить дом. Сейчас она опасается даже там находиться: не ровен час — и здание съедет с горы.

