Новостройки в Новосибирске подорожали на 20% — изучаем цифры

86,2 тысячи рублей составила средняя цена одного кв. м в новостройках в Новосибирске в первом полугодии 2021 года. Это на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда тот же показатель составил 71,3 тыс. руб, сообщает РБК Новосибирк со ссылкой на данные аналитиков ЦИАН.

— Рост последних двух месяцев связан как появлением дорогих «новинок» рынка (новые корпуса, впервые вышедшие в реализацию), так и с сохраняющимся высоким спросом на фоне окончания программы льготной ипотеки со старыми условиями, — цитирует издание руководителя Аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.