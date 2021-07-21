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Новостройки в Новосибирске подорожали на 20% — изучаем цифры

В прошлом году цены на новое жилье росли медленнее

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На рост цен повлияло появление новых объектов и льготная ипотека

На рост цен повлияло появление новых объектов и льготная ипотека

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86,2 тысячи рублей составила средняя цена одного кв. м в новостройках в Новосибирске в первом полугодии 2021 года. Это на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда тот же показатель составил 71,3 тыс. руб, сообщает РБК Новосибирк со ссылкой на данные аналитиков ЦИАН.

— Рост последних двух месяцев связан как появлением дорогих «новинок» рынка (новые корпуса, впервые вышедшие в реализацию), так и с сохраняющимся высоким спросом на фоне окончания программы льготной ипотеки со старыми условиями, — цитирует издание руководителя Аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.

Так, с января по июнь этого года стоимость одного кв. м в новосибирских новостройках выросла на 8%, то есть в среднем чуть более 1% в месяц. При этом, например, в марте, цены снизились на 1,2%, а в мае выросли на 5,2%.

В прошлом году, по данным ЦИАН, цены росли медленнее — льготная ипотека, которая привела к ажиотажному спросу и резкому подорожанию жилья в новостройках, была принята в апреле 2020 года, поэтому в первом полугодии ее влияние еще не проявилось.

Тем не менее, в 2020 году в городе появилось много интересных новостроек. Какие-то из них — долгосрочные проекты нескольких лет, которые в том году завершили или показали только первые результаты, какие-то — точечные, но интересные. Мы собрали 9 проектов, которые, по нашей субъективной оценке, интересны или важны для города.

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жильеипотекацены
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