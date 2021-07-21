Новостройки в Новосибирске подорожали на 20% — изучаем цифры

86,2 тысячи рублей составила средняя цена одного кв. м в новостройках в Новосибирске в первом полугодии 2021 года. Это на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда тот же показатель составил 71,3 тыс. руб, сообщает РБК Новосибирк со ссылкой на данные аналитиков ЦИАН.
— Рост последних двух месяцев связан как появлением дорогих «новинок» рынка (новые корпуса, впервые вышедшие в реализацию), так и с сохраняющимся высоким спросом на фоне окончания программы льготной ипотеки со старыми условиями, — цитирует издание руководителя Аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.
Так, с января по июнь этого года стоимость одного кв. м в новосибирских новостройках выросла на 8%, то есть в среднем чуть более 1% в месяц. При этом, например, в марте, цены снизились на 1,2%, а в мае выросли на 5,2%.
В прошлом году, по данным ЦИАН, цены росли медленнее — льготная ипотека, которая привела к ажиотажному спросу и резкому подорожанию жилья в новостройках, была принята в апреле 2020 года, поэтому в первом полугодии ее влияние еще не проявилось.
Тем не менее, в 2020 году в городе появилось много интересных новостроек. Какие-то из них — долгосрочные проекты нескольких лет, которые в том году завершили или показали только первые результаты, какие-то — точечные, но интересные. Мы собрали 9 проектов, которые, по нашей субъективной оценке, интересны или важны для города.