В частном секторе ОбьГЭСа продают дорогой особняк как из сериала «Санта-Барбара» — разглядываем фото

В частном секторе ОбьГЭСа продают особняк как из сериала «
В Новосибирске выставили на продажу элитный коттедж на улице Штормовой на берегу Оби. Двухэтажный особняк в южном стиле (очень напоминает заставку культового сериала «Санта-Барбара») оценили в
«Дом построен из материалов высшего класса. В нескольких метрах река. Удобная локация. Приобретая этот дом — вы приобретаете мечту», — говорится в описании к объявлению.
Дом площадью около
Согласно выписке из ЕГРН, дом принадлежит предпринимателям из Академгородка. Их основная деятельность связана с производством и продажей пива, продуктов и табачных изделий. Они также значатся учредителями одной строительной компании и компании, занимающейся физкультурно-оздоровительной деятельностью.
В прошлом месяце мы рассказывали, сколько стоит поселиться рядом с известными политиками и спортсменами (и даже с мэром!) — читайте наш обзор элитного жилья.