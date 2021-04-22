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В частном секторе ОбьГЭСа продают дорогой особняк как из сериала «Санта-Барбара» — разглядываем фото

За элитное жилье просят миллионы рублей, но с видом из окон могут быть проблемы

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Так симпатично дом выглядит внутри и снаружи. Однако придется что-то делать с видом из окна

Так симпатично дом выглядит внутри и снаружи. Однако придется что-то делать с видом из окна

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В частном секторе ОбьГЭСа продают особняк как из сериала «Санта-Барбара»

В Новосибирске выставили на продажу элитный коттедж на улице Штормовой на берегу Оби. Двухэтажный особняк в южном стиле (очень напоминает заставку культового сериала «Санта-Барбара») оценили в 37,5 миллиона рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1.

«Дом построен из материалов высшего класса. В нескольких метрах река. Удобная локация. Приобретая этот дом — вы приобретаете мечту», — говорится в описании к объявлению.

Коттедж выделяется среди окружающего его ландшафта и цветом, и размерами

Коттедж выделяется среди окружающего его ландшафта и цветом, и размерами

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А теперь о том самом ландшафте — окна выходят прямо на частный сектор (некоторые дома производят впечатление полузаброшенных, где-то активно ведется стройка)

А теперь о том самом ландшафте — окна выходят прямо на частный сектор (некоторые дома производят впечатление полузаброшенных, где-то активно ведется стройка)

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В нескольких сотнях метров — река

В нескольких сотнях метров — река

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Дом площадью около 650 квадратных метров располагается на 14 сотках. В нем два этажа, две летних лоджии и всего пять комнат. Есть большой бассейн (20 метров на 8) с постоянной фильтрацией воды и терморегуляцией, а также помещение под строительство хаммама.

Внутри есть огромный бассейн. Где-то здесь также расположено помещение, которое будущие хозяева смогут приспособить под хаммам

Внутри есть огромный бассейн. Где-то здесь также расположено помещение, которое будущие хозяева смогут приспособить под хаммам

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Гостиная на втором этаже

Гостиная на втором этаже

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И очень светлая ванная комната

И очень светлая ванная комната

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Согласно выписке из ЕГРН, дом принадлежит предпринимателям из Академгородка. Их основная деятельность связана с производством и продажей пива, продуктов и табачных изделий. Они также значатся учредителями одной строительной компании и компании, занимающейся физкультурно-оздоровительной деятельностью.

В прошлом месяце мы рассказывали, сколько стоит поселиться рядом с известными политиками и спортсменами (и даже с мэром!) — читайте наш обзор элитного жилья.

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коттеджэлитный дом
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