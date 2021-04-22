В частном секторе ОбьГЭСа продают дорогой особняк как из сериала «Санта-Барбара» — разглядываем фото

В Новосибирске выставили на продажу элитный коттедж на улице Штормовой на берегу Оби. Двухэтажный особняк в южном стиле (очень напоминает заставку культового сериала «Санта-Барбара») оценили в 37,5 миллиона рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1 .



«Дом построен из материалов высшего класса. В нескольких метрах река. Удобная локация. Приобретая этот дом — вы приобретаете мечту», — говорится в описании к объявлению.