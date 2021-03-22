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Тема дняДом с дырой среди элитных высоток тихого центра

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Под Новосибирском за 42 миллиона продают коттедж с мебелью «Гуччи» и королевской спальней. Смотрим фото

Дом обманчиво просто выглядит снаружи, но поражает великолепием внутри

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Роскошный домик скрылся среди голубых елей в закрытом поселке Приобский

Роскошный домик скрылся среди голубых елей в закрытом поселке Приобский

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Под Новосибирском за 42 миллиона продают коттедж с мебелью «Гуччи»

В престижном поселке Приобский, недалеко от Кудряшей выставили на продажу трехэтажный коттедж «в духе легкой классики» за 42 миллиона рублей. Будущим покупателям обещают респектабельное внутреннее убранство (например, мебель люксовых брендов) и удобное расположение. Объявление о продаже дома появилось на сайте N1.RU 19 марта.

— Эксклюзивное предложение на рынке элитной недвижимости Новосибирска: трехэтажный коттедж — это доказательство успешности и безупречного вкуса для взыскательных покупателей, которые хотят всегда быть на высоте, — говорится в описании объекта.

Площадь коттеджа, как указано в объявлении, — <nobr class="_">320 квадратов</nobr>. Однако по данным кадастровой карты, площадь дома примерно в два раза меньше — <nobr class="_">170 квадратов</nobr>

Площадь коттеджа, как указано в объявлении, — 320 квадратов. Однако по данным кадастровой карты, площадь дома примерно в два раза меньше — 170 квадратов

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Возможно, продавец посчитал площадь построек на участке. Например, этого гостевого домика

Возможно, продавец посчитал площадь построек на участке. Например, этого гостевого домика

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А это вид на окрестности с балкона второго этажа

А это вид на окрестности с балкона второго этажа

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У дома разбит фонтан

У дома разбит фонтан

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Вид на дом с другого ракурса. Обстановка в роскошном коттедже, как говорится в объявлении, — «в духе легкой классики»

Вид на дом с другого ракурса. Обстановка в роскошном коттедже, как говорится в объявлении, — «в духе легкой классики»

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Дом расположился на участке в 17 соток, площадь коттеджа — 320 квадратов. Автор объявления указывает, что на участке также расположены гостевой домик и два гаража (на две и одну машину). Недалеко от коттеджа — озеро Кривое.

В цоколе обустроен SPA-комплекс — сауна из кедра, бассейн с меняющейся подсветкой и комната отдыха с барной стойкой. На первом этаже располагаются гостиная-столовая с камином, кухня, комната для гостей, гардеробная и санузел. С этого этажа также можно выйти на террасу.

Комната отдыха в цоколе

Комната отдыха в цоколе

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Здесь есть барная стойка...

Здесь есть барная стойка...

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...и светящееся панно с мостом

...и светящееся панно с мостом

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А это тот самый бассейн с подсветкой

А это тот самый бассейн с подсветкой

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Сауна с ароматом кедра (так говорит продавец недвижимости)

Сауна с ароматом кедра (так говорит продавец недвижимости)

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— Все светильники в доме подобраны и привезены из Австрии и Италии, столовая мебель и мебель гостиной — Guссi, техника Miеlе, — пишет автор. Кстати, стоимость одного только столового стула бренда Guссi в каталогах составляет порядка 180–200 тысяч рублей.

Белоснежная кухня

Белоснежная кухня

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Столовая с роскошной мебелью

Столовая с роскошной мебелью

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Вот, кстати, она крупным планом

Вот, кстати, она крупным планом

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Гостиная с камином

Гостиная с камином

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Здесь тоже роскошная мебель в классическом стиле

Здесь тоже роскошная мебель в классическом стиле

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На втором этаже располагаются детские комнаты, санузлы и «взрослая» спальня, как ее называют в описании. Она, если верить автору, выполнена в стиле Людовика XVI.

Королевская «взрослая» спальня

Королевская «взрослая» спальня

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«Спальня и наполненная светом ванная комната&nbsp;достойны самых взыскательных покупателей», — пишет продавец

«Спальня и наполненная светом ванная комната достойны самых взыскательных покупателей», — пишет продавец

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А вот и ванная комната. Света, действительно, много

А вот и ванная комната. Света, действительно, много

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Вторая ванна, как пишут в описании, чуть более аскетична

Вторая ванна, как пишут в описании, чуть более аскетична

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Да и детская не выглядит так же роскошно, как взрослая спальня

Да и детская не выглядит так же роскошно, как взрослая спальня

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А это, судя по всему, вторая детская

А это, судя по всему, вторая детская

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В начале марта под Новосибирском выставили на продажу трехэтажный коттедж в селе Ленинском. За недвижимость с баней, винным погребом, гаражом и комнатой охраны с отдельным входом просят 38,5 миллиона рублей. Оцените его интерьеры.

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коттеджэлитная недвижимость
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