Под Новосибирском за 42 миллиона продают коттедж с мебелью «Гуччи» и королевской спальней. Смотрим фото

Под Новосибирском за 42 миллиона продают коттедж с мебелью «Гуччи»
В престижном поселке Приобский, недалеко от Кудряшей выставили на продажу трехэтажный коттедж «в духе легкой классики» за
— Эксклюзивное предложение на рынке элитной недвижимости Новосибирска: трехэтажный коттедж — это доказательство успешности и безупречного вкуса для взыскательных покупателей, которые хотят всегда быть на высоте, — говорится в описании объекта.
Дом расположился на участке в
В цоколе обустроен SPA-комплекс — сауна из кедра, бассейн с меняющейся подсветкой и комната отдыха с барной стойкой. На первом этаже располагаются гостиная-столовая с камином, кухня, комната для гостей, гардеробная и санузел. С этого этажа также можно выйти на террасу.
— Все светильники в доме подобраны и привезены из Австрии и Италии, столовая мебель и мебель гостиной — Guссi, техника Miеlе, — пишет автор. Кстати, стоимость одного только столового стула бренда Guссi в каталогах составляет порядка
На втором этаже располагаются детские комнаты, санузлы и «взрослая» спальня, как ее называют в описании. Она, если верить автору, выполнена в стиле
В начале марта под Новосибирском выставили на продажу трехэтажный коттедж в селе Ленинском. За недвижимость с баней, винным погребом, гаражом и комнатой охраны с отдельным входом просят