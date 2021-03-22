Под Новосибирском за 42 миллиона продают коттедж с мебелью «Гуччи» и королевской спальней. Смотрим фото

В престижном поселке Приобский, недалеко от Кудряшей выставили на продажу трехэтажный коттедж «в духе легкой классики» за 42 миллиона рублей. Будущим покупателям обещают респектабельное внутреннее убранство (например, мебель люксовых брендов) и удобное расположение. Объявление о продаже дома появилось на сайте N1.RU 19 марта .



— Эксклюзивное предложение на рынке элитной недвижимости Новосибирска: трехэтажный коттедж — это доказательство успешности и безупречного вкуса для взыскательных покупателей, которые хотят всегда быть на высоте, — говорится в описании объекта.