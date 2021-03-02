«Думал, так только в кино бывает»: парень снял квартиру — и продал ее по липовым документам

Свою квартиру Дмитрий купил в 2012 году на этапе строительства дома, получил ключи в 2013-м , тогда же оформил в собственность и получил необходимые документы. Последнее время он живет и работает в Тюмени, поэтому попросил родителей найти в пустующую квартиру жильцов.



— Мать сдала квартиру молодому человеку. Каких-то подозрений тогда он не вызвал, общался нормально, сказал, что работает недалеко, на стройке в «Легионе» (строительная компания. — Прим. ред.), ему отсюда близко добираться, договор подписал, паспорт свой показал, — объясняет Дмитрий.

