У Обского моря продали недостроенный заводской профилакторий — завод признали банкротом

Имущество обанкротившегося АО «15 центральный автомобильный ремонтный завод» (АО « 15 ЦАРЗ ») продали с торгов — они состоялись 12 февраля , на прошлой неделе был опубликован их протокол.



Согласно документу, на аукционе продали часть имущества банкрота, расположенного в селе Ленинском: построенное на 59% здание профилактория на улице Приморье, 1а, баню и хозблок на участке площадью 19,7 тысячи кв. м. Торги выиграла компания «Эдвайс», которая предложила цену в 21,3 миллиона рублей.



По данным «Контур.Фокуса», компания принадлежит новосибирскому предпринимателю Николаю Тарану и занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Николай Таран также руководит компанией «Лидер-Н», которую учредил новосибирский застройщик «Дискус плюс».

