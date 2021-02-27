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У Обского моря продали недостроенный заводской профилакторий — завод признали банкротом

Вместе с недостроенным зданием за 21 миллион с молотка ушли баня, хозблок и почти 2 гектара земли

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Проданные здания и земля находятся недалеко от берега Обского моря

Проданные здания и земля находятся недалеко от берега Обского моря

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Профилакторий завода «15 ЦАРЗ» у Обского моря продали за 21 миллион

Имущество обанкротившегося АО «15 центральный автомобильный ремонтный завод» (АО «15 ЦАРЗ») продали с торгов — они состоялись 12 февраля, на прошлой неделе был опубликован их протокол.

Согласно документу, на аукционе продали часть имущества банкрота, расположенного в селе Ленинском: построенное на 59% здание профилактория на улице Приморье, 1а, баню и хозблок на участке площадью 19,7 тысячи кв. м. Торги выиграла компания «Эдвайс», которая предложила цену в 21,3 миллиона рублей.

По данным «Контур.Фокуса», компания принадлежит новосибирскому предпринимателю Николаю Тарану и занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Николай Таран также руководит компанией «Лидер-Н», которую учредил новосибирский застройщик «Дискус плюс».

На вопрос о планах на приобретенное имущество Николай Таран сообщил, что не может разглашать эту информацию, потому что на торгах выступал в качестве агента.

Директор «Дискус плюс» Алексей Джулай в ответ на запрос корреспондента НГС сообщил, что компания непричастна к торгам.

— Конкурсным управляющим в процедуре банкротства АО «15 ЦАРЗ» выступает Варыгин Алексей Анатольевич, приобретателем имущества предприятия является ООО «Сиал», к которому организации группы компаний «Дискус» не имеют никакого отношения, — сказал он.

«15 ЦАРЗ» — оборонное предприятие, работавшее с 1935 года. В 2009 году завод вошел в состав «Оборонсервиса», принадлежащего Минобороны России. В 2012–2013 годах предприятие фигурировало в конфликте между занимавшим в то время пост губернатора региона Василием Юрченко и двоюродным племянником президента Романом Путиным.

В 2017 году завод обанкротился, а руководивший им в течение десяти лет Виктор Романов пошел под суд по обвинению в хищении средств, выделенных на реконструкцию предприятия.

Проданная территория расположена рядом с поселком Голубой Залив и недалеко от берега Обского водохранилища: ближайшие соседи недостроенного профилактория — гостиницы «Золотой Берег» и «Приморье».

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банкротствопродажа имуществаГолубой Залив
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