У Обского моря продали недостроенный заводской профилакторий — завод признали банкротом

Профилакторий завода «15 ЦАРЗ» у Обского моря продали за 21 миллион
Имущество обанкротившегося АО «15 центральный автомобильный ремонтный завод» (АО «
Согласно документу, на аукционе продали часть имущества банкрота, расположенного в селе Ленинском: построенное на 59% здание профилактория на улице Приморье, 1а, баню и хозблок на участке площадью
По данным «Контур.Фокуса», компания принадлежит новосибирскому предпринимателю Николаю Тарану и занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Николай Таран также руководит компанией «Лидер-Н», которую учредил новосибирский застройщик «Дискус плюс».
На вопрос о планах на приобретенное имущество Николай Таран сообщил, что не может разглашать эту информацию, потому что на торгах выступал в качестве агента.
Директор «Дискус плюс» Алексей Джулай в ответ на запрос корреспондента НГС сообщил, что компания непричастна к торгам.
— Конкурсным управляющим в процедуре банкротства АО «
«15 ЦАРЗ» — оборонное предприятие, работавшее с
В 2017 году завод обанкротился, а руководивший им в течение десяти лет Виктор Романов пошел под суд по обвинению в хищении средств, выделенных на реконструкцию предприятия.
Проданная территория расположена рядом с поселком Голубой Залив и недалеко от берега Обского водохранилища: ближайшие соседи недостроенного профилактория — гостиницы «Золотой Берег» и «Приморье».