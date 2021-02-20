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На территории горбольницы № 1 в Новосибирске собираются строить храм

Главврач учреждения попросил помощи в строительстве

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На территории больницы собираются построить храм

На территории больницы собираются построить храм

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На территории городской клинической больницы № 1 в Новосибирске собираются строить храм. Это следует из протокола заседания Правления Ассоциации врачей Новосибирской области (НОАВ). Так, в пункте «Разное» указано: «Бравве Ю. И. (главврач учреждения. — Прим. ред.) прислал письмо с просьбой принять участие в строительстве храма на территории ГКБ № 1».

Протокол заседания опубликован на официальном сайте&nbsp;НОАВ

Протокол заседания опубликован на официальном сайте НОАВ

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Реакция членов правления на просьбу, а также подробности строительства не приводятся.

20 февраля умер бывший главврач горбольницы № 1 Вадим Коваленко. Причиной стала коронавирусная инфекция. Нынешний руководитель медицинского учреждения Юрий Бравве возглавил его в 2015 году.

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храмГКБ №1
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