На территории горбольницы № 1 в Новосибирске собираются строить храм

На территории городской клинической больницы
Реакция членов правления на просьбу, а также подробности строительства не приводятся.
20 февраля умер бывший главврач горбольницы
Главврач учреждения попросил помощи в строительстве
На территории городской клинической больницы
Реакция членов правления на просьбу, а также подробности строительства не приводятся.
20 февраля умер бывший главврач горбольницы
20 февраля 2021, 23:04От COVID-19 умер бывший главврач горбольницы № 1. Он покинул пост после уголовного дела о мошенничестве
10 ноября 2020, 15:00В морге горбольницы № 1 тела умерших складируют в коридоре — сотрудники говорят, что мест не хватает
26 февраля 2016, 17:55Ущерб от мошенничества в горбольнице № 1 вырос в 2 раза
10 февраля 2016, 12:57К делу о хищениях в горбольнице № 1 привели жалобы на качество лекарств
16 октября 2015, 11:56Главврач городской больницы № 1 попал под уголовное дело о мошенничестве
Поделиться
Поделиться
У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!