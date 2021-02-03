В Новосибирске в пандемию спрос на долгосрочную аренду подскочил почти вдвое

В целом по стране спрос на долгосрочную аренду, по данным сервиса, увеличился на 16%. Также на рынке выросло количество предложений по аренде — на 23%. Наиболее востребованы на рынке по-прежнему однокомнатные квартиры.

— Весенний кризис на рынке, связанный с ухудшением эпидемиологической обстановки, сменился его осенним подъемом, обусловленным сезонным фактором, а также частичным возобновлением деловой активности. К концу года ситуация на рынке пришла в равновесие: уровень предложения вырос — многие покидали крупные города в условиях удаленной работы и дистанционного обучения, за счет чего арендные ставки вернулись к отметкам 2020 года. Кроме того, прошлогодний бум на приобретение недвижимости, в основном в инвестиционных целях, обеспечивает вывод на арендный рынок новых предложений, что в перспективе будет еще больше стабилизировать обстановку, — цитирует сервис руководителя направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслана Закирьянова.



В конце января стало известно, что жители Новосибирской области в 2020 году взяли на 20% больше ипотечных кредитов, чем в 2019 году, до пандемии, рассказали в Росреестре региона. Эксперты объяснили, почему и в каком состоянии рынок находится сейчас.