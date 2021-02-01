«Я в таких квартирах не бывал никогда»: экскурсия по дому, в котором жил Борис Ельцин

Второй дом Советов был построен в Свердловске в конце двадцатых — начале тридцатых годов для сотрудников Государственного политического управления при НКВД. Жилой комплекс состоит из одиннадцатиэтажной высотки — первого небоскреба своего времени — и четырехэтажного дома на семь подъездов. Именно в малоэтажной части получил жилье Борис Ельцин, когда работал в Свердловском обкоме КПСС.



Сначала семья заехала в квартиру на третьем этаже, а в 1976 году , когда Ельцин был избран первым секретарем Свердловского обкома КПСС — сейчас это равно губернатору, — Ельцины переехали в квартиру этажом выше, № 24.

— Квартиры по тем временам были очень приличные, вот эта в подъезде самая маленькая. Ельцин и первые секретари почему-то жили в самой маленькой квартире, — вспоминает Михаил Садовский. — Когда квартиры освободились, власти, видимо, задумались, что с ними делать. Отдавать их народу — это превращать в коммуналки, потому что такие квартиры никому не давали в единоличное пользование. И тогда (уж я не знаю точно, чья была инициатива, но предписывалась она Ельцину) решили, что квартиры получат члены Академии наук и их семьи.