«Я в таких квартирах не бывал никогда»: экскурсия по дому, в котором жил Борис Ельцин

В узком коридоре квартиры во Втором доме Советов до сих пор стоит книжный шкаф, которым пользовался Борис Ельцин. Еще один такой же — в комнате. Шкафы и паркет на полу — это единственная связь дня сегодняшнего с серединой семидесятых годов, когда семья Бориса Николаевича заселилась в пятикомнатную квартиру на улице
— Шкаф встроен, его не увезешь с собой, — говорит нынешний хозяин, академик РАН, физик Михаил Виссарионович Садовский. Он переехал сюда вместе с отцом сразу после Ельциных.
Второй дом Советов был построен в Свердловске в конце двадцатых — начале тридцатых годов для сотрудников Государственного политического управления при НКВД. Жилой комплекс состоит из одиннадцатиэтажной высотки — первого небоскреба своего времени — и четырехэтажного дома на семь подъездов. Именно в малоэтажной части получил жилье Борис Ельцин, когда работал в Свердловском обкоме КПСС.
Сначала семья заехала в квартиру на третьем этаже, а в
— Квартиры по тем временам были очень приличные, вот эта в подъезде самая маленькая. Ельцин и первые секретари почему-то жили в самой маленькой квартире, — вспоминает Михаил Садовский. — Когда квартиры освободились, власти, видимо, задумались, что с ними делать. Отдавать их народу — это превращать в коммуналки, потому что такие квартиры никому не давали в единоличное пользование. И тогда (уж я не знаю точно, чья была инициатива, но предписывалась она Ельцину) решили, что квартиры получат члены Академии наук и их семьи.
— Отец у меня был академик (академик РАН СССР, лауреат Государственной премии СССР, ученый-металловед Виссарион Дмитриевич Садовский. — Прим. ред.), мы жили отдельно. И нам предложили: «Съезжайтесь обратно, мы дадим вам эту квартиру», — вспоминает Михаил Садовский. — Я сначала отказывался, потому что только съехал от родителей. Но, когда в первый раз сюда пришел, сказал, что я в таких квартирах не только не жил, но и не бывал никогда. Площадь была по советским временам большая — 130 квадратных метров, можно было на велосипеде кататься.
В конце концов две ученых семьи воссоединились и переехали в обкомовский дом, который заселили элитой уральской науки. В квартире напротив жил академик Сергей Вонсовский, в другие квартиры заехали два члена-корреспондента Академии наук СССР и четыре действующих академика.
Квартира после Ельциных стояла пустая. По воспоминаниям Михаила Садовского, снят был даже замок — в двери зияла дыра, а в угловой комнате остались следы от протекающей крыши. В двух комнатах на полу был уложен паркет, в остальных — линолеум. Когда через двадцать лет Садовские начали делать ремонт, они с удивлением обнаружили под линолеумом великолепный паркет.
— Я обалдел совершенно! — рассказывает он. — Из каких-то соображений, о которых я догадываюсь, кто-то из секретарей [свердловского обкома], живших здесь, закрыл паркет линолеумом. Этот паркет оставалось только отциклевать и отлакировать. Кому пришла эта идея, не вполне понятно, но объяснение простое: в те времена паркетного лака не было, и паркет, чтобы он блестел, натирали воском. Это была адовая работа, нанимались специальные люди-полотеры, которые этим занимались. И хозяевам, видимо, это надоело.
Квартира, в которой три года жила семья Ельциных, считается пятикомнатной, но пятая комната присоединена к кухне и когда-то предназначалась для прислуги. В таком качестве ее не использовали — прислуги у Ельциных не было, поэтому комната просто стояла закрытой. Остальные четыре комнаты расположены справа и слева от коридора, из кабинета есть выход в спальню.
— Дом и сейчас прилично смотрится, хотя сгнил уже весь, — замечает Михаил Садовский. — Крыша течет, лифт не работает, и чинить его никто не собирается. Он плохо, но ходил, а в середине девяностых его отключили, сказали: «В четырехэтажных домах лифтов быть не должно». Мы готовы скинуться на ремонт, тут в основном не бедные люди живут. Но говорят — не положено.
В современном понимании назвать этот дом элитным сегодня сложно. На первых этажах — вывески разных контор, в центре закрытого и почищенного от снега двора — полуразрушенный фонтан, в подъезде — потертые ступени, уютные занавески на окнах и дух питерских парадных. В советские годы здесь жила элита СССР, сегодня купить квартиру в комплексе может бизнесмен или руководитель средней руки. По оценке риелторов,
К концу семидесятых советская элита осталась жить практически только в одном подъезде, вспоминает Михаил Садовский, остальные квартиры выдавали «простым смертным». И для обкомовских работников решили построить новый дом почти через дорогу, на Набережной Рабочей молодежи, туда в канун
Соседом Ельциных по новому обкомовскому дому был председатель Свердловского облисполкома Анатолий Мехренцев. Как вспоминает его внучка Евгения, жилье выдавали как служебное на время исполнения полномочий.
— Мы жили на пятом этаже, а они на четвертом (на самом деле квартира
Дом на набережной стал последним служебным жильем Ельциных в Свердловске: в 1985 году Бориса Николаевича перевели на работу в Москву, в июне он был назначен заведующим отделом строительства ЦК КПСС.
Посмотрите архивные фотографии Бориса Ельцина, а о том, каким был первый президент на службе и дома, нам рассказывал его личный фотограф Дмитрий Донской.