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У «Ауры» продают пентхаус с панно Густава Климта в ванной — заглядываем в интерьеры огромной квартиры

Автор объявления обещает будущим владельцам лучший вид на город

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Из примечательного в продающейся квартире: камин, несколько гардеробных и панно-мозаика во всю стену ванной комнаты

Из примечательного в продающейся квартире: камин, несколько гардеробных и панно-мозаика во всю стену ванной комнаты

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В Новосибирске продают пентхаус с панно Густава Климта в ванной

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус в доме у ТРЦ «Аура» на улице Военная, 9/1. За недвижимость на 17-м этаже 18-этажного дома просят 12 миллионов 950 тысяч рублей.

Объявление о продаже четырехкомнатной квартиры площадью 151 квадрат появилось 28 декабря в базе N1. В настоящее время это не самый дорогой вариант из продающихся квартир в этом доме (есть даже «трешка» за 80 миллионов рублей), однако у квартир подороже отсутствуют фотографии и описания.

Из гостиной открывается «лучший» (так обещает продавец) вид на город

Из гостиной открывается «лучший» (так обещает продавец) вид на город

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В этой же комнате располагается камин

В этой же комнате располагается камин

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На потолке коридора есть интересная деталь

На потолке коридора есть интересная деталь

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Эту спальню продавец называет «родительской», она занимает 27 квадратов

Эту спальню продавец называет «родительской», она занимает 27 квадратов

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Как указывает продавец пентхауса, в квартире есть большая кухня-гостиная с камином, спальня с двумя раздельными гардеробными, две детские комнаты, хозяйственная комната с окном (ее предлагают переделать под кабинет) и несколько санузлов. В одном из них, кстати, имеется «эксклюзивное панно из мозаики» по мотивам картины Густава Климта.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Одна из детских комнат со своей гардеробной

Одна из детских комнат со своей гардеробной

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Еще одна детская — на этот раз явно рассчитанная на девочку

Еще одна детская — на этот раз явно рассчитанная на девочку

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А это — та самая ванная с эксклюзивным панно

А это — та самая ванная с эксклюзивным панно

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По словам независимого аналитика Сергея Николаева, цена этой четырехкомнатной квартиры является достаточно средней по рынку.

— Это недорого. Средняя цена в новостройках по Новосибирску — 76 тысяч рублей. А это всё-таки район, приближенный к центру. Так что пусть не вводит в заблуждение общий чек, цена, повторюсь, нормальная для подобного объекта, — отметил он.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

На прошлой неделе в продаже появился пентхаус, чей интерьер был отмечен архитектурной премией «Золотая капитель». Жилье с панорамными окнами располагается в доме у Нарымского сквера — мы публиковали фотографии оттуда.

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пентхауспродажа квартирыэлитная недвижимость
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