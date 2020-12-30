У «Ауры» продают пентхаус с панно Густава Климта в ванной — заглядываем в интерьеры огромной квартиры

В Новосибирске продают пентхаус с панно Густава Климта в ванной
В Новосибирске выставили на продажу пентхаус в доме у ТРЦ «Аура» на улице Военная, 9/1. За недвижимость на 17-м этаже 18-этажного дома просят 12 миллионов 950 тысяч рублей.
Объявление о продаже четырехкомнатной квартиры площадью 151 квадрат появилось 28 декабря в базе N1. В настоящее время это не самый дорогой вариант из продающихся квартир в этом доме (есть даже «трешка» за 80 миллионов рублей), однако у квартир подороже отсутствуют фотографии и описания.
Как указывает продавец пентхауса, в квартире есть большая кухня-гостиная с камином, спальня с двумя раздельными гардеробными, две детские комнаты, хозяйственная комната с окном (ее предлагают переделать под кабинет) и несколько санузлов. В одном из них, кстати, имеется «эксклюзивное панно из мозаики» по мотивам картины Густава Климта.
По словам независимого аналитика Сергея Николаева, цена этой четырехкомнатной квартиры является достаточно средней по рынку.
— Это недорого. Средняя цена в новостройках по Новосибирску — 76 тысяч рублей. А это всё-таки район, приближенный к центру. Так что пусть не вводит в заблуждение общий чек, цена, повторюсь, нормальная для подобного объекта, — отметил он.
На прошлой неделе в продаже появился пентхаус, чей интерьер был отмечен архитектурной премией «Золотая капитель». Жилье с панорамными окнами располагается в доме у Нарымского сквера — мы публиковали фотографии оттуда.