У «Ауры» продают пентхаус с панно Густава Климта в ванной — заглядываем в интерьеры огромной квартиры

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус в доме у ТРЦ «Аура» на улице Военная, 9/1. За недвижимость на 17-м этаже 18-этажного дома просят 12 миллионов 950 тысяч рублей.



Объявление о продаже четырехкомнатной квартиры площадью 151 квадрат появилось 28 декабря в базе N1. В настоящее время это не самый дорогой вариант из продающихся квартир в этом доме (есть даже «трешка» за 80 миллионов рублей), однако у квартир подороже отсутствуют фотографии и описания.