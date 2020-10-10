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Мэрия Новосибирска за 14 миллионов продала заброшенное здание возле сквера Гагарина

Его новым владельцем стал бизнесмен — участник картеля

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Здание заброшено уже несколько лет

Здание заброшено уже несколько лет

Заброшенное здание на улице Дружбы, 6 продали с торгов

Городские власти с торгов продали заброшенное здание на улице Дружбы, 6 — результаты аукциона опубликованы на сайте torgi.gov.ru.

Двухэтажное здание площадью 1,4 тысячи кв. м власти продали по начальной цене — 14,8 млн рублей. Покупатель также заплатит 7 млн рублей фиксированной стоимости за прилегающий участок площадью 2 тысячи кв. м.

Новым владельцем участка стала компания «Топ-Групп». По информации базы данных «Контур.Фокус», компания принадлежит новосибирскому предпринимателю Евгению Рассказову. Он также владеет несколькими компаниями, которые в июле суд признал участниками картеля.

Уточнить планы бизнесмена на приобретение не удалось: по номеру, указанному в профиле «Топ-Групп», никто не ответил.

Как сообщали корреспонденту НГС в ответ на запрос о планах приватизации здания на улице Дружбы, 6 в августе, мэрия Новосибирска владеет ещё двумя участками в этом квартале: на одном из них расположено здание на улице 2-й переулок Пархоменко, 4а, на другом — хозяйственный корпус рядом со зданием во 2-м переулке Пархоменко, 4. Приватизировать их мэрия не планировала.

Летом с торгов продали ещё одно заброшенное здание — бывшее ПТУ на улице Сухановской, 6, к. 2. В конце сентября стало известно, что на его месте планируют построить гостиницу.

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