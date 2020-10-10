Мэрия Новосибирска за 14 миллионов продала заброшенное здание возле сквера Гагарина

Городские власти с торгов продали заброшенное здание на улице Дружбы, 6 — результаты аукциона опубликованы на сайте torgi.gov.ru.



Двухэтажное здание площадью 1,4 тысячи кв. м власти продали по начальной цене — 14,8 млн рублей. Покупатель также заплатит 7 млн рублей фиксированной стоимости за прилегающий участок площадью 2 тысячи кв. м .



Новым владельцем участка стала компания «Топ-Групп». По информации базы данных «Контур.Фокус», компания принадлежит новосибирскому предпринимателю Евгению Рассказову. Он также владеет несколькими компаниями, которые в июле суд признал участниками картеля.

