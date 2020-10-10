Мэрия Новосибирска за 14 миллионов продала заброшенное здание возле сквера Гагарина

Заброшенное здание на улице Дружбы, 6 продали с торгов
Городские власти с торгов продали заброшенное здание на улице
Двухэтажное здание площадью 1,4 тысячи
Новым владельцем участка стала компания «Топ-Групп». По информации базы данных «Контур.Фокус», компания принадлежит новосибирскому предпринимателю Евгению Рассказову. Он также владеет несколькими компаниями, которые в июле суд признал участниками картеля.
Уточнить планы бизнесмена на приобретение не удалось: по номеру, указанному в профиле «Топ-Групп», никто не ответил.
Как сообщали корреспонденту НГС в ответ на запрос о планах приватизации здания на улице
Летом с торгов продали ещё одно заброшенное здание — бывшее ПТУ на улице Сухановской, 6, к. 2. В конце сентября стало известно, что на его месте планируют построить гостиницу.