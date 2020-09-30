На месте заброшенного ПТУ в Калининском районе решили построить гостиницу

Новый владелец здания бывшего ПТУ № 58 на Сухановской в Калининском районе Новосибирска попросил изменить вид разрешённого использования участка под ним для строительства гостиницы. Общественные обсуждения идут в электронной форме на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».



Заявителем стала компания «Арсенал» — она приобрела землю вместе с заброшенным зданием с торгов, которые организовал ДОМ.РФ. Здание расположено в посёлке Северном — в прошлом году он вошёл в топ-3 новосибирских микрорайонов, где необъяснимо выросли цены на жильё.

