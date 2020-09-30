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На месте заброшенного ПТУ в Калининском районе решили построить гостиницу

Новый владелец рассчитывает изменить разрешённое использование земли на общественных обсуждениях

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Здание на <nobr class="_">Сухановской, 6</nobr>, <nobr class="_">к. 2</nobr> давно стоит заброшенным, в нём даже нет коммуникаций

Здание на Сухановской, 6, к. 2 давно стоит заброшенным, в нём даже нет коммуникаций

В Новосибирске заброшенное ПТУ хотят заменить гостиницей

Новый владелец здания бывшего ПТУ № 58 на Сухановской в Калининском районе Новосибирска попросил изменить вид разрешённого использования участка под ним для строительства гостиницы. Общественные обсуждения идут в электронной форме на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

Заявителем стала компания «Арсенал» — она приобрела землю вместе с заброшенным зданием с торгов, которые организовал ДОМ.РФ. Здание расположено в посёлке Северном — в прошлом году он вошёл в топ-3 новосибирских микрорайонов, где необъяснимо выросли цены на жильё.

По информации базы данных «Контур.Фокус», компания принадлежит новосибирскому бизнесмену Виталию Штабному — ранее он был одним из учредителей холдинга «Российские мясопродукты» и основным владельцем «СПК», сейчас в числе прочего совладеет торговым комплексом «Река» на улице Большевистской. В компании с похожим названием «Арсенал-Эрго», которая также принадлежит Виталию Штабному, сообщили, что бизнесмена сейчас нет в стране.

В конце мая стало известно, что на улице Большевистской до конца года планируют построить мини-гостиницу — разрешение 29 апреля получила компания «Караван».

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гостиницымикрорайон Северныйобщественные обсуждения
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