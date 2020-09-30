На месте заброшенного ПТУ в Калининском районе решили построить гостиницу

В Новосибирске заброшенное ПТУ хотят заменить гостиницей
Новый владелец здания бывшего ПТУ
Заявителем стала компания «Арсенал» — она приобрела землю вместе с заброшенным зданием с торгов, которые организовал ДОМ.РФ. Здание расположено в посёлке Северном — в прошлом году он вошёл в
По информации базы данных «Контур.Фокус», компания принадлежит новосибирскому бизнесмену Виталию Штабному — ранее он был одним из учредителей холдинга «Российские мясопродукты» и основным владельцем «СПК», сейчас в числе прочего совладеет торговым комплексом «Река» на улице Большевистской. В компании с похожим названием «Арсенал-Эрго», которая также принадлежит Виталию Штабному, сообщили, что бизнесмена сейчас нет в стране.
В конце мая стало известно, что на улице Большевистской до конца года планируют построить мини-гостиницу — разрешение