НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -9

2 м/c,

южн.

 755мм 84%
Подробнее
0 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Преследует детей
Охота на подарки
Сколько получают Деды Морозы
Маршрут для каникул по сказкам
Пересадили сердце
Как побороть похмелье
Политика Путин предложил сделать 2025-й Годом защитника Отечества

Путин предложил сделать 2025-й Годом защитника Отечества

Об этом стало известно на заседании Госсовета

325
5 комментариев

Президент прокомментировал свое решение

Источник:

Президент РФ Владимир Путин предложил назвать наступающий год Годом защитника Отечества. Такое заявление глава государства сделал на заседании Государственного совета, посвященном поддержке семей. Слова президента 20 декабря приводит пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что в следующем году Россия будет отмечать 80-летие Великой Победы. «В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества», — сообщил глава государства.

Путин добавил, что сделать это можно «в память о подвигах всех наших предков». «Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», — заявил президент.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
56 минут
Надо поточнее - защитник отечества на территории другого независимого государства
Гость
55 минут
🔥 Bести недели за 14-20 декабря Oсвобождены н.п. Анновка, Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое, Успеновка, Новопустынка, Пушкино, Старые Терны, Зеленовка и Новый Комар (ДНР) 👍🎉 - BKC осуществили 24 масс. обработки, накрыв сотни целей - Oтбита - 101 🥩-атака жЫвoтных - Прибитo и ранено - >13250 наZ3i-🐷🐷, а пленено 59 (повезло 1 из 225 😏) - Pазбито - >532 ед. техники и 17 складов БК
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Улыбайся,43

Виталий,35

MatVei,41

Алексей,48

Саша,37

Elena,49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление