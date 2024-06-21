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Политика «Зачем бояться, не лучше ли идти до конца?» Что имел в виду Путин, обращаясь к Западу

«Зачем бояться, не лучше ли идти до конца?» Что имел в виду Путин, обращаясь к Западу

Путин не намерен допускать стратегического поражения России — Владимир Путин

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Россия готова идти до конца в достижении целей СВО

Владимир Путин во время визита во Вьетнам высказался, что Россия готова идти до конца. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, он имел ввиду достижение целей спецоперации на Украине.

В четверг, подводя итоги своего государственного визита во Вьетнам, Владимир Путин ответил на вопросы российских журналистов. Говоря о желании Запада нанести России стратегическое поражение, он сказал: «Зачем нам бояться? Не лучше ли быть смелыми и идти до конца?».

«Естественно в проведении СВО, естественно в достижении наших целей», — сообщил Песков на коференц-колле, объясняя слова Путина. Его речь приводит РИА Новости.

Владимир Путин провел эту неделю в рабочих поездках: был в КНДР и Вьетнаме. Там он также заявил, что Россия готова ответить на предложение о переговорах по Украине хоть завтра, а пока ВС РФ готовятся ко всем вариантам развития ситуации. Также президент уверил, что в проведении спецоперации на Украине России никто не помогает. При этом он не обошел стороной угрозу, исходящую от НАТО в Азии.

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Владимир Путин Дмитрий Песков СВО Специальная военная операция НАТО Вьетнам
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