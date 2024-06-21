«Зачем бояться, не лучше ли идти до конца?» Что имел в виду Путин, обращаясь к Западу

В четверг, подводя итоги своего государственного визита во Вьетнам, Владимир Путин ответил на вопросы российских журналистов. Говоря о желании Запада нанести России стратегическое поражение, он сказал: «Зачем нам бояться? Не лучше ли быть смелыми и идти до конца?».

Владимир Путин провел эту неделю в рабочих поездках: был в КНДР и Вьетнаме. Там он также заявил, что Россия готова ответить на предложение о переговорах по Украине хоть завтра, а пока ВС РФ готовятся ко всем вариантам развития ситуации. Также президент уверил, что в проведении спецоперации на Украине России никто не помогает. При этом он не обошел стороной угрозу, исходящую от НАТО в Азии.

