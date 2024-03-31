НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 745мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 92,37
EUR 99,53
Реклама

СРОЧНО

В Новосибирске затопило двор дома

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Перлов в СИЗО
Как найти работу в ИТ-компании
Дом-лабиринт
Устроил ДТП и уехал
5 звезд вновь заявили о себе
Мама в 16
Кандидаты в шорт-лист премии
НГС в Telegram
Политика обзор Песков рассказал, как Путин «пропускает трагедии через себя»: избранные новости 30 марта

Песков рассказал, как Путин «пропускает трагедии через себя»: избранные новости 30 марта

Рассказываем о самом важном, что случилось в этот день, в коротком дайджесте

117
Написать комментарий
Пресс-секретарь президента дал небольшое интервью

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 30 марта.

Теракт в «Крокусе»

Следователи завершили работу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, минувшим утром к зданию «Крокуса» прибыли три машины Следственного комитета, на месте также работала полиция. Следователи закончили работу около 21:30 по Москве, погрузив в машину несколько пакетов.

Число пострадавших выросло до 551. Эти данные приводит ТАСС со ссылкой на МЧС. По последней информации, погибли 144 человека, из них трое — дети.

Реакция Путина на теракт

Пресс-секретарь президента рассказал, как Путин отреагировал на теракт в «Крокусе».

— Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя. И поверьте мне, если вы не увидите на его лице слёз, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами, — сказал Дмитрий Песков.

Кусочек интервью разместил журналист Павел Зарубин.

Обстрелы ВСУ

Подросток был ранен при обстреле села Курковичи Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минобороны отчиталось о том, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в Белгородской области.

Школы приграничных районов Белгородской области, а также Белгорода и Яковлевского городского округа проведут четвертую четверть на дистанционном обучении. Также губернатор Вячеслав Гладков рассказал об эвакуированных школьниках.

— 5000 наших детей уже находятся за пределами региона. Вчера 1300 детей прибыли в Санкт-Петербург, Брянск, Махачкалу. Благодарен, как всегда, руководителям регионов, которые встречают наших детей как своих. Уверен, что дети, очно получая образование, самое главное — знакомясь с новыми друзьями, увидят, какая огромная и большая наша страна, с большим количеством традиций, красивых городов, сёл, какая у нас великолепная природа, — эти впечатления прекрасные останутся с ними навсегда, — поделился губернатор.

Панихида у «Крокуса»

На девятый день после трагедии в «Крокус Сити Холле» у стихийного мемориала прошла панихида по жертвам теракта. Поминальную службу провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Он зачитал слово от патриарха Кирилла.

— Дорогие братья и сестры, глубоко потрясен произошедшим терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами, — произнес архиепископ.

На панихиду пришли священнослужители, родственники и близкие погибших в результате теракта. Также у мемориала находились волонтеры, которые приняли участие в общей молитве
ПО ТЕМЕ
Крокус Путин Обстрел Панихида Политика Теракт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Каждый считает своим долгом сравнить тебя с доской». Как хейтеры одолевают худых людей — гневная колонка
Юлия Долгополова
тюменка
Мнение
«Дядя, подвезите 200 метров до парадной»: журналистка НГС — о том, как попасть домой живой, если в городе нет тротуаров
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Юля,  42

Tatiana,  39

Asyazig,  34

Ирина,  63

Dimakolesnikov1,  33

Berendey,  47

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление