Песков рассказал, как Путин «пропускает трагедии через себя»: избранные новости 30 марта

Пресс-секретарь президента дал небольшое интервью Источник: «ЗАРУБИН» / T.me











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 30 марта.



Теракт в «Крокусе»

Следователи завершили работу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщило РИА Новости.



По данным агентства, минувшим утром к зданию «Крокуса» прибыли три машины Следственного комитета, на месте также работала полиция. Следователи закончили работу около 21:30 по Москве, погрузив в машину несколько пакетов.



Число пострадавших выросло до 551. Эти данные приводит ТАСС со ссылкой на МЧС. По последней информации, погибли 144 человека, из них трое — дети.

Реакция Путина на теракт

Пресс-секретарь президента рассказал, как Путин отреагировал на теракт в «Крокусе».

— Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя. И поверьте мне, если вы не увидите на его лице слёз, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами, — сказал Дмитрий Песков.



Кусочек интервью разместил журналист Павел Зарубин.

Источник: «ЗАРУБИН» / T.me

Обстрелы ВСУ

Подросток был ранен при обстреле села Курковичи Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минобороны отчиталось о том, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в Белгородской области.

Школы приграничных районов Белгородской области, а также Белгорода и Яковлевского городского округа проведут четвертую четверть на дистанционном обучении. Также губернатор Вячеслав Гладков рассказал об эвакуированных школьниках.

— 5000 наших детей уже находятся за пределами региона. Вчера 1300 детей прибыли в Санкт-Петербург, Брянск, Махачкалу. Благодарен, как всегда, руководителям регионов, которые встречают наших детей как своих. Уверен, что дети, очно получая образование, самое главное — знакомясь с новыми друзьями, увидят, какая огромная и большая наша страна, с большим количеством традиций, красивых городов, сёл, какая у нас великолепная природа, — эти впечатления прекрасные останутся с ними навсегда, — поделился губернатор.

Панихида у «Крокуса»

На девятый день после трагедии в «Крокус Сити Холле» у стихийного мемориала прошла панихида по жертвам теракта. Поминальную службу провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Он зачитал слово от патриарха Кирилла.



— Дорогие братья и сестры, глубоко потрясен произошедшим терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами, — произнес архиепископ.